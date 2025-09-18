EMPLEO
Trabajo en Bogotá con sueldos superiores a $5 millones
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Contar con un salario competitivo se traduce en mayores oportunidades de ahorro, inversión y bienestar para los profesionales que buscan dar un salto en su trayectoria. Por ello, en Bogotá, diferentes empresas están incorporando talento para cargos que superan los $5 millones de remuneración mensual, una cifra que refleja la relevancia de estos perfiles y la demanda en sectores clave de la economía capitalina.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Supervisora de belleza
Empresa: Farmatodo
Salario: $ 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Farmatodo Bogotá está en la búsqueda de una supervisora de belleza apasionada y dedicada. Este rol crucial dentro del equipo tiene como objetivo liderar, motivar y supervisar el desempeño de las asesoras de belleza.
Responsabilidades:
- Liderar al equipo de asesoras de belleza.
- Garantizar el cumplimiento de las metas de ventas.
- Gestionar y supervisar los inventarios de productos de belleza.
- Coordinar y ejecutar las promociones de belleza.
- Asegurar un excelente servicio al cliente en el área de belleza.
Requerimientos:
- Experiencia previa liderando equipos en el sector de la belleza.
- Pasión por el servicio al cliente.
- Habilidades comerciales y orientación al logro.
- Capacidad para gestionar inventarios y recursos.
- Excelentes competencias de comunicación y liderazgo.
Analista de seguridad de la información
Empresa: Colfondos S.A
Salario: $ 5.143.800
Tipo de contrato: Término indefinido
Como analista en seguridad de la información, será responsable de apoyar la identificación, desarrollo y establecimiento de lineamientos de gobierno del sistema de gestión de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio.
Responsabilidades:
- Identificar, medir y monitorear los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad.
- Recomendar políticas y metodologías a los Comités de Riesgos y Junta Directiva.
- Implementar el programa de gestión de activos para controlar la información crítica.
- Revisar aspectos contractuales con terceros para asegurar el cumplimiento de seguridad.
- Programar y planear pruebas de continuidad de negocio relevantes.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines.
- Preferiblemente con Especialización en Seguridad de la Información o Auditoría de Sistemas.
- Experiencia mínima de cinco años en análisis de seguridad de la información.
- Conocimiento y experiencia en sistemas de gestión de seguridad y continuidad.
- Familiaridad con estándares ISO 27001 ISO 22301 y NIST.
Profesional de analítica
Empresa: Compensar
Salario: $ 6.337.200
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasiona convertir datos en decisiones estratégicas? ¿Tiene experiencia analizando información compleja y desarrollando modelos confiables? ¡Esta vacante es para usted!
Responsabilidades:
- Obtener, verificar y preparar datos para su aprovechamiento en desarrollo de modelos y respuesta a preguntas de negocio.
- Profundizar y argumentar análisis con base en evidencias, métricas e indicadores
- Definir, construir y socializar tableros y visualizaciones a partir de los análisis y modelos desarrollados.
- Elaborar reportes e implementar modelos que relacionen variables clave para definir estrategias.
- Apoyar en la construcción de informes y reportes para la dirección, gerencias y el corporativo.
Requerimientos:
- Formación académica: Profesional en Estadística, Economía, Ingeniería de Sistemas, Matemáticas o carreras afines y especialización afín al cargo.
- Especialización en Analítica, Ciencia de Datos o Sistemas de Información
- Experiencia: Mínimo 3 años en análisis e interpretación de información estadística, gestión de información y elaboración de reportes ejecutivos. Experiencia en diseño de indicadores, tableros de control y análisis orientados a negocio.
Líder profesional de operaciones de TI
Empresa: Croydon
Salario: $ 5.500.000 a $ 6.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental para garantizar que la infraestructura tecnológica de la empresa opere con la máxima eficiencia y disponibilidad.
Responsabilidades:
- Supervisar la operación diaria de servidores, redes, almacenamiento y sistemas de respaldo.
- Coordinar la atención de incidentes en la operación 24/7.
- Conocer la arquitectura técnica de JD Edwards y sus dependencias.
- Optimizar el uso de recursos tecnológicos.
- Ejecutar y monitorear planes de backup y recuperación de desastres.
- Coordinar con proveedores el soporte de segundo y tercer nivel.
- Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad de la información.
- Gestionar plataformas de monitoreo para detectar fallas.
- Sustituir al director en reuniones clave cuando sea necesario.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 5 años en infraestructura tecnológica y 2 años en roles de supervisión o coordinación.
- Amplio conocimiento en operación y soporte de infraestructura crítica 7x24.
- Sólida experiencia en administración y soporte de JD Edwards.
- Dominio avanzado de Linux VMware NAS y Veam Backup.
- Experiencia en administración de redes LAN WAN y WLAN.
- Manejo de herramientas de monitoreo e ITSM como GLPI.
- Capacidad de liderazgo y coordinación de equipos multidisciplinarios.
- Fuerte orientación al servicio y comunicación efectiva.
- Habilidad para priorizar tareas bajo presión.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.