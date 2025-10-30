Suscribirse

Termine la semana con empleo. Nuevas vacantes en varias ciudades

Aplicar a estas vacantes no tiene ningún costo.

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

30 de octubre de 2025, 9:58 p. m.
A través de distintas iniciativas el Sena busca fomentar la creación de empresas y la generación de empleo en el país.
El ambiente laboral en Colombia está mostrando buen ritmo: diversas ciudades del país abrieron esta semana nuevas oportunidades en sectores como logística, ventas, servicios y administración. Las convocatorias están distribuidas entre regiones y ciudades clave, lo que aumenta la posibilidad de encontrar una vacante próxima a usted.

Lo mejor es que muchos de estos procesos permiten postularse de forma totalmente virtual y gratuita, sin que tenga que desplazarse. Solo necesita tener su hoja de vida lista, acceso a internet y claridad sobre el cargo al que desea. Esta modalidad facilita que más personas puedan acceder al empleo desde cualquier parte del país.

Vendedor o asesor comercial - con moto Medellín

Se requiere personal para unirse a una reconocida empresa del sector de consumo masivo como vendedor TAT. Se busca una persona dinámica, con experiencia en ventas y que cuente con moto propia. La empresa ofrece un ambiente laboral amigable, remuneración competitiva y beneficios adicionales.

Responsabilidades:

  • Visitar entre 60 y 70 clientes diarios en rutas sectorizadas.
  • Asegurar el cumplimiento de los objetivos de ventas diarias.
  • Mantener relaciones sólidas con los clientes para incrementar la fidelidad.
  • Realizar seguimiento a los pedidos y asegurar su entrega oportuna.

Requerimientos:

  • Bachiller completo.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en roles comerciales
  • Tener moto propia y documentación al día.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente de calidad Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Se requiere ingeniero químico para control de calidad, encargado de implementar y mantener los estándares de calidad de la empresa. Será responsable de garantizar que los productos cumplan con las especificaciones y normativas vigentes, colaborando con los equipos de producción, desarrollo y compras para asegurar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.

Responsabilidades:

  • Coordinar muestras de productos para asegurar calidad
  • Gestionar contramuestras y etiquetas de productos
  • Mantener documentación técnica actualizada y precisa
  • Resolver quejas y reclamos de clientes de manera eficiente
  • Apoyar al equipo de desarrollo en la aplicación de fragancias en productos
  • Asegurar trazabilidad y manejo adecuado de muestras y químicos

Requerimientos:

  • Título de Ingeniero Químico Farmacéutico o afines
  • Mínimo 1 año de experiencia en empresas de fragancias, sabores o químicos para cuidado personal
  • Conocimiento de procesos de producción de fragancias, sabores y/o químicos (Excluyente)
  • Familiaridad con normativa IFRA (preferible)
  • Experiencia en resolución de problemas de calidad

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial - Medellín, El Tesoro

Salario: 1.423.500 a 1.600.000

PASH S.A.S. busca un asesor comercial para su tienda en el centro comercial El Tesoro, en Medellín. Se trata de una empresa del grupo ATMOS, que ofrece un entorno laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

  • Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
  • Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
  • Establecer relaciones sólidas con los clientes.
  • Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vendedor TAT o preventista - con moto Medellín

Salario: 3.000.000

Importante empresa del sector de alimentos, reconocida por su calidad y compromiso en el consumo masivo, busca vendedor TAT. La empresa ofrece un ambiente laboral dinámico y enriquecedor, donde se podrá desarrollar una carrera en ventas, con beneficios adicionales como auxilio de rodamiento y comunicaciones.

Responsabilidades:

  • Visitar tiendas en el área metropolitana para ofrecer productos.
  • Mantener relaciones comerciales sólidas con clientes actuales.
  • Identificar oportunidades para aumentar las ventas.
  • Ejecutar planes promocionales y de mercadeo en el área asignada.
  • Realizar seguimiento a los pedidos y asegurar entregas oportunas.

Requerimientos:

  • 1 año de experiencia en ventas TAT o productos de consumo masivo.
  • Mínimo contar con el bachiller culminado.
  • Importante contar con vehículo propio

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar operativo Cartagena

Salario: 1.423.500 a 1.500.000

La empresa PASH, líder en el sector textil con marcas reconocidas como PATPRIMO, OSTU, ATMOS y SEVEN SEVEN, busca bodegueros de tienda comprometidos y entusiastas para unirse a su equipo. Este cargo ofrece la oportunidad de contribuir al orden y funcionamiento del punto de venta, asegurando la correcta ubicación de productos y apoyando las labores de venta.

Responsabilidades:

  • Surtir y recibir mercancía en bodega.
  • Realizar inventarios adecuados y precisos.
  • Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.
  • Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.
  • Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares.
  • Conocimiento en manejo de inventarios.

Horarios:

  • Rotativos domingo a domingo, apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Que se ofrece:

  • Contrato directo con la empresa.
  • Bono mensual por cumplimiento.
  • Pagos quincenales y puntuales.
  • Plan carrera y estabilidad laboral.
  • Descuento de compra de productos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

