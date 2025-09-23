¿Tiene pase? Estas empresas buscan conductores para vincular

Suscribirse

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de septiembre de 2025, 9:55 p. m.
El examen se hace con el evaluador en el vehículo, quien calificará las aptitudes del conductor aspirante a la licencia. | Foto: Getty Images

Actualmente, varias compañías están en la búsqueda de personas en diferentes ciudades que cuenten con licencia de conducción vigente y disposición para vincularse de manera inmediata.

Las vacantes disponibles incluyen opciones para transporte de carga, servicio empresarial, distribución de mercancías y movilidad urbana, ofreciendo estabilidad laboral y beneficios prestacionales.

Además, algunas empresas brindan horarios flexibles y posibilidades de crecimiento dentro del sector.

Todas estas oportunidades se pueden consultar y postular de forma gratuita a través de Semana Empleos, la plataforma que reúne más de 110.000 ofertas activas en todo el país.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas para conductores.

¿Cómo encontrar otras vacantes para conductores?

  1. Ingrese a Semana Empleos y escriba “conductores” en el buscador.
  2. Filtre por departamento en el lado izquierdo.
  3. Elija la vacante que más se adapte a su perfil y postule.

Conductor / Chofer Bogotá, D.C.

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.700.000

Condiciones laborales:

  • Horario: 8:14 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes y sábados hasta el mediodía.
  • Salario: $ 1.450.000 + auxilio de alimentación $ 275.000 + prestaciones de ley.

Responsabilidades:

  • Transportar servicios asignados y entregar al cliente final
  • Manipular y asegurar la mercancía para entrega en buen estado
  • Verificar mercancía cargada contra el documento del sistema
  • Asistir en el descargue y armado de mercancía
  • Gestionar rutas y servicios en Beetrack en tiempo real
  • Recaudar y entregar efectivo de contra entregas
  • Legalizar planillas de transporte con soportes
  • Mantener el vehículo en buen estado e informar novedades
  • Garantizar el parqueo en el lugar asignado
  • Verificar y aprobar el estado del vehículo y herramientas

Requerimientos:

  • Bachillerato completo
  • Experiencia mínima de 1 año como conductor
  • Conocimiento en manejo seguro y eficiente de vehículos
  • Capacidad para manipular y verificar mercancías
  • Habilidad para gestionar rutas y entregas
  • Disponibilidad para trabajar en el horario establecido
  • Responsabilidad y habilidades organizativas

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Conductor de carro o moto Bello

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.823.500

Empresa de mensajería se encuentra en la búsqueda de conductor de carro o moto encargado de realizar entregas de paquetes y documentos en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Responsabilidades:

  • Recoger distribuir y entregar mensajes cartas documentos comunicaciones paquetes encomiendas.
  • Organizar y clasificar elementos y correo por direcciones de acuerdo con la ruta.
  • Planear y seguir el trayecto más eficiente en la entrega de correo y llevar registro de los documentos.
  • Recoger y entregar mensajes correspondencia y paquetes en rutas establecidas.
  • Realizar el recaudo de dinero a los clientes por la mercancía entregada.
  • Revisar la mercancía en el momento de la entrega junto con el cliente.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Licencia de conducir de categoría A2 o B1
  • Experiencia mínima de 1 año en conducción de motocicleta o carro
  • Contar con moto o vehiculo propio

Salario: 1.423.500 + 200.000 de auxilio de transporte + auxilio de rodamiento $400.000

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar conductor Bogotá

Si cuenta con licencia categoría C1 y tiene pasión por el servicio al cliente, esta es su oportunidad. Disfrute de un contrato fijo renovable con todas las prestaciones de ley, más auxilios de transporte, recargos y horas extras.

Responsabilidades:

  • Asistir al conductor en rutas diarias
  • Cargar y descargar mercancía
  • Verificar documentos de entrega
  • Mantener el vehículo limpio y en buen estado

Requerimientos:

  • Licencia de conducción categoría C1 vigente
  • Título de bachiller
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Conductor de vehículo pesado - Turnos rotativos Los Patios

Salario: $ 1.915.000

Se busca un conductor de vehículo pesado para unirse a equipo dinámico. Como operador de camión de carga, será responsable de la operación segura y eficiente de vehículos pesados, incluyendo doble troque y caja fuller.

Se ofrece un salario competitivo de $1,915,609 más prestaciones de ley, con turnos rotativos que incluyen horarios diurnos y nocturnos, y 2 domingos al mes de descanso. La empresa se enorgullece de ofrecer un ambiente de trabajo inclusivo y profesional, donde cada Chofer de transporte pesado tiene la oportunidad de desarrollarse y crecer dentro de la empresa.

Responsabilidades:

  • Operar vehículos pesados de manera segura.
  • Cumplir con las rutas asignadas en tiempo y forma.
  • Mantener la limpieza y el mantenimiento básico del camión.
  • Reportar cualquier incidente o desperfecto mecánico.
  • Colaborar con el equipo de logística para optimizar rutas.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia manejando vehículos pesados.
  • Licencia de conducir categoría V (5ta) C2, C3
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos diurnos y nocturnos.
  • Educación mínima: Bachillerato completo.
  • Con experiencia de 2 años en manejo de doble troque y caja fuller.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Conductor C2 para compañía de alimentos

Salario: $ 1.877.000 a $ 2.100.000

Importante compañía panificadora se encuentra en búsqueda de conductores con experiencia de reparto preferiblemente en almacenes de cadena en Bogotá.

Requisitos

  • CONTAR CON LICENCIA C2 de 18 MESES DE ANTIGUEDAD SIN COMPARENDOS NI MULTAS
  • EXPERIENCIA OBLIGATORIA EN ENTREGA DE PRODUCTO DE CONSUMO MASIVO, PAQUETERIA O MERCANCIA EN CANTIDAD.

Funciones: entrega de producto en almacenes de cadena

Horario: de 5:00 a.m. hasta finalizar la ruta, de lunes a sábado.

Salario: 1.877000 +Prestaciones de ley + horas extras ,pagos quincenales.

Posibilidad de pasar directo con la empresa.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gran convocatoria conductores Bimbo - Cali

Salario: $ 1.734.000 a $ 2.300.000

Se busca a alguien con pasión por el servicio al cliente y habilidades excepcionales de conducción. Se ofrece un salario competitivo de $1.743.324 más comisiones y todas las prestaciones de ley. Si tiene al menos 18 meses de experiencia como repartidor en empresas de consumo masivo, este puesto podría ser para usted.

Responsabilidades:

  • Realizar la entrega de productos en la ruta asignada.
  • Asegurar la carga y descarga segura de los productos.
  • Mantener el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento.
  • Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial.
  • Reportar cualquier incidente o problema durante la entrega.
  • Ofrecer un excelente servicio al cliente durante la entrega.

Requerimientos:

  • Licencia C1 o C2 vigente con al menos 18 meses desde su expedición.
  • Experiencia mínima de 18 meses en conducción en empresas de consumo masivo.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado desde las 6:00 am.
  • Facilidad de transporte hacia la Zona Industrial de Montevideo.
  • No tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Conductores C2 Medellín

Salario: $ 2.000.000

Importante empresa de la ciudad de Medellín se encuentra en búsqueda de conductores con licencia C2 con experiencia mínimo de 6 meses para la distribución de alimentos.

Salario: promedio de 2000000 + aux de transporte + prestaciones de ley + horas extras y recargos.

Horarios: de lunes a sábado hora: (Dependiendo la ruta)

Formación académica: con o sin bachiller

Experiencia: mínimo 6 meses

Contrato: obra o labor

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

