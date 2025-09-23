Empleo
¿Tiene pase? Estas empresas buscan conductores para vincular
¡Aplicar es gratis!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Actualmente, varias compañías están en la búsqueda de personas en diferentes ciudades que cuenten con licencia de conducción vigente y disposición para vincularse de manera inmediata.
Las vacantes disponibles incluyen opciones para transporte de carga, servicio empresarial, distribución de mercancías y movilidad urbana, ofreciendo estabilidad laboral y beneficios prestacionales.
Además, algunas empresas brindan horarios flexibles y posibilidades de crecimiento dentro del sector.
Todas estas oportunidades se pueden consultar y postular de forma gratuita a través de Semana Empleos, la plataforma que reúne más de 110.000 ofertas activas en todo el país.
A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas para conductores.
¿Cómo encontrar otras vacantes para conductores?
- Ingrese a Semana Empleos y escriba “conductores” en el buscador.
- Filtre por departamento en el lado izquierdo.
- Elija la vacante que más se adapte a su perfil y postule.
Conductor / Chofer Bogotá, D.C.
Salario: $ 1.500.000 a $ 1.700.000
Condiciones laborales:
- Horario: 8:14 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes y sábados hasta el mediodía.
- Salario: $ 1.450.000 + auxilio de alimentación $ 275.000 + prestaciones de ley.
Responsabilidades:
- Transportar servicios asignados y entregar al cliente final
- Manipular y asegurar la mercancía para entrega en buen estado
- Verificar mercancía cargada contra el documento del sistema
- Asistir en el descargue y armado de mercancía
- Gestionar rutas y servicios en Beetrack en tiempo real
- Recaudar y entregar efectivo de contra entregas
- Legalizar planillas de transporte con soportes
- Mantener el vehículo en buen estado e informar novedades
- Garantizar el parqueo en el lugar asignado
- Verificar y aprobar el estado del vehículo y herramientas
Requerimientos:
- Bachillerato completo
- Experiencia mínima de 1 año como conductor
- Conocimiento en manejo seguro y eficiente de vehículos
- Capacidad para manipular y verificar mercancías
- Habilidad para gestionar rutas y entregas
- Disponibilidad para trabajar en el horario establecido
- Responsabilidad y habilidades organizativas
Conductor de carro o moto Bello
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.823.500
Empresa de mensajería se encuentra en la búsqueda de conductor de carro o moto encargado de realizar entregas de paquetes y documentos en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Responsabilidades:
- Recoger distribuir y entregar mensajes cartas documentos comunicaciones paquetes encomiendas.
- Organizar y clasificar elementos y correo por direcciones de acuerdo con la ruta.
- Planear y seguir el trayecto más eficiente en la entrega de correo y llevar registro de los documentos.
- Recoger y entregar mensajes correspondencia y paquetes en rutas establecidas.
- Realizar el recaudo de dinero a los clientes por la mercancía entregada.
- Revisar la mercancía en el momento de la entrega junto con el cliente.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Licencia de conducir de categoría A2 o B1
- Experiencia mínima de 1 año en conducción de motocicleta o carro
- Contar con moto o vehiculo propio
Salario: 1.423.500 + 200.000 de auxilio de transporte + auxilio de rodamiento $400.000
Auxiliar conductor Bogotá
Si cuenta con licencia categoría C1 y tiene pasión por el servicio al cliente, esta es su oportunidad. Disfrute de un contrato fijo renovable con todas las prestaciones de ley, más auxilios de transporte, recargos y horas extras.
Responsabilidades:
- Asistir al conductor en rutas diarias
- Cargar y descargar mercancía
- Verificar documentos de entrega
- Mantener el vehículo limpio y en buen estado
Requerimientos:
- Licencia de conducción categoría C1 vigente
- Título de bachiller
- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado
Conductor de vehículo pesado - Turnos rotativos Los Patios
Salario: $ 1.915.000
Se busca un conductor de vehículo pesado para unirse a equipo dinámico. Como operador de camión de carga, será responsable de la operación segura y eficiente de vehículos pesados, incluyendo doble troque y caja fuller.
Se ofrece un salario competitivo de $1,915,609 más prestaciones de ley, con turnos rotativos que incluyen horarios diurnos y nocturnos, y 2 domingos al mes de descanso. La empresa se enorgullece de ofrecer un ambiente de trabajo inclusivo y profesional, donde cada Chofer de transporte pesado tiene la oportunidad de desarrollarse y crecer dentro de la empresa.
Responsabilidades:
- Operar vehículos pesados de manera segura.
- Cumplir con las rutas asignadas en tiempo y forma.
- Mantener la limpieza y el mantenimiento básico del camión.
- Reportar cualquier incidente o desperfecto mecánico.
- Colaborar con el equipo de logística para optimizar rutas.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia manejando vehículos pesados.
- Licencia de conducir categoría V (5ta) C2, C3
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos diurnos y nocturnos.
- Educación mínima: Bachillerato completo.
- Con experiencia de 2 años en manejo de doble troque y caja fuller.
Conductor C2 para compañía de alimentos
Salario: $ 1.877.000 a $ 2.100.000
Importante compañía panificadora se encuentra en búsqueda de conductores con experiencia de reparto preferiblemente en almacenes de cadena en Bogotá.
Requisitos
- CONTAR CON LICENCIA C2 de 18 MESES DE ANTIGUEDAD SIN COMPARENDOS NI MULTAS
- EXPERIENCIA OBLIGATORIA EN ENTREGA DE PRODUCTO DE CONSUMO MASIVO, PAQUETERIA O MERCANCIA EN CANTIDAD.
Funciones: entrega de producto en almacenes de cadena
Horario: de 5:00 a.m. hasta finalizar la ruta, de lunes a sábado.
Salario: 1.877000 +Prestaciones de ley + horas extras ,pagos quincenales.
Posibilidad de pasar directo con la empresa.
Gran convocatoria conductores Bimbo - Cali
Salario: $ 1.734.000 a $ 2.300.000
Se busca a alguien con pasión por el servicio al cliente y habilidades excepcionales de conducción. Se ofrece un salario competitivo de $1.743.324 más comisiones y todas las prestaciones de ley. Si tiene al menos 18 meses de experiencia como repartidor en empresas de consumo masivo, este puesto podría ser para usted.
Responsabilidades:
- Realizar la entrega de productos en la ruta asignada.
- Asegurar la carga y descarga segura de los productos.
- Mantener el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento.
- Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial.
- Reportar cualquier incidente o problema durante la entrega.
- Ofrecer un excelente servicio al cliente durante la entrega.
Requerimientos:
- Licencia C1 o C2 vigente con al menos 18 meses desde su expedición.
- Experiencia mínima de 18 meses en conducción en empresas de consumo masivo.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado desde las 6:00 am.
- Facilidad de transporte hacia la Zona Industrial de Montevideo.
- No tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.
Conductores C2 Medellín
Salario: $ 2.000.000
Importante empresa de la ciudad de Medellín se encuentra en búsqueda de conductores con licencia C2 con experiencia mínimo de 6 meses para la distribución de alimentos.
Salario: promedio de 2000000 + aux de transporte + prestaciones de ley + horas extras y recargos.
Horarios: de lunes a sábado hora: (Dependiendo la ruta)
Formación académica: con o sin bachiller
Experiencia: mínimo 6 meses
Contrato: obra o labor