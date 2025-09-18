Trabajo en Bogotá con sueldos superiores a $5 millones

Contar con un salario competitivo se traduce en mayores oportunidades de ahorro, inversión y bienestar para los profesionales que buscan dar un salto en su trayectoria. Por ello, en Bogotá, diferentes empresas están incorporando talento para cargos que superan los $5 millones de remuneración mensual, una cifra que refleja la relevancia de estos perfiles y la demanda en sectores clave de la economía capitalina.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Supervisora de belleza

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo Bogotá está en la búsqueda de una supervisora de belleza apasionada y dedicada. Este rol crucial dentro del equipo tiene como objetivo liderar, motivar y supervisar el desempeño de las asesoras de belleza.

Responsabilidades:

Liderar al equipo de asesoras de belleza.

Garantizar el cumplimiento de las metas de ventas.

Gestionar y supervisar los inventarios de productos de belleza.

Coordinar y ejecutar las promociones de belleza.

Asegurar un excelente servicio al cliente en el área de belleza.

Requerimientos:

Experiencia previa liderando equipos en el sector de la belleza.

Pasión por el servicio al cliente.

Habilidades comerciales y orientación al logro.

Capacidad para gestionar inventarios y recursos.

Excelentes competencias de comunicación y liderazgo.

Analista de seguridad de la información

Empresa: Colfondos S.A

Salario: $ 5.143.800

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista en seguridad de la información, será responsable de apoyar la identificación, desarrollo y establecimiento de lineamientos de gobierno del sistema de gestión de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio.

Responsabilidades:

Identificar, medir y monitorear los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad.

Recomendar políticas y metodologías a los Comités de Riesgos y Junta Directiva.

Implementar el programa de gestión de activos para controlar la información crítica.

Revisar aspectos contractuales con terceros para asegurar el cumplimiento de seguridad.

Programar y planear pruebas de continuidad de negocio relevantes.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines.

Preferiblemente con Especialización en Seguridad de la Información o Auditoría de Sistemas.

Experiencia mínima de cinco años en análisis de seguridad de la información.

Conocimiento y experiencia en sistemas de gestión de seguridad y continuidad.

Familiaridad con estándares ISO 27001 ISO 22301 y NIST.

Profesional de analítica

Empresa: Compensar

Salario: $ 6.337.200

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona convertir datos en decisiones estratégicas? ¿Tiene experiencia analizando información compleja y desarrollando modelos confiables? ¡Esta vacante es para usted!

Responsabilidades:

Obtener, verificar y preparar datos para su aprovechamiento en desarrollo de modelos y respuesta a preguntas de negocio.

Profundizar y argumentar análisis con base en evidencias, métricas e indicadores

Definir, construir y socializar tableros y visualizaciones a partir de los análisis y modelos desarrollados.

Elaborar reportes e implementar modelos que relacionen variables clave para definir estrategias.

Apoyar en la construcción de informes y reportes para la dirección, gerencias y el corporativo.

Requerimientos:

Formación académica: Profesional en Estadística, Economía, Ingeniería de Sistemas, Matemáticas o carreras afines y especialización afín al cargo.

Especialización en Analítica, Ciencia de Datos o Sistemas de Información

Experiencia: Mínimo 3 años en análisis e interpretación de información estadística, gestión de información y elaboración de reportes ejecutivos. Experiencia en diseño de indicadores, tableros de control y análisis orientados a negocio.

Líder profesional de operaciones de TI

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.500.000 a $ 6.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para garantizar que la infraestructura tecnológica de la empresa opere con la máxima eficiencia y disponibilidad.

Responsabilidades:

Supervisar la operación diaria de servidores, redes, almacenamiento y sistemas de respaldo.

Coordinar la atención de incidentes en la operación 24/7.

Conocer la arquitectura técnica de JD Edwards y sus dependencias.

Optimizar el uso de recursos tecnológicos.

Ejecutar y monitorear planes de backup y recuperación de desastres.

Coordinar con proveedores el soporte de segundo y tercer nivel.

Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad de la información.

Gestionar plataformas de monitoreo para detectar fallas.

Sustituir al director en reuniones clave cuando sea necesario.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en infraestructura tecnológica y 2 años en roles de supervisión o coordinación.

Amplio conocimiento en operación y soporte de infraestructura crítica 7x24.

Sólida experiencia en administración y soporte de JD Edwards.

Dominio avanzado de Linux VMware NAS y Veam Backup.

Experiencia en administración de redes LAN WAN y WLAN.

Manejo de herramientas de monitoreo e ITSM como GLPI.

Capacidad de liderazgo y coordinación de equipos multidisciplinarios.

Fuerte orientación al servicio y comunicación efectiva.

Habilidad para priorizar tareas bajo presión.