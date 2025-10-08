Trabajo con contrato indefinido en Bogotá: revise las vacantes activas

Contar con estabilidad laboral es una de las principales metas de quienes buscan empleo, y las vacantes con contrato indefinido se han convertido en una excelente oportunidad para lograrlo. Por tal motivo, en la capital colombiana distintas empresas están en proceso de expansión y requieren incorporar talento que contribuya al crecimiento de sus equipos de manera permanente.

Este tipo de contrato brinda ventajas como prestaciones completas, seguridad social, continuidad laboral y la posibilidad de proyectar una carrera sólida dentro de la organización. Además, ofrece tranquilidad y respaldo tanto para los colaboradores como para las compañías que apuestan por relaciones laborales a largo plazo.

Las ofertas disponibles abarcan sectores como salud, logística, administración, ventas y más, con opciones para profesionales, técnicos y tecnólogos. A continuación le presentamos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Los contratos a término indefinido ofrecen estabilidad y seguridad laboral al no tener fecha de vencimiento, facilitan el acceso a créditos y beneficios financieros para el empleado. | Foto: Stock/ Magneto

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Líder de tesorería

Empresa: Croydon

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades:

Gestión del flujo de caja.

Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.

Elaboración de reportes financieros.

Realización de conciliaciones bancarias.

Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.

Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).

Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.

Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.

Profesional en contratación de servicios

Empresa: Conconcreto

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para asegurar la selección eficiente de proveedores y la negociación óptima de contratos de servicios especializados en construcción, garantizando la calidad, costos competitivos y cumplimiento en tiempos.

Responsabilidades:

Administrar el sistema de aseguramiento de calidad enfocado en proveedores de servicios para el sector construcción, asegurando el cumplimiento de los estándares internos y normativos.

Cotizar, analizar y negociar propuestas comerciales de servicios relacionados con construcción (obra civil, mantenimiento, consultorías, etc.), buscando minimizar costos y tiempos sin comprometer la calidad.

Crear y gestionar acuerdos de precios para servicios no estratégicos dentro de la plataforma de abastecimiento estratégico de la empresa constructora.

Profundizar el conocimiento de las categorías de servicios en construcción para mejorar indicadores de productividad y lograr ahorros significativos.

Evaluar y hacer seguimiento al desempeño de los proveedores para garantizar el cumplimiento de los contratos y estándares establecidos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil o carreras afines al sector construcción.

Experiencia mínima de 3 años en negociación, contratación y evaluación de servicios para el sector construcción.

Conocimiento en sistemas de aseguramiento de calidad y procesos de compra en construcción.

Habilidades analíticas para la evaluación y comparación de propuestas comerciales.

Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Residenciado en Bogotá.

Fonoaudiólogo

Empresa: Compensar

Salario: $ 3.753.200

Tipo de contrato: Término indefinido

Como terapeuta del lenguaje, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.

Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.

Diligenciar registros clínicos.

Participar en los convenios de docencia.

Requerimientos:

Título profesional en Fonoaudiología o campos relacionados.

Experiencia mínima de 1 año en atención médica.

Conocimiento en evaluación y tratamiento de trastornos del habla y audición.

Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.