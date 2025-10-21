Studio F y ELA tienen vacantes disponibles en Medellín, aplicar es gratis

STF GROUP S.A., empresa reconocida en Latinoamérica por diseñar, fabricar y comercializar ropa y accesorios, se encuentra buscando nuevos talentos para integrar a su equipo de trabajo.

Estos trabajos son una excelente oportunidad para los amantes de la moda, pues les permitirá ejercer sus habilidades en este medio.

Ahora, entrando en temporada navideña, la empresa ha abierto una serie de empleos en la ciudad de Medellín.

Todos estos empleos se encuentran disponibles en Semana Empleos, donde además podrá encontrar otras 110.000 ofertas en todo el país. A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Auxiliar de bodega

Salario: 1.423.500

Studio F busca un auxiliar de bodega comprometido para ser parte de una empresa líder en el sector logístico. Como ayudante de almacén, formará parte de un dinámico equipo donde sus habilidades en logística y control de inventarios serán esenciales.

Disfrute de un ambiente de trabajo colaborativo mientras crece profesionalmente en Studio F. Si tiene experiencia como operario de bodega y pasión por el sector, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Apoyo en el cargue y descargue de mercancía.

Ejecución de procesos de picking y packing .

y . Manejo de equipos de radiofrecuencia para control de inventarios.

Asegurar el almacenamiento e inventario de pedidos.

Requerimientos:

Bachiller culminado.

Experiencia mínima de 6 meses en bodega o logística.

Disponibilidad para trabajo en turnos rotativos de lunes a sábado.

Administrador/ Jefe de tienda

Salario: 2.100.000

Si es un apasionado por las ventas, le gusta la moda y tiene experiencia liderando equipos en el canal RETAIL MODA, ¡esta es su oportunidad! Se busca un jefe de tienda para unirse al equipo y marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Gestionar el equipo de ventas de la tienda.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos e indicadores de ventas.

Brindar una excelente atención al cliente.

Coordinar la recepción y organización del inventario.

Implementar estrategias de visual merchandising.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año liderando equipos en el canal retail moda.

Habilidad para manejar indicadores de ventas y desempeño.

Excelentes habilidades comunicativas y de liderazgo.

Pasión por la moda y las ventas.

Condiciones laborales

Salario básico 2.100.000 + comisiones prestacionales por cumplimiento de presupuesto.

Horarios rotativos de centro comercial.

Trabajo de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana.

Contrato directo con la marca, plan carrera, oportunidades de desarrollo y crecimiento interno.

Planes de beneficios como: dos días adicionales de vacaciones, descuentos con la marca y fondo de empleados, entre otros.

Asesor de ventas de temporada

Salario: 1.423.500

¿Tiene pasión por la moda y una actitud inmejorable? En STF GROUP están buscando asesores de ventas para la esperada temporada 2025 en Studio F y Ela. Si disfruta asesorando a clientes en sus elecciones de moda y quiere ser parte de una empresa líder en el sector, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en sus compras de moda.

Mantener la tienda organizada y atractiva para los clientes.

Promover las colecciones de temporada de Studio F y Ela.

Ofrecer una experiencia de compra positiva y cercana.

Cumplir con metas de ventas individuales y colectivas.

Requerimientos:

Actitud positiva y buen gusto por la moda.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día libre.

Buena comunicación y habilidades interpersonales.

No se requiere experiencia laboral previa.

Auxiliar de bodega

Salario: 1.423.500

Este rol está pensado para personas apasionadas por la moda, organizadas y con disposición para aportar tanto en las tareas logísticas como en las comerciales dentro de las tiendas.

Sea parte de STF GROUP significa unirse a una compañía sólida, innovadora y en constante expansión, donde podrá desarrollarse profesionalmente y vivir la experiencia de trabajar en el apasionante mundo de la moda.

Responsabilidades principales:

• Realizar la correcta recepción de mercancía conforme a los lineamientos establecidos.

• Apoyar en la gestión de inventarios y almacenamiento del producto.

• Surtir productos al piso de venta garantizando su adecuada presentación.

• Asegurar el orden, la limpieza y conservación del producto en la bodega.

• Colaborar en actividades comerciales y de apoyo al punto de venta.

• Ejecutar inventarios cíclicos, escaneo y control de stock con precisión.

• Participar en el despacho y etiquetado de mercancía según requerimientos.

Requisitos:

• Formación académica: técnico o tecnólogo en áreas administrativas, logísticas o afines.

• Experiencia mínima de 1 año en labores de bodega, logística, inventarios o apoyo comercial.

• Conocimientos básicos en manejo de mercancía y control de inventarios.

• Disponibilidad para laborar de lunes a sábado con horarios rotativos.

• Actitud positiva, orientación al detalle y disposición para el trabajo en equipo.

Auxiliar de visual y escaparatismo de temporada

Salario: 1.423.500

Este es el lugar perfecto para aquellos que desean dejar su huella en el mundo del retail, participando activamente en la creación y ejecución de estrategias visuales que capturen la atención de nuestros clientes.

Responsabilidades: