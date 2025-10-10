Termine la semana con empleo: vacantes disponibles en todo el país

Suscribirse

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

10 de octubre de 2025, 4:25 p. m.
Conozca las vacantes de empleo disponibles.
¡Conozca las vacantes disponibles en todo el país! | Foto: Getty Images

Cerrar la semana con una buena noticia sí es posible. Si está buscando una nueva oportunidad laboral, este puede ser el momento ideal para dar el paso y encontrar el trabajo que tanto desea. En distintas ciudades del país, reconocidas empresas están en búsqueda de talento para fortalecer sus equipos y abrirle camino a quienes quieren crecer profesionalmente.

Las vacantes disponibles abarcan cargos en áreas como atención al cliente, ventas, logística, salud, tecnología, administración y más. Esto permite que personas con distintos niveles de experiencia, desde técnicos hasta profesionales, encuentren opciones acordes a su perfil y aspiraciones.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes destacadas que se encuentran abiertas esta semana. Si desea conocer más oportunidades y aplicar sin costo, puede ingresar a este enlace, donde encontrará miles de opciones actualizadas para postularse de manera rápida y segura.

Actualmente hay una gran demanda de profesionales de RR.HH., y hay puestos disponibles para todos los campos.
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock

Analista de evolución del relacionamiento – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al nuestro equipo como analista de evolución del relacionamiento, donde será una pieza clave en la toma de decisiones basadas en datos.

Responsabilidades:

  • Analizar y extraer información relevante de datos complejos.
  • Generar estrategias y propuestas basadas en el análisis de datos.
  • Colaborar con diferentes áreas de la empresa para mejorar la comunicación y el impacto.
  • Crear y presentar informes efectivos para la alta dirección.
  • Experimentar con nuevas ideas y enfoques para mejorar el relacionamiento.
  • Innovar, transformar y movilizar proyectos en torno a la generación de valor
  • Gestionar proyectos y el impacto que generan en la compañía.

Requerimientos:

  • Título profesional en campos relacionados como Administración, Ingeniería o similares.
  • Conocimiento en Excel y en SQL para manejo de datos.
  • Habilidades excepcionales de comunicación y presentación.
  • Capacidad para trabajar de manera estratégica y autónoma.
  • Experiencia en la gestión y movilización de proyectos.
  • Plus: Conocimientos en herramientas tecnológicas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de reclutamiento y selección – Cali

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Temporal

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico, manejando el contacto con cliente interno y externo, aplicando e interpretando pruebas psicotécnicas y gestionando los resultados de assessment center.

Responsabilidades:

  • Realizar levantamiento de perfiles de cargo.
  • Publicar vacantes en diversos portales de empleo.
  • Coordinar procesos de reclutamiento masivo.
  • Conducir entrevistas por competencia.
  • Mantener contacto con cliente interno y externo.
  • Aplicar e interpretar pruebas psicotécnicas.
  • Gestionar informes de assessment center.
  • Hacer seguimiento a candidatos en etapa de contratación.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Experiencia mínima de 2 años en reclutamiento y selección.
  • Conocimiento en entrevistas por competencia.
  • Habilidad para realizar levantamiento de perfiles.
  • Experiencia en aplicación de pruebas psicotécnicas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: ¿Busca trabajo? Estas son las vacantes más recientes en Colombia

Residente de garantías – Barranquilla

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como administrador de garantías, tendrá la importante misión de administrar, controlar y supervisar técnica, administrativa y operativamente las garantías postventa de los proyectos.

Responsabilidades:

  • Administrar y supervisar las garantías postventa de los proyectos inmobiliarios.
  • Controlar la ejecución técnica, administrativa y operativa de las garantías.
  • Asegurar la calidad del servicio y una ejecución oportuna de los trabajos.
  • Mantener una comunicación eficaz con clientes y copropiedades.
  • Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes.

Requerimientos:

  • Arquitecto o Ingeniero Civil.
  • Experiencia mínima de un año en atención de garantías y postventas.
  • Experiencia en residencia de obra.
  • Conocimiento en manejo de clientes y copropiedades.
  • Habilidades de redacción y comunicación eficaz.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Enfermero profesional – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

  • Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
  • Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
  • Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
  • Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
  • Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
  • Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
  • Habilidad para manejar situaciones de estrés.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

