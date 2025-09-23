¿Tiene pase? Estas empresas buscan conductores para vincular

Actualmente, varias compañías están en la búsqueda de personas en diferentes ciudades que cuenten con licencia de conducción vigente y disposición para vincularse de manera inmediata.

Las vacantes disponibles incluyen opciones para transporte de carga, servicio empresarial, distribución de mercancías y movilidad urbana, ofreciendo estabilidad laboral y beneficios prestacionales.

Además, algunas empresas brindan horarios flexibles y posibilidades de crecimiento dentro del sector.

Todas estas oportunidades se pueden consultar y postular de forma gratuita a través de Semana Empleos, la plataforma que reúne más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas para conductores.

¿Cómo encontrar otras vacantes para conductores?

Ingrese a Semana Empleos y escriba “conductores” en el buscador. Filtre por departamento en el lado izquierdo. Elija la vacante que más se adapte a su perfil y postule.

Conductor / Chofer Bogotá, D.C.

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.700.000

Condiciones laborales:

Horario: 8:14 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes y sábados hasta el mediodía.

Salario: $ 1.450.000 + auxilio de alimentación $ 275.000 + prestaciones de ley.

Responsabilidades:

Transportar servicios asignados y entregar al cliente final

Manipular y asegurar la mercancía para entrega en buen estado

Verificar mercancía cargada contra el documento del sistema

Asistir en el descargue y armado de mercancía

Gestionar rutas y servicios en Beetrack en tiempo real

Recaudar y entregar efectivo de contra entregas

Legalizar planillas de transporte con soportes

Mantener el vehículo en buen estado e informar novedades

Garantizar el parqueo en el lugar asignado

Verificar y aprobar el estado del vehículo y herramientas

Requerimientos:

Bachillerato completo

Experiencia mínima de 1 año como conductor

Conocimiento en manejo seguro y eficiente de vehículos

Capacidad para manipular y verificar mercancías

Habilidad para gestionar rutas y entregas

Disponibilidad para trabajar en el horario establecido

Responsabilidad y habilidades organizativas

Conductor de carro o moto Bello

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.823.500

Empresa de mensajería se encuentra en la búsqueda de conductor de carro o moto encargado de realizar entregas de paquetes y documentos en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Responsabilidades:

Recoger distribuir y entregar mensajes cartas documentos comunicaciones paquetes encomiendas.

Organizar y clasificar elementos y correo por direcciones de acuerdo con la ruta.

Planear y seguir el trayecto más eficiente en la entrega de correo y llevar registro de los documentos.

Recoger y entregar mensajes correspondencia y paquetes en rutas establecidas.

Realizar el recaudo de dinero a los clientes por la mercancía entregada.

Revisar la mercancía en el momento de la entrega junto con el cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Licencia de conducir de categoría A2 o B1

Experiencia mínima de 1 año en conducción de motocicleta o carro

Contar con moto o vehiculo propio

Salario: 1.423.500 + 200.000 de auxilio de transporte + auxilio de rodamiento $400.000

Auxiliar conductor Bogotá

Si cuenta con licencia categoría C1 y tiene pasión por el servicio al cliente, esta es su oportunidad. Disfrute de un contrato fijo renovable con todas las prestaciones de ley, más auxilios de transporte, recargos y horas extras.

Responsabilidades:

Asistir al conductor en rutas diarias

Cargar y descargar mercancía

Verificar documentos de entrega

Mantener el vehículo limpio y en buen estado

Requerimientos:

Licencia de conducción categoría C1 vigente

Título de bachiller

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado

Conductor de vehículo pesado - Turnos rotativos Los Patios

Salario: $ 1.915.000

Se busca un conductor de vehículo pesado para unirse a equipo dinámico. Como operador de camión de carga, será responsable de la operación segura y eficiente de vehículos pesados, incluyendo doble troque y caja fuller.

Se ofrece un salario competitivo de $1,915,609 más prestaciones de ley, con turnos rotativos que incluyen horarios diurnos y nocturnos, y 2 domingos al mes de descanso. La empresa se enorgullece de ofrecer un ambiente de trabajo inclusivo y profesional, donde cada Chofer de transporte pesado tiene la oportunidad de desarrollarse y crecer dentro de la empresa.

Responsabilidades:

Operar vehículos pesados de manera segura.

Cumplir con las rutas asignadas en tiempo y forma.

Mantener la limpieza y el mantenimiento básico del camión.

Reportar cualquier incidente o desperfecto mecánico.

Colaborar con el equipo de logística para optimizar rutas.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia manejando vehículos pesados.

Licencia de conducir categoría V (5ta) C2, C3

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos diurnos y nocturnos.

Educación mínima: Bachillerato completo.

Con experiencia de 2 años en manejo de doble troque y caja fuller.

Conductor C2 para compañía de alimentos

Salario: $ 1.877.000 a $ 2.100.000

Importante compañía panificadora se encuentra en búsqueda de conductores con experiencia de reparto preferiblemente en almacenes de cadena en Bogotá.

Requisitos

CONTAR CON LICENCIA C2 de 18 MESES DE ANTIGUEDAD SIN COMPARENDOS NI MULTAS

EXPERIENCIA OBLIGATORIA EN ENTREGA DE PRODUCTO DE CONSUMO MASIVO, PAQUETERIA O MERCANCIA EN CANTIDAD.

Funciones: entrega de producto en almacenes de cadena

Horario: de 5:00 a.m. hasta finalizar la ruta, de lunes a sábado.

Salario: 1.877000 +Prestaciones de ley + horas extras ,pagos quincenales.

Posibilidad de pasar directo con la empresa.

Gran convocatoria conductores Bimbo - Cali

Salario: $ 1.734.000 a $ 2.300.000

Se busca a alguien con pasión por el servicio al cliente y habilidades excepcionales de conducción. Se ofrece un salario competitivo de $1.743.324 más comisiones y todas las prestaciones de ley. Si tiene al menos 18 meses de experiencia como repartidor en empresas de consumo masivo, este puesto podría ser para usted.

Responsabilidades:

Realizar la entrega de productos en la ruta asignada.

Asegurar la carga y descarga segura de los productos.

Mantener el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento.

Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial.

Reportar cualquier incidente o problema durante la entrega.

Ofrecer un excelente servicio al cliente durante la entrega.

Requerimientos:

Licencia C1 o C2 vigente con al menos 18 meses desde su expedición.

Experiencia mínima de 18 meses en conducción en empresas de consumo masivo.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado desde las 6:00 am.

Facilidad de transporte hacia la Zona Industrial de Montevideo.

No tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.

Conductores C2 Medellín

Salario: $ 2.000.000

Importante empresa de la ciudad de Medellín se encuentra en búsqueda de conductores con licencia C2 con experiencia mínimo de 6 meses para la distribución de alimentos.

Salario: promedio de 2000000 + aux de transporte + prestaciones de ley + horas extras y recargos.

Horarios: de lunes a sábado hora: (Dependiendo la ruta)

Formación académica: con o sin bachiller

Experiencia: mínimo 6 meses