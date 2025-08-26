Studio F cuenta con vacantes disponibles. Aplique acá

El sector retail de moda sigue abriendo espacios para quienes buscan crecer profesionalmente. Studio F y ELA, dos de las marcas más reconocidas en el país, anunciaron nuevas vacantes en diferentes ciudades, ofreciendo oportunidades tanto para asesores comerciales como para cargos de liderazgo en tienda.

Además de estabilidad laboral, las posiciones ofrecen posibilidades de desarrollo profesional en un ambiente dinámico, rodeado de las últimas tendencias y con planes de formación interna. Aplicar a estas vacantes es un proceso 100 % virtual y gratuito, a través de Semana Empleos y los enlaces disponibles al final de cada oferta.

Asesor comercial - Engativá

Si le apasiona el mundo de la moda y las ventas, esta es una excelente oportunidad. Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.

Se ofrece la posibilidad de unirse a un equipo dinámico y marcar la diferencia con su talento en el sector retail moda. Con la empresa no solo trabajará rodeado de las últimas tendencias, sino que también tendrá la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en una organización líder del mercado.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Brindar una excelente atención al cliente.

Asesorar a los clientes asegurando un total look y realizar ventas cruzadas.

Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.

Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses como asesor en el campo retail moda.

Habilidad en ventas y desempeño.

Excelentes habilidades comunicativas.

Pasión por la moda y las ventas.

Bachillerato completo.

Asesor de ventas - Chapinero

Salario: $ 1.423.500

Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.

Se invita a unirse a un equipo dinámico y marcar la diferencia con su talento en el sector retail moda. Con la empresa no solo trabajará rodeado de las últimas tendencias, sino que también tendrá la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en una organización líder del mercado.

Coadministrador de tienda - Santa Marta

Salario: $ 1.450.000

Se busca un profesional comprometido con la satisfacción del cliente y capaz de manejar las operaciones diarias con eficiencia, asegurando que se cumplan los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de ventas asegurando un ambiente colaborativo.

Supervisar el desempeño del personal proporcionando capacitación continua.

Desarrollar estrategias para aumentar las ventas y rentabilidad.

Garantizar una experiencia de compra excepcional para los clientes.

Supervisar el inventario y asegurar la disponibilidad de productos.

Administrar horarios, turnos y presupuesto asignado a la tienda.

Monitorear métricas de ventas y presentar informes a la gerencia.

Requerimientos:

Mínimo 6 meses en un puesto similar en el sector retail.

Experiencia en caja sistematizada.

Excelentes habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en equipo.

Jefe de tienda – Cartagena

Salario: $ 2.100.000

STF Group busca un jefe de tienda para representar sus marcas Studio F, ELA y STF Man en Cartagena.

Se requiere un líder dinámico y apasionado por la moda que gestione un equipo talentoso, asegure estándares de excelencia y ofrezca una experiencia de compra de alto nivel.

Condiciones:

Contrato indefinido con salario atractivo.

Prestaciones y comisiones.

Horario flexible con día compensatorio semanal.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar el equipo de ventas de la tienda.

Monitorear y analizar indicadores comerciales (KPIs).

Administrar el inventario asegurando la disponibilidad de productos.

Asegurar un excelente servicio al cliente en todo momento.

Implementar estrategias para alcanzar los objetivos de ventas.

Coordinar la disposición y presentación de productos en la tienda.

Requerimientos:

Más de 1 año de experiencia como encargado o coadministrador de tienda de moda.

Conocimiento en indicadores KPIs comerciales.

Experiencia en gestión de personal e inventario.

Disponibilidad para trabajar en horario comercial, incluyendo fines de semana.

Asesor fines de semana – outlets de Las Américas

Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales.

Se ofrece la posibilidad de unirse a un equipo dinámico y marcar la diferencia con su talento en el sector retail moda.

Residir en Fontibón o cerca al centro comercial Gran Estación

Auxiliar de caja – tiendas de moda Studio F Bogotá

Salario: $ 1.740.000

Studio F y ELA buscan un auxiliar de caja apasionado por la moda, con experiencia en caja y capacidad de liderazgo.

Responsabilidades:

Manejo de caja sistematizada y arqueos.

Apoyo a la gestión operativa de la tienda.

Atención al cliente con orientación a la venta.

Procesamiento de medios de pago.

Supervisión y soporte al equipo de ventas.

Requerimientos: