Trabajo 100 % online: aplique con un clic

¿Sueña con trabajar desde casa y tener mayor flexibilidad? Varias compañías en Colombia están ofreciendo vacantes 100 % online, dirigidas a personas con y sin experiencia en áreas como ventas digitales, atención al cliente y soporte administrativo.

Estas ofertas representan una excelente oportunidad para quienes buscan equilibrio entre vida personal y laboral, además de la posibilidad de crecer en un entorno digital.

La aplicación es sencilla y gratuita: solo debe ingresar a Semana Empleos, revisar las opciones disponibles y postularse con un clic.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles.

Asesor call center Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Se requiere un asesor call center para unirse a una empresa en crecimiento, dinámica y enfocada en brindar soluciones innovadoras a sus clientes. Esta posición está dirigida a personas con pasión por las ventas, proactividad, habilidades comunicativas y orientación al cierre.

Funciones clave:

Realizar llamadas diarias a clientes potenciales y actuales.

Identificar necesidades y ofrecer productos o servicios adecuados.

Cerrar ventas y gestionar procesos de orden y pago.

Registrar información en CRM y mantener seguimiento activo.

Brindar soporte postventa y resolver dudas o reclamos.

Trabajar en conjunto con el equipo comercial para lograr los objetivos.

Requisitos mínimos:

Formación técnica o tecnológica en áreas administrativas, publicidad o mercadeo.

Experiencia mínima de un año en ventas no presenciales, televentas o call center comercial.

Manejo básico de herramientas digitales, CRM y seguimiento de clientes.

Excelentes habilidades de comunicación, negociación y persuasión.

Lugar de trabajo: Bogotá, Av. 68 con 80, Centro Comercial Metrópolis.

Horario: lunes a viernes de 7:45 a.m. a 5:30 p.m.

Salario: $1.423.500 + comisiones sin techo.

Contrato: fijo a 3 meses con posibilidad de indefinido según cumplimiento.

Agente mesa de ayuda Pereira

Salario a convenir

Una compañía requiere un agente de mesa de ayuda – soporte técnico 24/7. Esta posición está orientada a técnicos de soporte TI con experiencia en plataformas Windows, Office, redes y seguridad informática, que deseen crecer en una empresa que valora el talento y la innovación.

Responsabilidades:

Brindar soporte técnico en sitio y telefónico 24/7 a los usuarios.

Gestionar la operación de la mesa de ayuda para asegurar una atención eficiente.

Realizar mantenimiento y alistamiento de computadores y periféricos.

Instalar software y aplicaciones según las necesidades del usuario.

Resolver incidentes de hardware y software de manera oportuna.

Soportar plataformas Windows Office Antivirus y otras herramientas ofimáticas.

Colaborar en la implementación de mejoras en procesos de soporte técnico.

Requerimientos:

Técnico Tecnólogo o Ingeniero en sistemas electrónico o telecomunicaciones.

Certificación en ITIL V3 Foundations o ISO 20000 (preferible).

Experiencia de 1 a 2 años en operación de mesa de ayuda y soporte técnico.

Conocimientos básicos de redes y seguridad informática.

Disponibilidad para trabajar en horarios 7x24.

Nivel de educación:

Técnico

Habilidades técnicas:

Redes básicas

Seguridad informática

Digitador/a Bogotá

Una empresa nacional del sector comercial y de consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, busca un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse a su equipo administrativo.

En este rol, la persona será esencial para garantizar la precisión y la eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito continuo de la organización. Se reciben postulaciones tanto de personas con experiencia como de aquellas que inician su carrera, ofreciendo un ambiente laboral dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Ejecutivo de ventas 100% remoto / oferta a nivel nacional

Salario: $ 1.485.000

Horario:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Condiciones económicas:

Salario base: $1.427.880 COP.

Bono garantizado (primeros 2 meses): $285.000.

Bono de conectividad: $200.000.

Comisiones sin techo.

Tipo de pago: quincenal, mes vencido.

Tipo de contrato: prestacional.

Funciones principales:

Manejo de venta cruzada a través de venta consultiva para ampliar el portafolio actual de los clientes.

Cierre de ventas efectivas.

Seguimiento y gestión postventa.

Cumplimiento de objetivos comerciales en entorno 100% remoto.

Perfil requerido:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles (tecnología, seguros, planes educativos, etc.).

Alta capacidad de indagación, cierre rápido y orientación a resultados.

Manejo de CRM (Salesforce, Sinergy u otros).

Experiencia comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo, autónomo y con buena gestión del tiempo.

No aplica para:

Estudiantes activos.

Ventas mixtas o presenciales.

Formación y fase de nesting:

Entrenamiento inicial de 10 días hábiles (evaluativo – nota mínima 8/10).Fase de nesting: 1 semana en operación real (requiere mínimo 1 venta cerrada y entrega de referidos calificados).