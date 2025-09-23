Trabajo en Bogotá para digitadores y auxiliares administrativos

El mercado laboral sigue en movimiento y diferentes compañías están en la búsqueda de nuevos talentos para fortalecer sus equipos de trabajo.

En esta ocasión, se requieren perfiles con experiencia en el área administrativa y dominio de herramientas ofimáticas, una habilidad cada vez más valorada en entornos empresariales.

En Bogotá, estas oportunidades están disponibles a través de Semana Empleos, la plataforma que reúne más de 110.000 vacantes activas en distintas áreas y niveles de experiencia, lo que la convierte en un punto de encuentro entre quienes buscan empleo y las empresas que necesitan capital humano.

A continuación, compartimos algunas de las vacantes más destacadas. Al final de cada oferta encontrará el enlace directo para postularse de manera ágil y sencilla.

Digitador

Salario: $ 1.573.930

Importante compañía dedicada a prestar servicios de procesamiento de información cíclica y masiva se encuentra en búsqueda de digitador.

Experiencia:

Mínimo ocho (8) meses desempeñando funciones administrativas y/o de digitación, requiere manejo básico de hoja de cálculo y habilidad en manejo de teclado alfa-numérico.

Competencias:

Competencias técnicas: manejo en herramientas ofimáticas, compresión y análisis de la información.

Salario: $1.573.930 incremento en dos meses a $1.640.035

Horarios:

Lunes a viernes 08:12 a.m. 06:00 p.m.

Pago: mensual

Digitador/a

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, está en búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse a su equipo administrativo.

En este rol, la persona será esencial para garantizar la precisión y la eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito continuo de la empresa.

Se buscan tanto a personas con experiencia como a aquellos que están comenzando su carrera, ofreciendo un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Oportunidad laboral: digitador especializado

Salario: $ 1.573.930 a $ 1.640.035

Se invita a unirse al equipo como digitador, desempeñando un papel crucial en el manejo y procesamiento de datos. Como operador de entrada de datos, el candidato tendrá la oportunidad de contribuir de manera significativa a la eficiencia de las operaciones.

La compañía ofrece un entorno de trabajo colaborativo, con un salario inicial de $1.573.930 que incrementará a $1.640.035 en dos meses.

Responsabilidades:

Realizar tareas de digitación y entrada de datos.

Manejar herramientas ofimáticas para procesamiento de información.

Colaborar en funciones administrativas diarias.

Asegurar la precisión en el manejo de datos.

Mantener registros y bases de datos actualizados.

Requerimientos:

Título de Bachiller en cualquier modalidad.

Formación técnica deseable en áreas administrativas financieras sistemas o afines.

Experiencia mínima de 8 meses en funciones administrativas y/o de digitación.

Manejo básico de hoja de cálculo.

Habilidad en manejo de teclado alfa-numérico.

Auxiliar administrativo

Salario: $ 1.600.000

Una importante empresa importadora está en busca de un auxiliar administrativo para fortalecer su equipo. Se requiere al menos un año de experiencia como asistente administrativo en procesos de facturación, manejo de datáfonos y cartera.

Se ofrece un salario competitivo de $1.600.000 más un auxilio de transporte de $200.000 y todas las prestaciones de ley. La organización busca una persona con habilidades en Excel que desee desarrollarse en un entorno dinámico.

Responsabilidades:

Realizar procesos de facturación precisos y oportunos.

Manejar datafonos para procesar pagos.

Gestionar cartera básica de clientes.

Manejar y actualizar hojas de cálculo en Excel.

Apoyar en tareas administrativas generales del día a día.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 1 año de experiencia en roles similares como auxiliar administrativo.

Conocimientos intermedios de Excel.

Experiencia en manejo de datafonos y procesos de facturación.

Habilidad para gestionar cartera básica de clientes.

Auxiliar administrativa

Salario: $ 1.430.000

Prestigiosa empresa se encuentra en búsqueda de una auxiliar administrativa para contribuir al éxito de sus operaciones diarias. Este rol, también conocido como asistente administrativa o auxiliar de oficina, es fundamental para asegurar un manejo eficiente de las tareas administrativas y de facturación.

La persona seleccionada será responsable de brindar soporte administrativo, manejar cuadros de control y ofrecer una excelente atención al cliente. La empresa ofrece un ambiente de trabajo colaborativo con oportunidades de desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Gestionar y procesar facturación de manera precisa.

Mantener cuadros de control actualizados y organizados.

Brindar soporte administrativo al equipo.

Ofrecer atención al cliente de alta calidad.

Manejar el paquete Office para tareas administrativas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en facturación y cuadros de control.

Conocimientos básicos de contabilidad.

Dominio del paquete Office.

Habilidades sólidas de atención al cliente.

Promotor comercial - Bogotá norte, sector financiero

Salario a convenir

Se busca promotor comercial para empresa líder en el sector financiero. La persona seleccionada desempeñará el rol de asesor, ejecutivo o promotor, ofreciendo un portafolio financiero dentro del inhouse de un aliado estratégico.

Responsabilidades:

Ofrecer el portafolio financiero a potenciales clientes.

Realizar venta en frío de productos financieros.

Mantener una relación continua con los clientes.

Participar activamente en las estrategias comerciales del equipo.

Requerimientos: