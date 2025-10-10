Termine la semana con empleo: vacantes disponibles en todo el país

Cerrar la semana con una buena noticia sí es posible. Si está buscando una nueva oportunidad laboral, este puede ser el momento ideal para dar el paso y encontrar el trabajo que tanto desea. En distintas ciudades del país, reconocidas empresas están en búsqueda de talento para fortalecer sus equipos y abrirle camino a quienes quieren crecer profesionalmente.

Las vacantes disponibles abarcan cargos en áreas como atención al cliente, ventas, logística, salud, tecnología, administración y más. Esto permite que personas con distintos niveles de experiencia, desde técnicos hasta profesionales, encuentren opciones acordes a su perfil y aspiraciones.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes destacadas que se encuentran abiertas esta semana. Si desea conocer más oportunidades y aplicar sin costo, puede ingresar a este enlace, donde encontrará miles de opciones actualizadas para postularse de manera rápida y segura.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock

Analista de evolución del relacionamiento – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al nuestro equipo como analista de evolución del relacionamiento, donde será una pieza clave en la toma de decisiones basadas en datos.

Responsabilidades:

Analizar y extraer información relevante de datos complejos.

Generar estrategias y propuestas basadas en el análisis de datos.

Colaborar con diferentes áreas de la empresa para mejorar la comunicación y el impacto.

Crear y presentar informes efectivos para la alta dirección.

Experimentar con nuevas ideas y enfoques para mejorar el relacionamiento.

Innovar, transformar y movilizar proyectos en torno a la generación de valor

Gestionar proyectos y el impacto que generan en la compañía.

Requerimientos:

Título profesional en campos relacionados como Administración, Ingeniería o similares.

Conocimiento en Excel y en SQL para manejo de datos.

Habilidades excepcionales de comunicación y presentación.

Capacidad para trabajar de manera estratégica y autónoma.

Experiencia en la gestión y movilización de proyectos.

Plus: Conocimientos en herramientas tecnológicas.

Analista de reclutamiento y selección – Cali

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Temporal

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico, manejando el contacto con cliente interno y externo, aplicando e interpretando pruebas psicotécnicas y gestionando los resultados de assessment center.

Responsabilidades:

Realizar levantamiento de perfiles de cargo.

Publicar vacantes en diversos portales de empleo.

Coordinar procesos de reclutamiento masivo.

Conducir entrevistas por competencia.

Mantener contacto con cliente interno y externo.

Aplicar e interpretar pruebas psicotécnicas.

Gestionar informes de assessment center.

Hacer seguimiento a candidatos en etapa de contratación.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 2 años en reclutamiento y selección.

Conocimiento en entrevistas por competencia.

Habilidad para realizar levantamiento de perfiles.

Experiencia en aplicación de pruebas psicotécnicas.

Residente de garantías – Barranquilla

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como administrador de garantías, tendrá la importante misión de administrar, controlar y supervisar técnica, administrativa y operativamente las garantías postventa de los proyectos.

Responsabilidades:

Administrar y supervisar las garantías postventa de los proyectos inmobiliarios.

Controlar la ejecución técnica, administrativa y operativa de las garantías.

Asegurar la calidad del servicio y una ejecución oportuna de los trabajos.

Mantener una comunicación eficaz con clientes y copropiedades.

Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes.

Requerimientos:

Arquitecto o Ingeniero Civil.

Experiencia mínima de un año en atención de garantías y postventas.

Experiencia en residencia de obra.

Conocimiento en manejo de clientes y copropiedades.

Habilidades de redacción y comunicación eficaz.

Enfermero profesional – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.