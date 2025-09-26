Termine la semana con empleo: hay vacantes para todos los perfiles

Encontrar trabajo no solo implica acceder a un ingreso mensual, también es la base para alcanzar metas personales y profesionales. Hoy en Colombia hay miles de vacantes activas que representan una oportunidad para quienes desean estabilidad, proyección y un lugar en el mercado laboral formal. Estas ofertas están distribuidas en diferentes ciudades y responden a la demanda de empresas que necesitan fortalecer sus equipos de manera inmediata.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Jefe de compras – Medellín

Empresa: Montolivo

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.300.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol clave garantiza la disponibilidad eficiente de materia prima e insumos, asegurando la continuidad operativa de las áreas.

Responsabilidades:

Gestionar y negociar con proveedores estratégicos.

Asegurar disponibilidad oportuna de materia prima e insumos.

Administrar costos para mantener competitividad.

Supervisar calidad de los suministros adquiridos.

Colaborar con diferentes áreas para asegurar continuidad operativa.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Ingeniería Industrial, Logística o Negocios Internacionales.

Experiencia comprobada en gestión de compras.

Habilidades de negociación avanzadas.

Conocimiento en administración de proveedores estratégicos.

Analista de aduanas – Tocancipá

Empresa: Coca Cola FEMSA

Salario: $ 4.266.000

Tipo de contrato: Temporal

Como parte del equipo, garantizará el cumplimiento de los procedimientos internos relacionados con la gestión de proveedores y el control de ingreso de mercancías.

Responsabilidades:

Examinar y recepcionar la documentación de proveedores verificando su congruencia con las órdenes de compra.

Elaborar el formulario para el movimiento de mercancías (FMM) cumpliendo con los requisitos de Zona Franca.

Completar procedimientos de ingreso en el sistema PICIZ y registrar entrada de materiales en SAP.

Requerimientos:

Profesional en comercio internacional, comercio exterior, negocios internacionales o afines.

2 años de experiencia en operaciones aduaneras.

Manejo avanzado de Excel. Power BI y SAP (deseable).

Disponibilidad para trabajo presencial en Tocancipá de lunes a viernes.

Analista de importaciones – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en importaciones, trabajará en un entorno dinámico, garantizando que los procesos de importación bajo las modalidades anticipada, ordinaria, tránsito, Plan Vallejo y régimen franco se desarrollen eficientemente, cumpliendo tanto con los tiempos como con los costos establecidos.

Responsabilidades:

Coordinar el cumplimiento de la normatividad aduanera para importaciones.

Gestionar procesos de importación anticipada y su nacionalización.

Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos en los procesos de importación.

Mantener actualizados los trámites ante entidades como DIAN, Mincomercio y Dane.

Supervisar la entrega del material importado en planta.

Requerimientos:

Título profesional en Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Economía o carreras afines.

Más de 5 años de experiencia en importación y logística internacional.

Conocimiento profundo de normas aduaneras y clasificación arancelaria.

Experiencia en trámites con entidades como DIAN, Mincomercio, Dane.

Inglés intermedio-avanzado.

Enfermera/o hospitalización pediatría – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un especialista en cuidado infantil que desee formar parte de un equipo que prioriza la calidad del servicio y la empatía.

Responsabilidades:

Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.

Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.

Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.

Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.

Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.

Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.

Habilidades de empatía y vocación al servicio.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.