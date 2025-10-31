Trabajo en Colombia: compañías abren vacantes con sueldos desde $1.800.000

El mercado laboral colombiano muestra señales de dinamismo: varias empresas están publicando vacantes con salarios que parten de $1.800.000 mensuales, una cifra que representa una mejora sustancial frente al empleo de ingreso promedio.

Estas vacantes están dirigidas a diferentes perfiles: bachilleres, técnicos, personas con experiencia operativa, logística o ventas. A pesar de necesitar ciertas aptitudes, como manejo de herramientas básicas, atención al cliente o logística, no todas exigen amplia experiencia laboral, lo que las convierte en una excelente puerta de entrada o cambio profesional.

Si está interesado, visite Semana Empleos, donde encontrará estas vacantes y muchas más en todo el país. Cree su perfil gratuito, cargue su hoja de vida y aplique en minutos.

Técnico en seguridad y salud en el trabajo Medellín

Salario: 2.500.000

Empresa líder en el sector metalmecánico, dedicada a la fabricación de autopartes y ubicada en Rionegro, Antioquia, busca un responsable de seguridad y salud en el trabajo para liderar la implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este cargo es esencial para garantizar el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos laborales asociados a procesos de soldadura, corte, maquinado y manipulación de materiales pesados.

Se ofrece un salario competitivo entre $2.000.000 y $2.500.000, además de transporte desde las estaciones del metro de Medellín.

Responsabilidades:

Implementar el SG-SST en la empresa.

Liderar el seguimiento y mejora continua del sistema de gestión.

Garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad y salud laboral.

Realizar inspecciones de seguridad en procesos de soldadura y corte.

Capacitar a los empleados sobre prácticas seguras de trabajo.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial Ambiental Seguridad y Salud en el Trabajo o carreras afines.

Experiencia mínima de 1 año en el sector metalmecánico.

Licencia SST vigente.

Disponibilidad para trabajar en Rionegro Antioquia.

Conocimiento en normativas de seguridad laboral.

Eléctrico o electromecánico Barranquilla

Salario: 2.050.000

Importante empresa del sector industrial busca técnico electricista o electromecánico para su equipo de trabajo. Se requiere personal técnico o tecnólogo con conocimientos en electricidad y electromecánica, capaz de realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en maquinaria industrial.

Se ofrece estabilidad laboral mediante contrato por obra o labor, pagos quincenales y beneficios adicionales como ruta de acercamiento. Los horarios son rotativos.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de domingo a domingo

Técnico o tecnólogo en electricidad o electromecánica.

Mínimo 2 años de experiencia en mantenimiento industrial.

Conocimiento en mantenimiento predictivo preventivo y correctivo.

Tarjeta Conte o conaltec

Asistente de gestión ambiental Cali

Salario: 2.300.000 a 2.500.000

Importante empresa de producción de consumo masivo, ubicada en los alrededores de Bitaco, cerca de La Cumbre (Valle del Cauca), requiere para su equipo de trabajo un asistente de gestión ambiental.

Formación: tecnólogo, profesional o estudiante de gestión ambiental, agrícola o áreas relacionadas.Debe contar con experiencia en el área y disponer de vehículo propio resistente, ya que la vía de acceso es destapada.

Horario: domingo a domingo con día de descanso semanal, en turnos variados cumpliendo con las 44 horas semanales.

Salario: entre $2.300.000 y $2.500.000, más prestaciones, auxilio de transporte y auxilio de rodamiento adicional para desplazarse diariamente hacia la zona.

Auxiliar administrativo (a)

Salario a convenir

Empresa en crecimiento busca un auxiliar administrativo que contribuya al éxito de los equipos internos. Este cargo tiene como propósito asegurar la eficiencia en los procesos administrativos, brindando soporte a las distintas áreas de la organización.

Responsabilidades:

Apoyo en la gestión de anticipos legalizaciones y facturación.

Elaboración y seguimiento de proyectos de actas y otros documentos administrativos.

Realización de trámites notariales de cámaras de comercio y relacionados con inmuebles.

Manejo de radicados certificaciones y legalización de tarjetas corporativas (TC).

Apoyo en la organización documental y control de archivos administrativos.

Coordinación de solicitudes internas y apoyo logístico a las áreas jurídicas financieras y de tecnología.

Requerimientos: