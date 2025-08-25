¿Sin trabajo? Conozca nuevas ofertas laborales en el país

En diferentes regiones de Colombia se abrieron nuevas convocatorias de empleo para personas que buscan vincularse al mercado laboral. Las vacantes están dirigidas tanto a bachilleres como a técnicos, tecnólogos y profesionales, con opciones de contratación inmediata.

La postulación puede hacerse de manera virtual, lo que permite aplicar fácilmente desde cualquier dispositivo. De esta forma, los aspirantes podrán acceder a procesos ágiles y seguros sin necesidad de trasladarse.

Instalador de internet Medellín

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.100.000

Somos Internet es una startup que desafía a la industria de las telecomunicaciones. Su misión es ofrecer un servicio de Internet fiable y de alta calidad a los clientes, al tiempo que ofrece un valor excepcional y una experiencia de usuario superior.

Es un equipo de profesionales apasionados dedicados a construir una empresa de clase mundial, y se encuentra en búsqueda de un auxiliar técnico de instalación para que se una a su equipo y contribuya a alcanzar los objetivos.

Formación académica:

Bachiller, técnico o tecnólogo en telecomunicaciones, redes o afines.

Experiencia:

Mínimo 6 meses de experiencia como auxiliar o técnico de instalaciones en cableado estructurado y/o servicios de telecomunicaciones residenciales y pymes.

Responsabilidades:

Apoyar al técnico líder para realizar instalaciones en apartamentos y oficinas.

Asesor (a) de ventas Medellín

Salario: $ 1.423.500Únase al equipo como asesor de punto de venta. Esta es la oportunidad de ser parte del mundo de la moda y el lujo. En GSH, la empresa está en búsqueda de un asesor de punto de venta apasionado por el servicio, las ventas y la experiencia al cliente, para trabajar en tiendas de marcas exclusivas ubicadas en el norte de Cartagena.

Si le encantan las tendencias, tiene actitud comercial y se desenvuelve bien en el mundo del retail, esta vacante es para usted.

Funciones:

Atención personalizada al cliente.

Validación y mantenimiento del visual merchandising.

Gestión comercial y cierre de ventas.

Cumplimiento de metas e indicadores.

Garantizar una experiencia premium en tienda.

Requisitos:

Formación: Bachiller, técnico o tecnólogo.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas de moda, calzado o accesorios (idealmente marcas de lujo o premium).

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo, con 1 día compensatorio de descanso a la semana (horario de centro comercial).

Condiciones:

Salario: $1.493.500 + prestaciones de ley.

Comisiones sin techo ni piso.

Lugar de trabajo: Medellín.

Asesor de ventas Cartagena

Salario: $ 1.423.500

En la empresa buscan un asesor comercial de moda para llevar sus habilidades al siguiente nivel. No solo tendrá la oportunidad de apasionarse por la moda, sino también de disfrutar de un entorno dinámico y orientado al crecimiento.

Perfil:

Se requieren personas comprometidas, proactivas y con un espíritu comercial inquebrantable para ofrecer la mejor experiencia a los clientes. Si cuenta con experiencia en ventas de ropa, calzado o accesorios, esta vacante es para usted.

Ofrecimientos:

Atractivas comisiones personales.

Beneficios corporativos.

Oportunidades de desarrollo profesional en un ambiente que valora el talento.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a clientes en sus compras.

Cumplir con las metas comerciales establecidas.

Contribuir a la organización visual del espacio de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en ventas de moda (ropa, calzado o accesorios).

Habilidad para trabajar orientado a cumplir metas.

Excelente comunicación verbal.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo en horarios rotativos con día compensatorio a la semana.

Auxiliar de inventarios Medellín

Salario: $ 1.423.500

La empresa PASH, una de las líderes del sector textil con marcas reconocidas como PATPRIMO, OSTU, ATMOS y SEVEN SEVEN, está en búsqueda de auxiliares de inventarios (auditoría) comprometidos, entusiastas y con alto sentido de responsabilidad que deseen formar parte de su exitoso equipo.

El cargo tiene como objetivo apoyar el proceso de inventario de mercancía mediante la revisión, verificación e indagación de inconsistencias, registrando los hallazgos necesarios para asegurar la confiabilidad de la información y el control del inventario.

Responsabilidades:

Realizar inventarios adecuados y precisos por las tiendas.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Identificar las necesidades de reabastecimiento y asegurarse de que no haya exceso de existencias.

Registrar entradas y salidas de mercancías.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.

Conocimiento en manejo de inventarios y SAP.

Horarios:

Rotativos domingo a domingo, según necesidad de la tienda (1 día de descanso entre semana).

Condiciones:

Contrato directo con la empresa.

Pagos quincenales y puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuento de compra de productos.

Líder de proyectos ágiles Bogotá

Salario a convenir

En Colfondos se encuentra abierta la convocatoria para un líder de proyectos ágiles (Agile Project Leader) con el fin de impulsar y guiar la ejecución de proyectos bajo un enfoque híbrido.

La misión será promover marcos colaborativos y adaptativos, fortaleciendo el liderazgo ágil y asegurando el cumplimiento de objetivos estratégicos. Será responsable de garantizar la generación de valor en cada etapa del proyecto, mientras orienta y facilita la adopción de marcos híbridos de trabajo en diferentes áreas de la organización.

Responsabilidades:

Liderar e impulsar la ejecución de proyectos y requerimientos tecnológicos bajo un enfoque híbrido.

Promover marcos colaborativos y adaptativos para fortalecer el liderazgo ágil.

Monitorear el cumplimiento de objetivos de calidad, tiempo y presupuesto del proyecto.

Facilitar la adopción de marcos híbridos de trabajo en Tribus, CoEs y Chapters.

Desarrollar y fortalecer las competencias ágiles de los Scrum Masters mediante coaching y formación.

Informar y anticipar el estado, riesgos, dependencias y atrasos de los proyectos a los Capitanes de Tribu.

