Termine la semana con empleo: hay más de 180 mil vacantes disponibles

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de octubre de 2025, 9:04 p. m.
El panorama laboral en Colombia cierra la semana con noticias positivas: hay más de 180 mil vacantes activas en todo el país, según las más recientes cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este comportamiento confirma la recuperación del mercado laboral y el fortalecimiento del empleo formal.

Los sectores que más están contratando son comercio, servicios, logística, salud, tecnología y construcción, con oportunidades que van desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y de liderazgo. Además, empresas de las industrias financiera, industrial y educativa también han abierto procesos de selección a nivel nacional.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Puede aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrará ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Coordinador de ventas para grandes cuentas – Barranquilla

Empresa: Prebel

Salario: 3.098.708

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de ventas minoristas, garantizará visitas diarias a los puntos de venta y gestionará la devolución de productos. Además, será el gerente de cuentas clave en la organización de eventos para aumentar la visibilidad y ventas de las marcas.

Responsabilidades:

  • Cumplir con la cuota de venta POS y con los indicadores de los respectivos puntos de venta.
  • Planear y establecer los lugares de reunión con el equipo de impulso y mercadeo, proporcionando todos los recursos necesarios.
  • Garantizar las visitas diarias a los puntos de venta asignados, generando los respectivos reportes en las herramientas indicadas (Registros de visitas, informes de competencias y exhibiciones).
  • Gestionar las devoluciones de parte del proceso de distribución nacional y de los clientes.
  • Organizar eventos que permitan una mayor visibilidad y ventas de las marcas en los puntos de venta.

Requerimientos:

  • Tecnología en Mercadeo, administración, ventas o carreras afines.
  • 2 años de experiencia gestionando puntos de venta, servicio al cliente y asesorías en el sector de retail.
  • Habilidades de relacionamiento interpersonal.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: El sector logístico abre vacantes en todo el país: postúlese aquí

Gerente especialista en leasing – Neiva

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 4.000.000 a 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El Banco de Occidente busca un líder proactivo que impulse el crecimiento de los productos de leasing a través de la generación, estructuración y presentación de negocios en diversas zonas y segmentos.

Responsabilidades:

  • Generar, estructurar y presentar negocios de leasing en diversas zonas.
  • Aprobar y radicar propuestas de negocios eficazmente.
  • Impulsar el crecimiento del producto en segmentos específicos.
  • Colaborar estrechamente con otros equipos para el desarrollo de productos.
  • Mantenerse actualizado sobre tendencias del mercado y productos de leasing.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas afines.
  • Experiencia mínima de un año en cumplimiento de metas comerciales y estructuración de negocios.
  • Conocimiento sólido en productos de leasing.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional de tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestión del flujo de caja.
  • Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.
  • Elaboración de reportes financieros.
  • Realización de conciliaciones bancarias.
  • Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

  • Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.
  • Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).
  • Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.
  • Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

