Termine la semana con empleo: hay vacantes disponibles en todo el país

Si está en búsqueda de trabajo, este puede ser el momento ideal para encontrar una oportunidad laboral. En diferentes regiones del país, múltiples empresas reconocidas están contratando personal para fortalecer sus equipos en áreas como comercio, logística, servicios, ventas, tecnología, entre otras.

Estas convocatorias incluyen vacantes tanto operativas como administrativas, con opciones para personas con o sin experiencia previa. Además, muchas ofrecen beneficios como capacitación, estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento dentro de la organización, lo que las convierte en alternativas atractivas para quienes desean iniciar o continuar su desarrollo profesional.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de cartera – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como auxiliar de cartera, tendrá la responsabilidad de gestionar y controlar la cartera de clientes, asegurando una correcta facturación, seguimiento y recaudo oportuno.

Responsabilidades:

Gestión eficiente de cobro a clientes.

Seguimiento y control de cuentas por cobrar.

Elaboración y desarrollo de conciliaciones con clientes.

Generación de certificados y comunicaciones requeridas por los clientes.

Apoyo en la entrega de información relacionada con la cartera para distintas áreas.

Verificación y soporte en procesos básicos de contabilidad relacionados con la cartera.

Requerimientos:

Formación académica: tecnólogo, estudiante o profesional de contaduría o áreas afines.

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en gestión de cartera y cobro.

Conocimiento en conciliaciones, elaboración de certificados y comunicaciones.

Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, correo electrónico, etc.).

Conocimientos básicos de contabilidad.

Analista de formación comercial – Cali

Empresa: Medipiel

Salario: 2.400.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de fortalecer los conocimientos del personal a través de capacitaciones presenciales y acompañamiento en las tiendas.

Responsabilidades:

Capacitar los equipos comerciales en marcas y productos.

Generar y seguir planes de acción para tiendas y personal.

Asegurar la implementación de protocolos de servicio y campañas.

Revisar la presentación personal de acuerdo al manual de imagen.

Reportar ejecuciones diarias en intelapp.

Implementar estrategias para incrementar ventas.

Realizar informes mensuales de actividades.

Requerimientos:

Tecnólogo en áreas comerciales, administrativas, de mercadeo, diseño o comunicación.

3 años de experiencia en la industria dermocosmética o capilar, conocimiento de marca exclusivas de belleza

Experiencia previa como formador.

Habilidades en comunicación asertiva y liderazgo.

Dominio de Word, Excel y plataformas educativas.

Analista de relaciones públicas – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 4.248.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista de relaciones públicas para influencer marketing, donde será responsable de garantizar la gestión efectiva de las relaciones con influenciadores, optimizando el impacto de las campañas en la reputación y visibilidad de la marca.

Responsabilidades:

Investigar y seleccionar influenciadores y advocates alineados con los valores de la marca.

Desarrollar y mantener relaciones sólidas y a largo plazo con influenciadores y agencias.

Colaborar en la creación de campañas de relaciones públicas con influenciadores.

Monitorear el rendimiento de las campañas, analizando métricas clave y generando informes.

Administrar el presupuesto de campañas de influencer marketing, asegurando un uso eficiente y reportando el ROI.

Requerimientos:

Profesional en diseño gráfico, comunicaciones, publicidad o carreras afines.

2 años de experiencia en plataformas de gestión de influencers y análisis de datos.

Conocimiento de plataformas digitales para gestión de campañas de influencer marketing.

Jefe de tienda – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 2.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un administrador de tienda con experiencia o un gerente de punto de venta buscando nuevos retos, esta es su oportunidad de unirte a una empresa líder en moda.

Responsabilidades:

Gestionar y motivar al personal de tienda.

Coordinar mallas de horarios eficientes.

Supervisar y optimizar el inventario.

Garantizar una experiencia de cliente excepcional.

Asegurar el cumplimiento de metas de ventas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en retail o moda.

Conocimiento en gestión de horarios y personal.

Habilidad para manejar inventarios.

Excelentes habilidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo.