Trabajo en Bucaramanga: oportunidades abiertas sin costo

La situación laboral en Bucaramanga muestra un comportamiento favorable este semestre, con indicadores de desempleo que han venido disminuyendo y una creciente demanda de talento en diferentes sectores. La ciudad continúa consolidándose como un referente regional, no solo por su calidad de vida, sino también por la estabilidad de su mercado laboral.

Las principales actividades económicas se concentran en el comercio y los servicios, sectores que hoy generan una parte importante de las vacantes activas. Las oportunidades están dirigidas a perfiles operativos, técnicos y profesionales que cuenten con disponibilidad para incorporarse a empresas locales y nacionales con presencia en la capital santandereana.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Oportunidades disponibles para diversos perfiles. | Foto: Getty Images

Administrador punto de venta

Empresa: Haceb

Salario: 2.022.000

Haceb busca un administrador punto de venta apasionado por ofrecer una excelente experiencia al cliente y optimizar los procesos comerciales.

Responsabilidades:

Atender a los clientes y gestionar procesos de venta.

Coordinar y controlar las actividades del personal a cargo.

Analizar diariamente reportes de ventas y retroalimentar a la fuerza de ventas.

Analizar rotación de inventario y estrategias de ventas.

Elaborar informes de gestión para evitar agotados en el punto de venta.

Custodiar inventarios y demás recursos de la compañía.

Motivar al personal a cargo.

Requerimientos:

Título profesional preferiblemente en áreas administrativas o afines.

Experiencia mínima de 1 año en la gestión de puntos de venta o cargos similares.

Conocimiento en análisis de ventas e inventarios.

Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.

Operador logístico control de inventarios temporal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si es un técnico en logística apasionado por el detalle operativo y la optimización de procesos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar y controlar los riesgos derivados de la operación logística.

Asegurar el alistamiento permanente de los inventarios.

Preparar, capturar y realizar la toma física de inventarios.

Proporcionar información de valor agregado para planes de mejoramiento.

Establecer planes de mitigación de merma con acopio y destrucción correspondiente.

Requerimientos:

Experiencia previa en logística o manejo de inventarios.

Conocimiento en gestión de riesgos logísticos.

Habilidad para tomar y capturar inventarios físicos.

Capacidad para proporcionar información analítica y de valor agregado.

Operario industrial

Empresa: Superpack

Salario: 2.222.000

Únase a SuperPack, compañía líder en soluciones integrales de maquila y logística, como operario industrial.

Responsabilidades:

Acondicionar las máquinas previo al cambio de línea de producto, ajustando los componentes e instalando las herramientas y elementos necesarios.

Preparar y despachar los pedidos, respetando las cantidades y tipos de productos indicados en las cartillas de orden de pedido.

Operar el puente grúa y polipasto asignado, realizando las maniobras necesarias para el levantamiento, transporte y descargue de materias primas y producto.

Almacenar productos aplicando las políticas establecidas por la compañía y verificar constantemente el material almacenado para evitar posibles, incidentes y accidentes de trabajo en la planta.

Requerimiento:

Formación: Bachiller Académico o técnico en procesos industriales, soldadura o afines al proceso.

Cajero temporada

Empresa: American Eagle

Salario: A convenir

¿Le apasiona la moda y el servicio al cliente? American Eagle está buscando cajeros para fortalecer su equipo en punto de venta.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y cortesía.

Gestionar las transacciones en caja de manera eficiente y precisa.

Manejar efectivo y realizar cierres diarios de caja.

Asistir en el inventario y reposición de mercancía.

Colaborar con el equipo para alcanzar las metas diarias.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa como cajero o en atención al cliente (mínimo 1 año).

Habilidades numéricas básicas.

Conocimiento básico en informática.