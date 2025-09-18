¿Sin trabajo en Pereira? Conozca estas ofertas

La capital de Risaralda continúa posicionándose como un punto estratégico para el crecimiento empresarial en la región, y con ello, surgen nuevas oportunidades de empleo en distintos sectores.

Actualmente, en Pereira se encuentran disponibles vacantes en áreas como comercio, call center, ventas, servicios y logística, lo que abre la puerta a opciones para perfiles con y sin experiencia.

Muchas de estas ofertas incluyen contrato directo con prestaciones de ley, capacitación remunerada y posibilidades de crecimiento profesional, lo que las convierte en una alternativa ideal para quienes buscan estabilidad y un futuro laboral sólido.

El proceso de aplicación es sencillo y 100 % en línea: solo debe ingresar a Semana Empleos, consultar las vacantes y postularse cargando su hoja de vida. Entre más completos estén sus datos, mayores serán sus posibilidades de ser contactado por las empresas reclutadoras.

Auxiliar operativo Pereira

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

La marca OSTU - FACOL es reconocida por ser una de las familias más grandes de Colombia en el sector retail.

La empresa está en búsqueda de un auxiliar operativo de bodega a tiempo completo para unirse a su equipo.

Si la persona tiene pasión por las ventas y le interesa desarrollarse en un ambiente laboral agradable, esta es una oportunidad destacada. Se ofrece la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de una compañía líder en el sector moda y calzado.

Responsabilidades:

· Surtir y recibir mercancía en bodega.

· Realizar inventarios adecuados y precisos.

· Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

· Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

· Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

· Ser bachiller.

· Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.

· Experiencia comprobable en el sector retail moda y calzado.

Ejecutivo comercial

Salario: $ 3.000.000 a $ 5.000.000

Empresa reconocida a nivel nacional del sector de autofinanciamiento comercial busca personas apasionadas, ganadoras, con un propósito de vida, orientadas al logro y con capacidad de adaptación al cambio, que disfruten el rol comercial. La misión será garantizar los objetivos comerciales en ventas, gestión, mantenimiento y cuidado de la cartera, bajo parámetros de transparencia, servicio y calidad.

Perfil académico: profesionales, técnicos, tecnólogos en carreras administrativas o afines (graduados o en curso).

Experiencia: actividades comerciales de venta de productos o servicios y conocimientos en marketing digital.

Habilidades: autogestión, comunicación efectiva, focalización, resiliencia, empatía, compromiso, capacidad de negociación y trabajo en equipo.

Salario: primer mes $1.500.000, a partir del segundo mes cien por ciento (100%) variable con comisiones sin techo.

Promedio salarial:

Ejecutivo Tradicional: $3.000.000 a $5.000.000

Ejecutivo Élite: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Pago mensual con anticipo quincenal.

Horario: lunes a sábado con disponibilidad de dos (2) domingos al mes.

Cuidad: Pereira

Beneficios:

Adicional a las comisiones, cada mes se participa en concursos, premios y bonos.

Así mismo, la oportunidad de asistir a la Convención Nacional e Internacional Anual. Oportunidad de crecimiento desde el primer mes.

Contrato directo con la compañía.

Un día libre por cumpleaños, tres días (3) de licencia de matrimonio, día libre por graduación, días libres y bono por antigüedad.

Al igual, precios preferenciales en planes de autofinanciamiento y adquisición de vehículo.

Auxiliar operativo

Salario: $ 1.521.500

El Banco de Occidente busca personas para el cargo de auxiliar operativo en la ciudad de Pereira. Entre sus responsabilidades están: realizar operativamente los procesos ejecutados al interior de la oficina, con especial énfasis en procesos de digitalización y gestión de archivo; redirigir a los clientes a canales adecuados (barra u otros canales electrónicos) según protocolos definidos; apoyar la gestión operativa en caja en tiempos de alto tráfico; y apoyar procesos de apertura y cierre de oficina. Se requiere experiencia mínima de 1 año en cargos de atención al cliente y manejo de efectivo.

Conductor

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.900.000

Textimuebles de Colombia S.A.S. está en búsqueda de un conductor experimentado para unirse a su equipo en la sucursal de Pereira. La compañía se destaca por ofrecer productos de calidad y un excelente servicio al cliente.

Se busca un operador de vehículos que comparta sus valores y esté dispuesto a contribuir al éxito de la empresa.

Se ofrece un salario competitivo de $1.700.000 más un auxilio de transporte de $200.000 (opción de comisiones de acuerdo con el número de entregas al mes), un contrato a término fijo directo con todas las prestaciones de ley y un horario laboral de lunes a sábado.

Responsabilidades:

Transporte y entrega de mercancías a los clientes.

Recepción y preparación de productos para su despacho.

Apoyo en cargue y descargue

Requerimientos

Mínimo 1 año de experiencia como conductor.

Licencia de conducción C1 o C2 y A2 vigentes.

Empacador 6 horas

Salario: $ 1.067.600

El cargo tiene como objetivo apoyar y complementar el servicio al cliente en el área de cajas, mediante la ejecución de los procesos de búsqueda y traslado de productos, verificación de códigos y precios, empaque y demás labores que faciliten un servicio ágil y adecuado en esta área.

También incluye recolectar y ordenar los carros y canastillas en los sitios de acopio definidos, usando las herramientas asignadas para tal fin y asegurando que estén en perfectas condiciones de uso y limpieza, con el fin de garantizar la disponibilidad de los mismos a los clientes.

Director comercial libranza

Salario: $ 3.000.000 a $ 13.000.000

La compañía está en búsqueda de un director comercial dinámico y visionario que quiera dejar huella en la organización. Como jefe comercial, liderará y conformará equipos de ventas efectivos, utilizando su experiencia en ventas intangibles para productos como tarjetas de crédito, seguros y libranzas.

Este rol de gerente de ventas es una oportunidad estratégica para inspirar y dirigir equipos hacia el éxito, convirtiéndose en un líder de ventas clave dentro de la compañía. Se ofrece un ambiente laboral innovador y humano, donde se valora la diversidad y se promueve el crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar el equipo de ventas.

Diseñar e implementar estrategias comerciales.

Identificar oportunidades de mercado.

Conformar y motivar equipos de alto rendimiento.

Asegurar el cumplimiento de objetivos de ventas.

Requerimientos: