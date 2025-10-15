Trabajo desde casa: vacantes disponibles en todo el país

El trabajo remoto continúa ganando terreno en Colombia y se posiciona como una alternativa estable y competitiva dentro del mercado laboral. Para muchos profesionales, esta modalidad representa la oportunidad de vincularse con empresas nacionales e internacionales sin salir de casa, optimizando el tiempo y reduciendo los costos de desplazamiento.

Actualmente, diversas organizaciones están reclutando talento para desempeñarse de manera virtual en áreas como servicio al cliente, tecnología, mercadeo digital, ventas, contabilidad y soporte administrativo. Varias de estas ofertas incluyen contratación inmediata y beneficios adicionales.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo. | Foto: Stock

Líder de proyectos remoto

Empresa: Confidencial

Salario: 2.500.000

Si tiene experiencia en sistemas de información, integraciones, infraestructura o ATS, y ha trabajado en procesos de selección o con empresas de contratación masiva, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Gestionar la relación con los clientes asignados asegurando un servicio de alta calidad.

Asegurar que la plataforma tecnológica funcione correctamente según las necesidades del cliente.

Coordinar proyectos de manera remota, garantizando la alineación con los objetivos del cliente.

Liderar el equipo de trabajo para alcanzar las metas establecidas.

Supervisar las integraciones y el funcionamiento de sistemas de información.

Requerimientos:

Experiencia en gestión de proyectos preferiblemente en entornos remotos.

Conocimiento en sistemas de información, integraciones, infraestructura o ATS.

Título en carreras administrativas o ingenierías o ser estudiante de últimos semestres.

Experiencia preferida en procesos de selección o empresas de contratación masiva.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Asesor comercial remoto

Empresa: Summar

Salario: 1.800.000

Trabaje de manera cómoda desde casa, de lunes a viernes, en un horario accesible, mientras desarrolla sus competencias en una industria dinámica y en crecimiento continuo.

Responsabilidades:

Prospección de nuevos clientes potenciales de manera virtual.

Presentación y promoción de productos o servicios de la plataforma.

Cierre efectivo de ventas siguiendo los objetivos establecidos.

Mantenimiento de relaciones sólidas con clientes actuales y potenciales.

Colaboración con el equipo para desarrollar estrategias de ventas eficaces.

Requerimientos:

Estudiante de administración de empresas, mercadeo o negocios internacionales.

Experiencia mínima de un año en prospección de clientes y cierre de ventas.

Habilidad para trabajar de manera autónoma en un entorno remoto.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en el uso de herramientas digitales para ventas.

Interprete remoto con experiencia

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

En este cargo, los intérpretes proporcionarán interpretación profesional por teléfono a hospitales, bancos, servicios 911, hoteles, compañías de seguros, etc.

Responsabilidades:

Actuar como intérprete entre una amplia gama de personas con diversas voces, acentos, tiempos de habla y personalidades.

Interpretación consecutiva.

Proporcionar a las partes traducciones claras y exactas.

Interpretar preguntas, respuestas, declaraciones, argumentos, explicaciones y otras formas de comunicación verbal.

Interpretación sin adiciones ni omisiones.

Cumplimentación de los registros de actividad diaria y demás documentación.

Cumplimiento de la ética y las normas aplicables.

Respetar los códigos éticos establecidos para garantizar que la información sensible y confidencial permanezca segura y protegida.

Consultar diccionarios, enciclopedias y recopilaciones terminológicas para mantenerse informado y al día del significado de palabras y frases.

Requerimientos:

Bachillerato.

Excelentes dotes de comunicación bilingüe, tanto verbal como escrita.

Dominio de la informática.

Dominio del material de oficina.

Excelente capacidad de escucha, retención y toma de notas.

Dominio de la enunciación y la pronunciación, y voz agradable y profesional.

Nivel de inglés C1.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.