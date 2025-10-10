EMPLEO
Termine la semana con empleo: vacantes disponibles en todo el país
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cerrar la semana con una buena noticia sí es posible. Si está buscando una nueva oportunidad laboral, este puede ser el momento ideal para dar el paso y encontrar el trabajo que tanto desea. En distintas ciudades del país, reconocidas empresas están en búsqueda de talento para fortalecer sus equipos y abrirle camino a quienes quieren crecer profesionalmente.
Las vacantes disponibles abarcan cargos en áreas como atención al cliente, ventas, logística, salud, tecnología, administración y más. Esto permite que personas con distintos niveles de experiencia, desde técnicos hasta profesionales, encuentren opciones acordes a su perfil y aspiraciones.
A continuación, le compartimos algunas de las vacantes destacadas que se encuentran abiertas esta semana. Si desea conocer más oportunidades y aplicar sin costo, puede ingresar a este enlace, donde encontrará miles de opciones actualizadas para postularse de manera rápida y segura.
Analista de evolución del relacionamiento – Medellín
Empresa: Tuya
Salario: $ 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al nuestro equipo como analista de evolución del relacionamiento, donde será una pieza clave en la toma de decisiones basadas en datos.
Responsabilidades:
- Analizar y extraer información relevante de datos complejos.
- Generar estrategias y propuestas basadas en el análisis de datos.
- Colaborar con diferentes áreas de la empresa para mejorar la comunicación y el impacto.
- Crear y presentar informes efectivos para la alta dirección.
- Experimentar con nuevas ideas y enfoques para mejorar el relacionamiento.
- Innovar, transformar y movilizar proyectos en torno a la generación de valor
- Gestionar proyectos y el impacto que generan en la compañía.
Requerimientos:
- Título profesional en campos relacionados como Administración, Ingeniería o similares.
- Conocimiento en Excel y en SQL para manejo de datos.
- Habilidades excepcionales de comunicación y presentación.
- Capacidad para trabajar de manera estratégica y autónoma.
- Experiencia en la gestión y movilización de proyectos.
- Plus: Conocimientos en herramientas tecnológicas.
Analista de reclutamiento y selección – Cali
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: $ 2.500.000
Tipo de contrato: Temporal
Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico, manejando el contacto con cliente interno y externo, aplicando e interpretando pruebas psicotécnicas y gestionando los resultados de assessment center.
Responsabilidades:
- Realizar levantamiento de perfiles de cargo.
- Publicar vacantes en diversos portales de empleo.
- Coordinar procesos de reclutamiento masivo.
- Conducir entrevistas por competencia.
- Mantener contacto con cliente interno y externo.
- Aplicar e interpretar pruebas psicotécnicas.
- Gestionar informes de assessment center.
- Hacer seguimiento a candidatos en etapa de contratación.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia mínima de 2 años en reclutamiento y selección.
- Conocimiento en entrevistas por competencia.
- Habilidad para realizar levantamiento de perfiles.
- Experiencia en aplicación de pruebas psicotécnicas.
Residente de garantías – Barranquilla
Empresa: Constructora Bolívar
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
Como administrador de garantías, tendrá la importante misión de administrar, controlar y supervisar técnica, administrativa y operativamente las garantías postventa de los proyectos.
Responsabilidades:
- Administrar y supervisar las garantías postventa de los proyectos inmobiliarios.
- Controlar la ejecución técnica, administrativa y operativa de las garantías.
- Asegurar la calidad del servicio y una ejecución oportuna de los trabajos.
- Mantener una comunicación eficaz con clientes y copropiedades.
- Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes.
Requerimientos:
- Arquitecto o Ingeniero Civil.
- Experiencia mínima de un año en atención de garantías y postventas.
- Experiencia en residencia de obra.
- Conocimiento en manejo de clientes y copropiedades.
- Habilidades de redacción y comunicación eficaz.
Enfermero profesional – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.
Responsabilidades:
- Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
- Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
- Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
- Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
- Habilidad para manejar situaciones de estrés.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.