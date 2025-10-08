EMPLEO
Trabajo con contrato indefinido en Bogotá: revise las vacantes activas
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Contar con estabilidad laboral es una de las principales metas de quienes buscan empleo, y las vacantes con contrato indefinido se han convertido en una excelente oportunidad para lograrlo. Por tal motivo, en la capital colombiana distintas empresas están en proceso de expansión y requieren incorporar talento que contribuya al crecimiento de sus equipos de manera permanente.
Este tipo de contrato brinda ventajas como prestaciones completas, seguridad social, continuidad laboral y la posibilidad de proyectar una carrera sólida dentro de la organización. Además, ofrece tranquilidad y respaldo tanto para los colaboradores como para las compañías que apuestan por relaciones laborales a largo plazo.
Las ofertas disponibles abarcan sectores como salud, logística, administración, ventas y más, con opciones para profesionales, técnicos y tecnólogos. A continuación le presentamos algunas de ellas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Enfermero(a) profesional para salas de cirugía
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.
Responsabilidades:
- Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
- Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
- Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
- Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
- Habilidad para manejar situaciones de estrés.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
Líder de tesorería
Empresa: Croydon
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es ideal para un encargado de tesorería que desee liderar iniciativas estratégicas y contribuir al éxito financiero de la empresa.
Responsabilidades:
- Gestión del flujo de caja.
- Planificación y proyección del presupuesto de tesorería.
- Elaboración de reportes financieros.
- Realización de conciliaciones bancarias.
- Liderar y desarrollar el equipo de tesorería.
Requerimientos:
- Profesional en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería.
- Dominio avanzado de Excel y software de gestión financiera (ERP).
- Sólido conocimiento en inversiones y financiamiento.
- Comprensión de los mercados financieros y productos bancarios en Colombia.
Profesional en contratación de servicios
Empresa: Conconcreto
Salario: $ 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es clave para asegurar la selección eficiente de proveedores y la negociación óptima de contratos de servicios especializados en construcción, garantizando la calidad, costos competitivos y cumplimiento en tiempos.
Responsabilidades:
- Administrar el sistema de aseguramiento de calidad enfocado en proveedores de servicios para el sector construcción, asegurando el cumplimiento de los estándares internos y normativos.
- Cotizar, analizar y negociar propuestas comerciales de servicios relacionados con construcción (obra civil, mantenimiento, consultorías, etc.), buscando minimizar costos y tiempos sin comprometer la calidad.
- Crear y gestionar acuerdos de precios para servicios no estratégicos dentro de la plataforma de abastecimiento estratégico de la empresa constructora.
- Profundizar el conocimiento de las categorías de servicios en construcción para mejorar indicadores de productividad y lograr ahorros significativos.
- Evaluar y hacer seguimiento al desempeño de los proveedores para garantizar el cumplimiento de los contratos y estándares establecidos.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil o carreras afines al sector construcción.
- Experiencia mínima de 3 años en negociación, contratación y evaluación de servicios para el sector construcción.
- Conocimiento en sistemas de aseguramiento de calidad y procesos de compra en construcción.
- Habilidades analíticas para la evaluación y comparación de propuestas comerciales.
- Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Residenciado en Bogotá.
Fonoaudiólogo
Empresa: Compensar
Salario: $ 3.753.200
Tipo de contrato: Término indefinido
Como terapeuta del lenguaje, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.
Responsabilidades:
- Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.
- Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.
- Diligenciar registros clínicos.
- Participar en los convenios de docencia.
Requerimientos:
- Título profesional en Fonoaudiología o campos relacionados.
- Experiencia mínima de 1 año en atención médica.
- Conocimiento en evaluación y tratamiento de trastornos del habla y audición.
- Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.