Trabaje este mismo mes: hay vacantes de contratación inmediata

¿Quiere empezar a trabajar este mismo mes? Distintas compañías en Colombia están contratando de manera urgente perfiles en áreas comerciales, logísticas y de producción. Estas oportunidades son ideales para quienes buscan estabilidad, crecimiento profesional y la posibilidad de vincularse rápidamente al mercado laboral.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer la oferta completa, haga clic acá.

Vendedor Bogotá

Salario: $ 1.891.000 a $ 3.000.000

El grupo empresarial trabaja con la misión de proporcionar soluciones energéticas seguras, confiables y sostenibles para todos. Como empresa líder en el sector, se dedica a transformar el futuro de la energía, asegurando que los clientes reciban el mejor servicio y generando un impacto positivo.

La vacante corresponde al cargo de vendedor hogar en Mosquera y aledaños. Se requiere un perfil comercial con pasión por el cierre de tratos y la superación de objetivos. La posición se desarrolla en un entorno dinámico y con posibilidades de crecimiento. La empresa ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y apasionado, así como oportunidades de desarrollo profesional.

Funciones esperadas:

Gestión y atención de preventa a expendios, puntos de venta, aliados y clientes finales

Gestión de cartera, activos y adecuación de expendios

Apertura de nuevos clientes e iniciativas comerciales en pro de alcanzar los objetivos corporativos

Requisitos de la oferta:

Experiencia mínima de tres años en ventas de consumo masivo, en canal TAT o como preventista.

Condiciones laborales:

Jornada laboral de lunes a sábado, con posibilidad de trabajo en domingos o festivos cuando se requiera.

Zonas de trabajo: Facatativá, Funza, Madrid, Cajicá, El Rosal, San Francisco, La Vega, entre otros.

Tipo de contrato: indefinido.

Salario: $1.891.000 más variable al 100% de $1.173.000 y auxilio de rodamiento.

Ubicación de la vacante: Mosquera, Funza y Madrid.

Operario producción Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Compañía de consumo masivo requiere para su equipo de trabajo bachiller con experiencia mínima de 6 meses reciente en planta de producción realizando funciones como empaque, sellado, codificado, rotulado, vinipelado y aseo de área de trabajo.

Empresa: Meals de Colombia (Crem Helado) Grupo Nutresa.

Salario: $1.423.500 + recargos + prestaciones + pagos quincenales + beneficios corporativos. La compañía ofrece casino para refrigerios, parqueadero gratis y consumo de los productos que fabrica de manera gratuita e ilimitada.

Horario: lunes a sábado, con 3 turnos y disponibilidad el día domingo en caso de requerirse.

Lugar de trabajo: Floresta Morato.

Auxiliar de bodega Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Reconocida empresa busca fortalecer su equipo de trabajo con un auxiliar de bodega. Se requiere experiencia en logística. Se ofrece un ambiente laboral dinámico donde es posible desarrollar habilidades y crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Realizar tareas de picking y packing.

Participar en procesos de cargue y descargue.

Apoyar el alistamiento de productos para despachos.

Gestionar inventarios con precisión.

Colaborar en la organización del almacén.

Requerimientos:

Bachiller o técnico en carreras logísticas.

Un año de experiencia en roles similares.

Conocimientos en manejo de inventarios.

Habilidad para trabajar en equipo.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Sectores laborales: bodega logística y transporte, producción, operarios y manufactura, compras y comercio exterior.

Vendedor TAT Cartagena

Salario: $ 1.423.000

Reconocida empresa del sector de alimentos requiere supernumerario preventista. Se buscan candidatos comprometidos que deseen formar parte de un equipo dinámico, con estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento.

Se valora la experiencia en manejo de portafolios de productos y el gusto por el contacto directo con los clientes.

Responsabilidades:

Visitar al 100% los clientes solicitados.

Ingresar en línea los pedidos y las razones de no compra.

Ejecutar otras funciones relacionadas con el área.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Un año de experiencia en consumo masivo como preventista o vendedor TAT.

Manejo de portafolio de productos.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Condiciones:

Jornada laboral: lunes a sábado de 7:00 am a 5:00 pm.

Salario: SMLV + prestaciones de ley + auxilio de transporte de $200.000 + comisiones.

Pagos quincenales.

Contrato por obra o labor, con posibilidad de paso directo por la empresa.

Auxiliar de bodega Medellín

Salario: $ 1.423.000

Importante compañía multinacional con sede en La Tablaza (La Estrella) busca candidatos para el cargo de auxiliar de bodega. Se requiere un año de experiencia en operación logística, picking, packing, inventarios y manejo de cargue y descargue de mercancía.

Condiciones:

Contrato por obra o labor, con posibilidad de pasar a indefinido de acuerdo al desempeño.

Horarios: lunes a viernes (6:00 am a 2:00 pm y 2:00 pm a 10:00 pm), sábados (6:00 am a 11:30 am y 11:30 am a 5:00 pm).

Sueldo base: $1.423.000 + auxilio legal de transporte $200.000 + auxilio de alimentación extralegal $121.900.

Pago mensual: días 26 de cada mes; si el día 26 cae fin de semana, el pago se realiza el viernes.

Sitio de trabajo: Calle 100 Sur # 45 - 345 Bodega 208 (Parque Logístico Quality Center).

La empresa dispone de ruta de acercamiento desde la estación de La Estrella.

Vendedor tienda a tienda Cali - Urgente

Salario: $ 1.423.500

Reconocida empresa del sector de alimentos requiere supernumerario preventista. Se buscan candidatos comprometidos que deseen formar parte de un equipo dinámico, con estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento. Se valora la experiencia en manejo de portafolios de productos y el gusto por el contacto directo con los clientes.

Responsabilidades:

Visitar al 100% los clientes solicitados.

Ingresar en línea los pedidos y las razones de no compra.

Ejecutar otras funciones relacionadas con el área.

Requerimientos: