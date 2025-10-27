¿Sin trabajo en Bucaramanga? Conozca estas ofertas

La ciudad está generando nuevamente oportunidades concretas: recientemente se reportaron más de 4.000 vacantes disponibles en la capital santandereana como parte de una gran feria de empleo que reúne diversos sectores productivos.

Las vacantes cubren perfiles variados: desde bachilleres hasta técnicos, con oportunidades en áreas como producción, logística, servicios, mantenimiento, y gastronomía. Algunas, incluso, se destinan a personas sin experiencia previa, lo que amplía el acceso a quienes están buscando su primer empleo.

Si quiere postularse, ingrese ya a Semana Empleos, donde podrá ver estas y otras vacantes activas en todo el país. Cree su perfil, suba su hoja de vida y aplique en minutos.

Tip práctico: actualice su hoja de vida, resalte sus competencias más relevantes (puntualidad, trabajo en equipo, manejo de herramientas básicas) y utilice palabras clave que coincidan con las ofertas para aumentar sus posibilidades de ser contactado.

Conductor

Salario: 2.010.233

En Coéxito S.A.S., una empresa con más de 70 años de experiencia en el sector automotriz, buscan un conductor comprometido y proactivo para unirse a su equipo. Este chófer será responsable de transportar mercancías, garantizando que lleguen en óptimas condiciones a su destino, apoyando de manera efectiva al área logística.

Si es un transportista con actitud de servicio y desea trabajar en un entorno que impulsa la innovación y el desarrollo, ¡este empleo es para usted! Se ofrece un contrato directo y un paquete de beneficios diseñado para su bienestar y crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Transportar mercancía de la empresa garantizando la entrega en óptimas condiciones.

Apoyar el área logística de manera eficiente.

Mantener comunicación clara y precisa con el equipo y clientes.

Cumplir con los tiempos de entrega establecidos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en conducción de vehículos de al menos 5 toneladas.

Licencia de conducción C2 vigente.

Deseable certificación en transporte de mercancías peligrosas.

Asesor comercial

Salario: 1.423.500

Para quienes sienten pasión por las ventas y tienen un gusto especial por la moda, PASH, una de las empresas líderes en el sector textil con marcas reconocidas como Patprimo, Ostu, Atmos y Seven Seven, está en la búsqueda de asesores comerciales comprometidos y entusiastas que deseen formar parte de su equipo.

En este cargo, la persona seleccionada tendrá la oportunidad de asesorar a los clientes, ayudándoles a encontrar los productos adecuados mientras alcanza sus metas de ventas.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en sus compras.

Cumplir con las metas de ventas establecidas.

Manejar el inventario y la reposición de productos.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Participar en actividades promocionales y de merchandising.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en asesoría y ventas.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Horarios:

Rotativos domingo a domingo, apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Que ofrecemos:

Contrato directo con la empresa.

Comisiones sin techo y sin piso según el cumplimiento de indicadores.

Pagos quincenales y puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuento de compra de productos.

Coordinador contable

Salario: 2.000.000

Una prestigiosa compañía del sector se encuentra en la búsqueda de un coordinador contable. Se requiere un profesional en contaduría pública con al menos un año de experiencia en el manejo de programas contables como World Office y SAP.

Esta es una oportunidad para desarrollarse en un entorno corporativo, aplicando conocimientos en actualización tributaria y análisis numérico. Se espera contar con disponibilidad inmediata para trabajar de manera totalmente presencial, garantizando así un óptimo desempeño y coordinación dentro del equipo.

Responsabilidades:

Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera.

Vigilar y supervisar el cumplimiento de lineamientos contables y presupuestales.

Dar seguimiento a procedimientos políticos y técnicas contables establecidas.

Supervisar las áreas de Cartera y cuentas por pagar en la compañía.

Preparar para revisión las declaraciones tributarias, municipales y nacionales.

Supervisar y verificar que los registros contables cumplan con los requisitos.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública.

Mínimo 1 año de experiencia en manejo efectivo de programas contables.

Conocimiento en WORLD OFFICE SAP, actualización tributaria y análisis numérico.

Disponibilidad inmediata para trabajar presencialmente.

Administrador de tienda

Salario: 1.652.000

Para quienes disfrutan del mundo de la moda y desean transformar la experiencia de los clientes, las marcas Gef, Punto Blanco, Baby Fresh y Galax abren sus puertas a nuevos talentos. La empresa cree en el poder de la moda consciente y en el crecimiento del talento interno.

Como parte del equipo, la persona seleccionada potenciará sus habilidades y las de sus colaboradores, garantizará el cumplimiento de los objetivos y diseñará estrategias para fortalecer el impacto de las marcas. La organización ofrece acompañamiento en el desarrollo profesional, formación continua y un plan carrera que puede conducir al cargo de gerente de tienda.

Además, se otorgan incentivos por cumplimiento de metas de venta y un 25 % de descuento en todas las marcas, aplicable en compras en efectivo.

Ejecutivo comercial Bucaramanga

Salario: 3.500.000 a 4.500.000

Empresa reconocida a nivel nacional del sector busca personas apasionadas, ganadoras, con un propósito de vida, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial. Cuya misión será garantizar los objetivos comerciales en ventas, gestión, mantenimiento y cuidado de la cartera, bajo parámetros de transparencia, servicio y calidad.

Perfil académico:

Profesionales, Técnicos, Tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).

Experiencia:

Actividades comerciales de venta de productos o servicios y conocimientos en marketing digital.

Habilidades:

Autogestión, comunicación efectiva, focalización, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.

Salario:

Primer mes $1.500.000, a partir del segundo mes cien por ciento (100%) variable con comisiones sin techo.

Promedio salarial:

Ejecutivo tradicional : $3.000.000 a $5.000.000

: $3.000.000 a $5.000.000 Ejecutivo élite: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Pago mensual con anticipo quincenal.

Horario: lunes a sábado con disponibilidad de dos (2) domingos al mes.