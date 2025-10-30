Studio F abre vacantes para temporada en diferentes ciudades

Con la llegada de la temporada de fin de año, Studio F se suma a las empresas que están ampliando sus equipos de trabajo para responder al incremento en la demanda comercial. La reconocida marca de moda femenina anunció la apertura de nuevas vacantes temporales en diferentes ciudades del país, ofreciendo oportunidades para quienes buscan su primer empleo o desean generar ingresos adicionales durante esta época.

Las ofertas disponibles incluyen cargos en ventas, asesoría comercial, atención al cliente, logística y apoyo en tienda, ideales para personas con habilidades de comunicación, gusto por la moda y orientación al servicio.

Este tipo de empleos temporales se han convertido en una opción clave para dinamizar la empleabilidad en Colombia, ya que permiten fortalecer la experiencia laboral y abrir puertas a oportunidades de vinculación permanente en grandes empresas del país.

Si desea consultar todas las ofertas disponibles, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a la vacante que más se ajuste a su perfil. A continuación, encontrará una selección de las oportunidades destacadas en Studio F.

¡Postulaciones abiertas sin costo! | Foto: 123RF

Auxiliar de bodega – Envigado

Salario: 1.423.500

Este rol está pensado para personas apasionadas por la moda, organizadas y con disposición para aportar tanto en las tareas logísticas como en las comerciales dentro de las tiendas.

Responsabilidades principales:

Realizar la correcta recepción de mercancía conforme a los lineamientos establecidos.

Apoyar en la gestión de inventarios y almacenamiento del producto.

Surtir productos al piso de venta garantizando su adecuada presentación.

Asegurar el orden, la limpieza y conservación del producto en la bodega.

Colaborar en actividades comerciales y de apoyo al punto de venta.

Ejecutar inventarios cíclicos, escaneo y control de stock con precisión.

Participar en el despacho y etiquetado de mercancía según requerimientos.

Requisitos:

Formación académica: técnico o tecnólogo en áreas administrativas, logísticas o afines.

Experiencia mínima de 1 año en labores de bodega, logística, inventarios o apoyo comercial.

Conocimientos básicos en manejo de mercancía y control de inventarios.

Disponibilidad para laborar de lunes a sábado con horarios rotativos.

Actitud positiva, orientación al detalle y disposición para el trabajo en equipo.

Cajero temporada – Bogotá

Salario: 1.550.000

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Principales responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requisitos:

3 meses de experiencia como cajero.

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Auxiliar ventas temporada – Medellín

Salario: 1.423.500

Como asistente de ventas, tendrá la oportunidad de vivir de cerca el mundo de la moda, apoyando comercial y operativamente el punto de venta. No necesita experiencia previa, solo ser muy proactivo y con ganas de aprender.

Principales responsabilidades:

Brindar apoyo comercial y operativo en el punto de venta.

Asistir en la atención al cliente y ventas.

Colaborar en la organización y reposición de mercancía.

Gestionar la apertura, cierre o turnos intermedios del punto de venta.

Requisitos:

Bachillerato completo.

Proactividad y disposición para aprender.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.

Asesor de ventas – Cali

Salario: 1.423.500

Esta es una oportunidad única para formar parte de una empresa que apuesta por el talento joven además de ofrecer un ambiente de trabajo dinámico y apasionado por la moda.

Principales responsabilidades:

Atender a los clientes con una actitud positiva y servicial.

Promover los productos de la marca Studio F y alcanzar los objetivos de ventas.

Mantener la tienda organizada y atractiva para los clientes.

Participar en capacitaciones y reuniones de equipo.

Brindar asesoría de moda a los clientes.

Requisitos:

Ser mayor de edad

Para vacantes fijas: experiencia mínima de 3 meses en ventas.

Buena actitud y ganas de crecer.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Pasión por la moda y el servicio al cliente.