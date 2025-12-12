Termine la semana con empleo: revise las vacantes activas en todo el país

El mercado laboral en Colombia continúa mostrando señales de recuperación. En octubre de 2025, la tasa de desempleo llegó a 8,2%, la cifra más baja para ese mes desde 2015. Este comportamiento ha impulsado la creación de nuevas oportunidades laborales en diferentes regiones del país, ofreciendo opciones para candidatos con distintos niveles de formación y experiencia.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, mercadeo, logística, contabilidad entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: Stock / Magneto

Auxiliar de enfermería en salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Se busca un ayudante de enfermería en cirugía que garantice una atención excelente en el manejo de pacientes pre y postoperatorios dentro de las salas de alta complejidad.

Responsabilidades:

Garantizar la adecuada atención de pacientes en pre y postoperatorio.

Actuar como circulante en salas de cirugía de alta complejidad.

Realizar toma de signos vitales y canalización de pacientes.

Proceder con el cateterismo cuando sea necesario.

Implementar manejo educativo y prevención de caídas en pacientes.

Requerimientos:

Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.

Registro en el RETHUS y resolución vigente.

Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.

Experiencia superior a dos años en salas de cirugía de alta complejidad.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Trafficker digital – Medellín

Empresa: Atenea

Salario: 3.500.000

Atenea busca un especialista en tráfico digital con experiencia en la creación, administración y optimización de campañas en plataformas como Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads, Pinterest Ads y LinkedIn.

Responsabilidades:

Crear y optimizar campañas en diversas plataformas de publicidad digital.

Gestionar presupuestos mensuales por marca y canal garantizando eficiencia.

Analizar y monitorear métricas como ROAS, CPA, CTR y CPC.

Colaborar con equipos de diseño y contenido para desarrollar campañas efectivas.

Implementar y validar eventos de medición en herramientas como Google Analytics y GTM.

Probar y escalar campañas exitosas mientras se apagan las ineficientes.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Publicidad o afines.

Experiencia comprobada en gestión de campañas digitales.

Conocimiento avanzado de plataformas como Google Ads, Meta Ads y similares.

Habilidades analíticas para interpretar datos y optimizar campañas.

Capacidad para trabajar en equipo y coordinar con otros departamentos.

Operador logístico temporada – Medellín

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Homecenter busca personas responsables que deseen desarrollar sus habilidades en un entorno dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Recepción y despacho de mercancías.

Organización del almacén.

Trabajo en equipo para cumplir objetivos diarios.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en logística o almacén

Manejo básico de herramientas informáticas.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Analista contable – Cali

Empresa: Osya

Salario: 3.000.000

Como Especialista Contable, contribuirá a la elaboración de estados financieros y al suministro de información clave para decisiones estratégicas.

Responsabilidades:

Registro y análisis de información contable y financiera.

Radicación, registro y acuse de cuentas por pagar (CxP).

Entrega oportuna de informes de CxP vs. Contabilidad.

Atención y gestión de proveedores.

Conciliaciones bancarias y de nómina.

Legalización de gastos de viaje y manejo de tarjetas de crédito.

Conciliación de diferencias en cambio.

Control, seguimiento y conciliación de provisiones a proveedores.

Soporte operativo en el área contable.

Elaboración de informes financieros y fiscales.

Atención a requerimientos de auditorías internas, externas, revisoría fiscal y entes de control.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública (indispensable).

Experiencia mínima de 2 años en roles similares de preferencia en multinacionales.

Conocimiento sólido en normatividad contable y fiscal colombiana (NIIF / tributario).

Dominio intermedio/avanzado de Excel y software contable.

Habilidades en análisis de información y elaboración de reportes.