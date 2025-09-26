Suscribirse

EMPLEO

Termine la semana con empleo: hay vacantes para todos los perfiles

El trabajo que busca, más cerca de lo que se imagina.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

26 de septiembre de 2025, 10:53 p. m.
En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
Oportunidades disponibles en diferentes sectores laborales. | Foto: Getty Images

Encontrar trabajo no solo implica acceder a un ingreso mensual, también es la base para alcanzar metas personales y profesionales. Hoy en Colombia hay miles de vacantes activas que representan una oportunidad para quienes desean estabilidad, proyección y un lugar en el mercado laboral formal. Estas ofertas están distribuidas en diferentes ciudades y responden a la demanda de empresas que necesitan fortalecer sus equipos de manera inmediata.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Los ejecutivos deben fortalecer habilidades específicas para los entornos cambiantes de hoy: agilidad de aprendizaje e inteligencia emocional son algunas de ellas.
Las personas interesadas pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: 123RF

Jefe de compras – Medellín

Empresa: Montolivo

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.300.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol clave garantiza la disponibilidad eficiente de materia prima e insumos, asegurando la continuidad operativa de las áreas.

Responsabilidades:

  • Gestionar y negociar con proveedores estratégicos.
  • Asegurar disponibilidad oportuna de materia prima e insumos.
  • Administrar costos para mantener competitividad.
  • Supervisar calidad de los suministros adquiridos.
  • Colaborar con diferentes áreas para asegurar continuidad operativa.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración, Ingeniería Industrial, Logística o Negocios Internacionales.
  • Experiencia comprobada en gestión de compras.
  • Habilidades de negociación avanzadas.
  • Conocimiento en administración de proveedores estratégicos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de aduanas – Tocancipá

Empresa: Coca Cola FEMSA

Salario: $ 4.266.000

Tipo de contrato: Temporal

Como parte del equipo, garantizará el cumplimiento de los procedimientos internos relacionados con la gestión de proveedores y el control de ingreso de mercancías.

Responsabilidades:

  • Examinar y recepcionar la documentación de proveedores verificando su congruencia con las órdenes de compra.
  • Elaborar el formulario para el movimiento de mercancías (FMM) cumpliendo con los requisitos de Zona Franca.
  • Completar procedimientos de ingreso en el sistema PICIZ y registrar entrada de materiales en SAP.

Requerimientos:

  • Profesional en comercio internacional, comercio exterior, negocios internacionales o afines.
  • 2 años de experiencia en operaciones aduaneras.
  • Manejo avanzado de Excel. Power BI y SAP (deseable).
  • Disponibilidad para trabajo presencial en Tocancipá de lunes a viernes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Trabajo sí hay: finalice la semana con empleo

Analista de importaciones – Cali

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en importaciones, trabajará en un entorno dinámico, garantizando que los procesos de importación bajo las modalidades anticipada, ordinaria, tránsito, Plan Vallejo y régimen franco se desarrollen eficientemente, cumpliendo tanto con los tiempos como con los costos establecidos.

Responsabilidades:

  • Coordinar el cumplimiento de la normatividad aduanera para importaciones.
  • Gestionar procesos de importación anticipada y su nacionalización.
  • Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos en los procesos de importación.
  • Mantener actualizados los trámites ante entidades como DIAN, Mincomercio y Dane.
  • Supervisar la entrega del material importado en planta.

Requerimientos:

  • Título profesional en Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Economía o carreras afines.
  • Más de 5 años de experiencia en importación y logística internacional.
  • Conocimiento profundo de normas aduaneras y clasificación arancelaria.
  • Experiencia en trámites con entidades como DIAN, Mincomercio, Dane.
  • Inglés intermedio-avanzado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Enfermera/o hospitalización pediatría – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un especialista en cuidado infantil que desee formar parte de un equipo que prioriza la calidad del servicio y la empatía.

Responsabilidades:

  • Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.
  • Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.
  • Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.
  • Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.
  • Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.
  • Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.
  • Habilidades de empatía y vocación al servicio.
  • Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María José Pizarro anuncia que se baja de su candidatura y apoyará a Iván Cepeda, estas fueron sus razones

2. Gobierno de Trump prepararía bombardeos dentro de Venezuela en los próximos días, revela NBC News

3. “El M-19 tiene presidente”: dijo Petro y recordó su paso por esa guerrilla

4. América de Cali rompe el silencio tras suspensión de FIFA a Rodrigo Holgado: anunció medida

5. El Maracaná deja el fútbol: este es el deporte que se jugará en el mítico estadio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayEmpleo en ColombiaOportunidad laboralVacantes de empleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.