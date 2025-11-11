Trabajo desde casa: revise las vacantes activas en todo el país

El trabajo desde casa continúa posicionándose como una alternativa estable y atractiva para miles de colombianos. Cada semana se publican nuevas vacantes en modalidad remota que permiten vincularse laboralmente sin importar la ciudad de residencia, una ventaja especialmente valiosa en un país con creciente adopción de modelos híbridos y digitales.

Las empresas están contratando personal para áreas administrativas, atención al cliente, recursos humanos, tecnología, marketing digital y ventas. Muchos de estos cargos ofrecen horarios flexibles, beneficios adicionales y salarios competitivos, lo que ha convertido esta modalidad en una opción ideal para quienes buscan equilibrio entre vida laboral y personal.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

El teletrabajo ha eliminado las restricciones geográficas que solían limitar la contratación de personal. | Foto: Getty Images

Especialista en HCM success factors - Remoto

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.

Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.

Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.

Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.

Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.

Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.

Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.

Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.

Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.

Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.

Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.

Intérprete bilingüe remote con experiencia

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se buscan personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.

Responsabilidades:

Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.

Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.

Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.

Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.

Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.

Requerimientos:

Bachillerato culminado.

Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.

Buena dicción, pronunciación y voz profesional.

Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.

Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.

Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto

Empresa: Prada Talent Group

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Desde la comodidad de su hogar, brindará soporte en áreas clave como la administración, contabilidad y recursos humanos, y colaborará directamente con el gerente general.

Responsabilidades:

Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.

Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.

Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.

Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.

Experiencia en roles administrativos multifuncionales.

Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.

Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

Cloud system operator (Remoto)

Empresa: Clouxter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como operador de sistemas en la nube, será el responsable de garantizar un monitoreo efectivo, gestionar eventos y automatizar plataformas tecnológicas, asegurando una operación fluida.

Responsabilidades:

Monitoreo y reporte de eventos en la infraestructura.

Automatización de plataformas tecnológicas.

Administración de servidores de correo y certificados SSL.

Gestión de dominios DNS SSH SFTP y HTML.

Manejo de bases de datos y sistemas operativos Linux/Unix y Windows.

Desarrollo de scripts en PowerShell Bash SQL.

Requerimientos:

Formación técnica tecnológica o profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o Telecomunicaciones.

Experiencia mínima de 1 año en monitoreo de infraestructura tecnológica.

Conocimientos en tecnologías de nube AWS (EC2 EBS RDS VPC CloudWatch WorkSpaces).

Nivel de inglés A2/B1.