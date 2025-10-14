Studio F busca nuevos talentos en el país. Aplicar es gratis

¿Le apasiona la moda? ¡Conozca las nuevas ofertas disponibles de Studio F en todo el país! Las vacantes están disponibles en Semana Empleos, una plataforma que le permitirá aplicar a más de 110.000 vacantes en todo el país.

Studio F se ha consolidado como una de las marcas más reconocidas en el país, con más de 45 años haciendo parte del closet de los colombianos.

En total, la empresa cuenta con más de 1.000 empleados y sigue expandiéndose en el mercado internacional.

Entre los puestos disponibles se encuentran áreas como servicio al cliente, administración y oficina, bodega, logística y transporte.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles.

Asesor comercial Studio F / Yumbo

Salario: $ 1.423.500

En STF GROUP (Studio F, Ela y STF MAN) se cree en el poder de la juventud para transformar el mundo de las ventas. Se busca una persona con energía, ganas de aprender y actitud positiva.

Requisitos:

Ser mayor de edad

Experiencia comercial de 3 meses en ventas

Buena actitud y ganas de crecer

Condiciones:

Salario básico de $1.423.500 + prestaciones + comisiones que reconocen tu cumplimiento en ventas

Horarios rotativos de domingo a domingo con día compensatorio semanal.

Lo ubican en una tienda cercana a la zona donde resida.

Descuentos con las marcas, plan carrera y miles de beneficios con la compañía.

Cajero temporada Studio F - Palmira

Salario: $ 1.550.000

STF GROUP (Studio F, Ela y STF MAN) se encuentra en búsqueda de cajeros con experiencia comercial mínima de 4 meses certificable, para trabajar durante la temporada.

Se ofrece:

Contrato directo con la marca.

Dotación con la última colección.

$1.550.000 más bonificación y prestaciones de ley.

Plan carrera, descuentos, beneficios con la marca y amplias oportunidades de crecimiento.

Requisitos:

Ser bachiller.

Ser mayor de edad.

Contar con cédula de ciudadanía.

Disponibilidad inmediata y para trabajar en Cali.

Disponibilidad de tiempo completo.

Se ofrece ubicación en el centro comercial más cercano a la residencia.

Horarios de domingo a domingo, con día compensatorio a la semana (rotativos de apertura, cierre o intermedio).

Asesor comercial Studio F - Calle 82

Salario: $ 1.423.500

Studio F y ELA buscan asesores comerciales apasionados por la moda y las ventas. Es una oportunidad para integrarse a un equipo dinámico y marcar la diferencia en el sector retail moda.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Brindar una excelente atención al cliente.

Asesorar a los clientes asegurando un total look, realizar ventas cruzadas.

Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.

Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses como asesor en el campo RETAIL MODA.

Habilidad en ventas y desempeño.

Excelentes habilidades comunicativas.

Pasión por la moda y las ventas.

Bachillerato completo.

Administrador / jefe de tienda Studio F Medellín

Salario: $ 2.100.000

Se busca un jefe de tienda para Studio F, con experiencia liderando equipos en el canal retail moda. Es una oportunidad para quienes disfrutan de las ventas, la moda y el liderazgo de equipos de trabajo.

Responsabilidades:

Gestionar el equipo de ventas de la tienda.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos e indicadores de ventas.

Brindar una excelente atención al cliente.

Coordinar la recepción y organización del inventario.

Implementar estrategias de visual merchandising.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año liderando equipos en el canal RETAIL MODA.

Habilidad para manejar indicadores de ventas y desempeño.

Excelentes habilidades comunicativas y de liderazgo.

Pasión por la moda y las ventas.

Condiciones laborales

Salario básico 2.100.000 + comisiones prestacionales por cumplimiento de presupuesto

Horarios rotativos de centro comercial

Trabajo de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana

Contrato directo con la marca, plan carrera, oportunidades de desarrollo y crecimiento interno

Planes de beneficios como: dos días adicionales de vacaciones, descuentos con la marca y fondo de empleados, entre otros.

Habilidades

Manejo de equipos

Manejo de indicadores

Gestión de inventarios

Habilidades de comerciales

Orientación al logro.

Esta vacante se encuentra disponible en la ciudad de Medellín. | Foto: Getty Images

Auxiliar comercial de bodega - Cartagena

Salario: $ 1.423.500

Studio F busca un auxiliar comercial de bodega para Cartagena, con interés en integrarse a una empresa líder en la industria de la moda. Esta persona será parte clave en el manejo eficiente del inventario y la entrega de mercancía a las tiendas.

Responsabilidades:

Apoyar las operaciones logísticas y comerciales de la bodega.

Garantizar el manejo almacenamiento y surtido adecuado de inventarios.

Asegurar la disponibilidad y entrega correcta de mercancía a las tiendas.

Cumplir con los estándares de calidad y tiempos establecidos por la compañía.

Requerimientos: