¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes disponibles hoy en Colombia

El mercado laboral colombiano sigue generando oportunidades en diferentes sectores y regiones del país. Cada semana se abren nuevas vacantes para perfiles con y sin experiencia, tanto en empresas privadas como en entidades públicas, que buscan reforzar sus equipos antes de finalizar el año.

Las ofertas más activas se concentran en áreas como administración, ventas, atención al cliente, logística, ingeniería y tecnología, aunque también hay vacantes en sectores como salud, educación y derecho. Esta diversidad permite que profesionales, técnicos y bachilleres encuentren alternativas de empleo según su perfil y nivel de formación.

Además, varias compañías están ofreciendo contratos con todas las prestaciones de ley, horarios flexibles y opciones híbridas o remotas, una tendencia que se mantiene en crecimiento por su impacto positivo en la productividad y el bienestar de los trabajadores.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, complete su perfil profesional y postúlese a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, encontrará una selección de las mejores ofertas activas hoy en Colombia. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Analista comunicación interna – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial tiene como objetivo administrar y garantizar el cumplimiento de las estrategias de comunicación interna, asegurando una comunicación efectiva entre las áreas internas y los colaboradores a nivel nacional.

Responsabilidades:

Planear, coordinar y ejecutar el plan de comunicación interna de la compañía.

Dar cumplimiento y seguimiento al presupuesto de comunicación interna.

Elaborar y publicar el informe anual de sostenibilidad y responsabilidad social.

Planear y coordinar la elaboración de las diferentes piezas y herramientas de comunicación interna de la organización.

Crear, editar y divulgar la información emitida para colaboradores a nivel nacional.

Requerimientos:

Experiencia en planes de comunicación y endomarketing preferiblemente en temas de RSE.

Conocimiento en diseño, estrategias de comunicación componente digital y optimización.

Experiencia mínima de dos años en diseño y ejecución de planes de comunicación interna.

Profesional en comunicaciones, publicidad o carreras afines.

Gerente de tienda – Bucaramanga

Empresa: Farmatodo

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Analista de movilidad académica – Medellín

Empresa: Universidad CES

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el pilar fundamental en la gestión integral de los programas de movilidad académica, tanto entrante como saliente, y será un embajador de la interculturalidad dentro de la institución.

Responsabilidades:

Gestionar programas de movilidad académica entrante y saliente.

Promover nominaciones de estudiantes, administrativos y docentes para movilidad académica.

Asesorar sobre visados y permisos migratorios.

Realizar seguimiento y asesoría a visitantes nacionales e internacionales.

Generar reportes e informes sobre procesos de movilidad.

Diseñar estrategias para incentivar la movilidad académica.

Informar sobre oportunidades de becas para movilidad académica.

Participar en ferias y eventos de internacionalización.

Proponer actividades para fortalecer la internacionalización.

Requerimientos:

Profesional en áreas relacionadas con educación o administración.

Experiencia en procesos de movilidad académica.

Dominio del inglés (nivel B2 mínimo).

Conocimiento de la normatividad de educación superior en Colombia.

Habilidades en gestión de alianzas y estrategias de interculturalidad.

Conocimiento en prácticas culturales de intercambio.

Experiencia en asesoría sobre requerimientos migratorios.

Auxiliar de enfermería de consulta externa - Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un auxiliar de enfermería de consulta externa apasionado por el cuidado integral de los pacientes, la Fundación Santa Fe de Bogotá lo invita a ser parte de su equipo.

Responsabilidades:

Proveer cuidado y acompañamiento personalizado al paciente.

Realizar actividades de toma de muestras y canalización.

Preparar a los pacientes para exámenes de diagnóstico por imágenes.

Apoyar en la educación y atención de los pacientes.

Garantizar procedimientos ágiles en chequeo ejecutivo.

Requerimientos:

Título de Técnico Auxiliar de enfermería.

Más de 1 año de experiencia en consulta externa.

Experiencia en chequeo ejecutivo y urgencias.

Habilidad para toma de muestras y canalización.