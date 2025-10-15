EMPLEO
Trabajo desde casa: vacantes disponibles en todo el país
Postulaciones abiertas sin costo.
El trabajo remoto continúa ganando terreno en Colombia y se posiciona como una alternativa estable y competitiva dentro del mercado laboral. Para muchos profesionales, esta modalidad representa la oportunidad de vincularse con empresas nacionales e internacionales sin salir de casa, optimizando el tiempo y reduciendo los costos de desplazamiento.
Actualmente, diversas organizaciones están reclutando talento para desempeñarse de manera virtual en áreas como servicio al cliente, tecnología, mercadeo digital, ventas, contabilidad y soporte administrativo. Varias de estas ofertas incluyen contratación inmediata y beneficios adicionales.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Líder de proyectos remoto
Empresa: Confidencial
Salario: 2.500.000
Si tiene experiencia en sistemas de información, integraciones, infraestructura o ATS, y ha trabajado en procesos de selección o con empresas de contratación masiva, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Gestionar la relación con los clientes asignados asegurando un servicio de alta calidad.
- Asegurar que la plataforma tecnológica funcione correctamente según las necesidades del cliente.
- Coordinar proyectos de manera remota, garantizando la alineación con los objetivos del cliente.
- Liderar el equipo de trabajo para alcanzar las metas establecidas.
- Supervisar las integraciones y el funcionamiento de sistemas de información.
Requerimientos:
- Experiencia en gestión de proyectos preferiblemente en entornos remotos.
- Conocimiento en sistemas de información, integraciones, infraestructura o ATS.
- Título en carreras administrativas o ingenierías o ser estudiante de últimos semestres.
- Experiencia preferida en procesos de selección o empresas de contratación masiva.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
Asesor comercial remoto
Empresa: Summar
Salario: 1.800.000
Trabaje de manera cómoda desde casa, de lunes a viernes, en un horario accesible, mientras desarrolla sus competencias en una industria dinámica y en crecimiento continuo.
Responsabilidades:
- Prospección de nuevos clientes potenciales de manera virtual.
- Presentación y promoción de productos o servicios de la plataforma.
- Cierre efectivo de ventas siguiendo los objetivos establecidos.
- Mantenimiento de relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.
- Colaboración con el equipo para desarrollar estrategias de ventas eficaces.
Requerimientos:
- Estudiante de administración de empresas, mercadeo o negocios internacionales.
- Experiencia mínima de un año en prospección de clientes y cierre de ventas.
- Habilidad para trabajar de manera autónoma en un entorno remoto.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Conocimiento en el uso de herramientas digitales para ventas.
Interprete remoto con experiencia
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
En este cargo, los intérpretes proporcionarán interpretación profesional por teléfono a hospitales, bancos, servicios 911, hoteles, compañías de seguros, etc.
Responsabilidades:
- Actuar como intérprete entre una amplia gama de personas con diversas voces, acentos, tiempos de habla y personalidades.
- Interpretación consecutiva.
- Proporcionar a las partes traducciones claras y exactas.
- Interpretar preguntas, respuestas, declaraciones, argumentos, explicaciones y otras formas de comunicación verbal.
- Interpretación sin adiciones ni omisiones.
- Cumplimentación de los registros de actividad diaria y demás documentación.
- Cumplimiento de la ética y las normas aplicables.
- Respetar los códigos éticos establecidos para garantizar que la información sensible y confidencial permanezca segura y protegida.
- Consultar diccionarios, enciclopedias y recopilaciones terminológicas para mantenerse informado y al día del significado de palabras y frases.
Requerimientos:
- Bachillerato.
- Excelentes dotes de comunicación bilingüe, tanto verbal como escrita.
- Dominio de la informática.
- Dominio del material de oficina.
- Excelente capacidad de escucha, retención y toma de notas.
- Dominio de la enunciación y la pronunciación, y voz agradable y profesional.
- Nivel de inglés C1.
Auxiliar administrativo remoto
Empresa: Autonomic
Salario: 1.423.500
Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.