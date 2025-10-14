¿Sin trabajo? Estas son las vacantes destacadas de la semana

Empresas de diversos sectores han abierto nuevos procesos de selección con el objetivo de fortalecer sus equipos y responder al incremento en la demanda de talento que se registra en varias regiones del país.

Las vacantes disponibles incluyen opciones tanto para profesionales con trayectoria como para personas que buscan su primera experiencia laboral. Además, muchas organizaciones están ofreciendo contratos formales, estabilidad y beneficios que promueven el bienestar de sus colaboradores.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Auxiliar de enfermería hospitalización – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de enfermería en hospitalización, trabajará directamente con pacientes adultos, brindando atención y apoyo vital en su recuperación.

Responsabilidades:

Proveer atención y cuidado a pacientes adultos en áreas de hospitalización.

Apoyar a los enfermeros y médicos en procedimientos hospitalarios.

Comunicarte efectivamente con pacientes y familiares para brindar un entorno de apoyo.

Mantener registros precisos de los cuidados y procedimientos realizados.

Requerimientos:

Título como Auxiliar de Enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en hospitalización adulto en áreas como medicina interna, maternas, quirúrgicos, oncológico o general.

Conocimiento en técnicas y procedimientos de atención hospitalaria a pacientes adultos.

Comunicación efectiva y empatía con pacientes y familiares.

Capacidad para trabajar en equipo y adaptabilidad en situaciones de alta demanda.

Líder de operaciones internacionales – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un experto en exportaciones aéreas y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Esta es su oportunidad de dirigir y transformar el área de operaciones internacionales!

Responsabilidades:

Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.

Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.

Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.

Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.

Requerimientos:

Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.

Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.

Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.

Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.

Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 3.767.788

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Analista de reclutamiento y selección – Cali

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Temporal

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico, manejando el contacto con cliente interno y externo, aplicando e interpretando pruebas psicotécnicas y gestionando los resultados de assessment center.

Responsabilidades:

Realizar levantamiento de perfiles de cargo.

Publicar vacantes en diversos portales de empleo.

Coordinar procesos de reclutamiento masivo.

Conducir entrevistas por competencia.

Mantener contacto con cliente interno y externo.

Aplicar e interpretar pruebas psicotécnicas.

Gestionar informes de assessment center.

Hacer seguimiento a candidatos en etapa de contratación.

Requerimientos:

• Título profesional en Psicología.

• Experiencia mínima de 2 años en reclutamiento y selección.

• Conocimiento en entrevistas por competencia.

• Habilidad para realizar levantamiento de perfiles.

• Experiencia en aplicación de pruebas psicotécnicas.