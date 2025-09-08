Somos Internet sigue creciendo y busca ampliar su talento laboral. Hay vacantes disponibles

Desde su llegada a Colombia en 2019, Somos Internet ha demostrado que no es una empresa tradicional de telecomunicaciones. Lo que comenzó como una startup emergente, hoy se consolida como uno de los proyectos tecnológicos que más capital levantó en 2024, un logro que refleja su rápido y sostenido crecimiento.

Ese impulso se ha traducido en cientos de empleos directos en áreas clave como ingeniería, operaciones, atención al cliente, ventas y desarrollo de software y producto, convirtiéndose en un motor de empleabilidad dentro del sector tecnológico y de telecomunicaciones en el país.

Actualmente, la compañía se encuentra en búsqueda de nuevos talentos en cargos relacionados con despliegue, relevamiento, instalaciones, soporte técnico, desarrollo de software, ventas B2C y B2B.

La prioridad está en encontrar perfiles que combinen tecnología, diseño y visión de negocio, con la capacidad de adaptarse a un entorno en constante transformación.

Beneficios de trabajar en Somos

Vinculación estable y directa: contrato a término indefinido.

Tiempo extra personal: más días de vacaciones y de calamidad que los mínimos de ley.

Beneficios especiales con aliados estratégicos, para ahorrar y disfrutar más.

Cultura de aprendizaje continuo: siempre hay algo nuevo por aprender y aplicar.

Un ambiente basado en respeto, innovación, responsabilidad y crecimiento.

La empresa proyecta un futuro sólido en el país: su meta es superar los 2.000 empleados en los próximos cinco años, impulsando la creación de nuevos roles en áreas estratégicas como IA, ciberseguridad, experiencia de usuario y operaciones digitales.

Vacantes disponibles

Vendedor/asesor comercial Medellín

Salario: $ 3.000.000

Misión del cargo:

Será parte clave del equipo de ventas físicas (Infobooth), encargándose de conectar con potenciales clientes en campo, en lugares donde ya existe cobertura de servicio de internet.

La misión será generar agendamientos, enamorar con la propuesta de valor de Somos y apoyar el crecimiento en cada edificio visitado.

Requerimientos:

Formación técnica o tecnológica (preferiblemente en áreas comerciales, mercadeo, negocios o afines).

Mínimo 1 año de experiencia en ventas en frío, idealmente en calle, puntos de venta o activaciones.

Habilidades y mentalidad orientadas al aprendizaje, responsabilidad y servicio.

Funciones principales:

Realizar gestión comercial en frío en unidades residenciales con cobertura de Somos.

Comunicar de forma clara, empática y segura los beneficios de los planes de internet.

Apoyar activamente la logística y ejecución de campañas creativas y activaciones comerciales.

Aportar ideas para mejorar la experiencia del cliente en punto físico y aumentar el volumen de leads.

Key Account manager Bogotá

Salario: $ 4.500.000

Misión del cargo:

El objetivo principal del key account manager es asegurar la autorización para desplegar la red de fibra óptica en propiedades clave y facilitar la adopción del servicio por parte de los residentes.

Esto se logra a través de negociaciones efectivas con administradores de propiedades y la implementación de estrategias de marketing que generen interés y demanda.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, mercadeo, negocios internacionales, ingeniería administrativa o afines.

Experiencia mínima de 2 años.

Habilidades y mentalidad orientadas al aprendizaje, servicio y responsabilidad.

Funciones principales:

Identificación y prospección de cuentas clave.

Negociación y gestión de acuerdos.Socialización del servicio en propiedades.

Gestión de relaciones a largo plazo con administradores de propiedades.

Coordinación interna con equipos de ventas, operaciones y marketing.

Director de operaciones telecomunicaciones Medellín

Salario: $ 8.000.000 a $ 10.000.000

Misión del cargo:

Será el responsable de dirigir y coordinar todas las operaciones en la ciudad, garantizando el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

También liderará los equipos de viabilidad, despliegue, instalaciones y soporte, trabajando junto con el City Sales Lead para optimizar procesos, mejorar el desempeño del equipo y asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería (telecomunicaciones, civil, eléctrica) o administración de proyectos.

Mínimo 5 años de experiencia en liderazgo operativo en telecomunicaciones o proyectos de infraestructura.

Funciones principales:

Planificación y coordinación estratégica.

Gestión de equipos.

Monitoreo de indicadores de desempeño.

Comunicación interáreas.

Control de calidad y cumplimiento normativo.

Optimización de recursos.

Auxiliar de preconfiguración Medellín

Misión del cargo:

Será la persona encargada de realizar la preconfiguración de equipos de telecomunicaciones (ONT, routers, decodificadores), garantizando que estén listos para su instalación en campo y cumplan con los parámetros técnicos establecidos.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en sistemas, telecomunicaciones, electricidad, electrónica o afines.

Mínimo 6 meses de experiencia en cargos similares o relacionados.

Funciones principales:

Realizar la preconfiguración de equipos de red de acuerdo con los protocolos definidos.

Garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos antes de su envío a campo.

Documentar y reportar novedades o fallas detectadas.

Apoyar en la gestión de inventario de equipos.

Analista de aprovisionamiento de elementos de red

Salario: $ 2.700.000 a $ 2.900.000

Misión del cargo:

Será responsable de asegurar la correcta adquisición, gestión y control de los recursos, materiales y servicios necesarios para el funcionamiento de las operaciones de la compañía, garantizando disponibilidad, calidad y costo eficiente

Requerimientos:

Profesional en ingeniería industrial, administración de empresas o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos relacionados con compras o aprovisionamiento.

Funciones principales:

Gestionar el proceso de compras y aprovisionamiento de insumos para operaciones.

Analizar proveedores y negociar condiciones de servicio.

Controlar inventarios y garantizar disponibilidad oportuna de materiales.

Generar reportes de gestión y proponer mejoras en el proceso de abastecimiento.

Auxiliar contable junior- Medellín

Salario: $ 2.200.000

Misión del cargo:

Apoyará al área contable en el registro, conciliación y análisis de la información financiera, asegurando la exactitud de los datos y el cumplimiento de las obligaciones contables y tributarias de la empresa.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o estudiante de últimos semestres en contaduría pública o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares.

Funciones principales: