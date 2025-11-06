Teletrabajo en auge: vacantes activas para bachilleres, técnicos y profesionales

El trabajo remoto continúa ganando terreno en Colombia, consolidándose como una de las modalidades laborales más valoradas por quienes buscan flexibilidad y equilibrio entre la vida personal y profesional.

Actualmente, hay vacantes disponibles para perfiles que van desde bachilleres hasta profesionales con experiencia en áreas como servicio al cliente, ventas, tecnología, diseño, mercadeo y recursos humanos. Esta diversidad de opciones demuestra que el teletrabajo no es exclusivo de un solo sector, sino una alternativa abierta para distintos niveles de formación.

Además, muchas de estas ofertas incluyen beneficios como horarios flexibles, capacitación virtual, estabilidad laboral y la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del país, lo que representa una gran oportunidad para quienes buscan mejorar su calidad de vida y optimizar sus tiempos.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a la vacante que más se ajuste a sus intereses. Aquí encontrará una selección de las ofertas más recientes.

El trabajo remoto ha ganado confianza y crecimiento por las facilidades que ofrece tanto para empleadores como para empleados. | Foto: Stock

Interprete bilingüe

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se buscan personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.

Responsabilidades:

Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.

Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.

Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.

Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.

Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.

Requerimientos:

Bachillerato culminado.

Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.

Buena dicción, pronunciación y voz profesional.

Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.

Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.

Profesor doble idiomas inglés/italiano o inglés/portugués

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Berlitz Colombia buscan profesores y/o de idioma inglés e italiano o inglés y portugués apasionados por la enseñanza.

Responsabilidades:

Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés y portugués, inglés e italiano.

Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.

Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.

Impartir lecciones para diferentes países de Latinoamérica.

Requerimientos:

Residir en territorio colombiano (Se validan extranjeros) con excelente conectividad de internet.

Dominio avanzado del idioma inglés e italiano o inglés y portugués.

Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.

Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.

Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.

Cloud system operator

Empresa: Clouxter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como operador de sistemas en la nube, será el responsable de garantizar un monitoreo efectivo, gestionar eventos y automatizar plataformas tecnológicas, asegurando una operación fluida.

Responsabilidades:

Monitoreo y reporte de eventos en la infraestructura.

Automatización de plataformas tecnológicas.

Administración de servidores de correo y certificados SSL.

Gestión de dominios DNS SSH SFTP y HTML.

Manejo de bases de datos y sistemas operativos Linux/Unix y Windows.

Desarrollo de scripts en PowerShell Bash SQL.

Requerimientos:

Formación técnica tecnológica o profesional en Ingeniería de Sistemas Electrónica o Telecomunicaciones.

Experiencia mínima de 1 año en monitoreo de infraestructura tecnológica.

Conocimientos en tecnologías de nube AWS (EC2 EBS RDS VPC CloudWatch WorkSpaces).

Nivel de inglés A2/B1.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.