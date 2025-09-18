Suscribirse

Trabajo en Bogotá con sueldos superiores a $5 millones

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

18 de septiembre de 2025, 8:29 p. m.
Creativo
Actualice su hoja de vida y aplique ya. | Foto: Getty Images

Contar con un salario competitivo se traduce en mayores oportunidades de ahorro, inversión y bienestar para los profesionales que buscan dar un salto en su trayectoria. Por ello, en Bogotá, diferentes empresas están incorporando talento para cargos que superan los $5 millones de remuneración mensual, una cifra que refleja la relevancia de estos perfiles y la demanda en sectores clave de la economía capitalina.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Creativo
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Supervisora de belleza

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo Bogotá está en la búsqueda de una supervisora de belleza apasionada y dedicada. Este rol crucial dentro del equipo tiene como objetivo liderar, motivar y supervisar el desempeño de las asesoras de belleza.

Responsabilidades:

  • Liderar al equipo de asesoras de belleza.
  • Garantizar el cumplimiento de las metas de ventas.
  • Gestionar y supervisar los inventarios de productos de belleza.
  • Coordinar y ejecutar las promociones de belleza.
  • Asegurar un excelente servicio al cliente en el área de belleza.

Requerimientos:

  • Experiencia previa liderando equipos en el sector de la belleza.
  • Pasión por el servicio al cliente.
  • Habilidades comerciales y orientación al logro.
  • Capacidad para gestionar inventarios y recursos.
  • Excelentes competencias de comunicación y liderazgo.

¡Postúlese aquí!

Analista de seguridad de la información

Empresa: Colfondos S.A

Salario: $ 5.143.800

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista en seguridad de la información, será responsable de apoyar la identificación, desarrollo y establecimiento de lineamientos de gobierno del sistema de gestión de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio.

Responsabilidades:

  • Identificar, medir y monitorear los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad.
  • Recomendar políticas y metodologías a los Comités de Riesgos y Junta Directiva.
  • Implementar el programa de gestión de activos para controlar la información crítica.
  • Revisar aspectos contractuales con terceros para asegurar el cumplimiento de seguridad.
  • Programar y planear pruebas de continuidad de negocio relevantes.

Requerimientos:

  • Profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines.
  • Preferiblemente con Especialización en Seguridad de la Información o Auditoría de Sistemas.
  • Experiencia mínima de cinco años en análisis de seguridad de la información.
  • Conocimiento y experiencia en sistemas de gestión de seguridad y continuidad.
  • Familiaridad con estándares ISO 27001 ISO 22301 y NIST.

¡Postúlese aquí!

Bogotá: hay más de 75.000 vacantes activas esta semana

Profesional de analítica

Empresa: Compensar

Salario: $ 6.337.200

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona convertir datos en decisiones estratégicas? ¿Tiene experiencia analizando información compleja y desarrollando modelos confiables? ¡Esta vacante es para usted!

Responsabilidades:

  • Obtener, verificar y preparar datos para su aprovechamiento en desarrollo de modelos y respuesta a preguntas de negocio.
  • Profundizar y argumentar análisis con base en evidencias, métricas e indicadores
  • Definir, construir y socializar tableros y visualizaciones a partir de los análisis y modelos desarrollados.
  • Elaborar reportes e implementar modelos que relacionen variables clave para definir estrategias.
  • Apoyar en la construcción de informes y reportes para la dirección, gerencias y el corporativo.

Requerimientos:

  • Formación académica: Profesional en Estadística, Economía, Ingeniería de Sistemas, Matemáticas o carreras afines y especialización afín al cargo.
  • Especialización en Analítica, Ciencia de Datos o Sistemas de Información
  • Experiencia: Mínimo 3 años en análisis e interpretación de información estadística, gestión de información y elaboración de reportes ejecutivos. Experiencia en diseño de indicadores, tableros de control y análisis orientados a negocio.

¡Postúlese aquí!

Líder profesional de operaciones de TI

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.500.000 a $ 6.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para garantizar que la infraestructura tecnológica de la empresa opere con la máxima eficiencia y disponibilidad.

Responsabilidades:

  • Supervisar la operación diaria de servidores, redes, almacenamiento y sistemas de respaldo.
  • Coordinar la atención de incidentes en la operación 24/7.
  • Conocer la arquitectura técnica de JD Edwards y sus dependencias.
  • Optimizar el uso de recursos tecnológicos.
  • Ejecutar y monitorear planes de backup y recuperación de desastres.
  • Coordinar con proveedores el soporte de segundo y tercer nivel.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad de la información.
  • Gestionar plataformas de monitoreo para detectar fallas.
  • Sustituir al director en reuniones clave cuando sea necesario.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 5 años en infraestructura tecnológica y 2 años en roles de supervisión o coordinación.
  • Amplio conocimiento en operación y soporte de infraestructura crítica 7x24.
  • Sólida experiencia en administración y soporte de JD Edwards.
  • Dominio avanzado de Linux VMware NAS y Veam Backup.
  • Experiencia en administración de redes LAN WAN y WLAN.
  • Manejo de herramientas de monitoreo e ITSM como GLPI.
  • Capacidad de liderazgo y coordinación de equipos multidisciplinarios.
  • Fuerte orientación al servicio y comunicación efectiva.
  • Habilidad para priorizar tareas bajo presión.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

