Trabajo en Colombia: estas son las ofertas más recientes

El mercado laboral en Colombia continúa activo, con vacantes abiertas cada semana en diferentes sectores y niveles de experiencia. Estas oportunidades representan una ocasión para quienes buscan iniciar su carrera, cambiar de empleo o acceder a posiciones con mejores condiciones y proyección profesional.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene costo y se puede realizar de manera virtual.

Las personas interesadas en las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock / Magneto

Ejecutivo comercial – Cali

Empresa: Lamiempaques

Salario: $ 2.800.000 a $ 2.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Lamiempaques busca un asesor comercial que sea apasionado por las ventas y tenga la capacidad de construir relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de ventas efectivas para aumentar la cartera de clientes.

Mantener relaciones sólidas con clientes existentes y potenciales.

Identificar oportunidades de negocio.

Negociar y cerrar acuerdos comerciales favorables.

Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos establecidos.

Manejo de presupuestos entre $ 500.000 y $ 1.000.000 mensuales.

Manejo de objeciones y autonomía en los procesos.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con ventas o negocios.

Mínimo tres años de experiencia en ventas en el sector plástico, alimentos y/o manufacturero.

Habilidades excepcionales de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Disponibilidad para viajar según sea necesario.

Experiencia en venta B2B y B2C.

Analista de marketing digital – Cota

Empresa: Impresistem S.A.S.

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este puesto, tendrá la oportunidad de trabajar con campañas digitales 360, desarrollar parrillas de contenido creativo y gestionar las redes sociales y campañas de email marketing.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar campañas digitales 360.

Crear y gestionar parrillas de contenido.

Administrar redes sociales y campañas de email marketing .

. Analizar y reportar el rendimiento de las campañas.

Coordinar con el equipo creativo para asegurar la coherencia de la marca.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Publicidad o carreras administrativas afines.

Experiencia mínima de dos años en campañas digitales.

Conocimiento en desarrollo de contenido y manejo de redes sociales.

Habilidades en email marketing .

. Experiencia preferiblemente en el sector de tecnología.

Administrador en gestión humana— Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este puesto es ideal para un profesional que busca aplicar su experiencia en recursos humanos en un entorno de obra, con el objetivo de mejorar el desarrollo y la efectividad del equipo de trabajo.

Responsabilidades:

Administrar el proceso de subcontratista de mano de obra para asegurar transparencia en aspectos contractuales.

Controlar el reporte del tiempo en obra para cumplir procedimientos definidos.

Ejecutar el proceso de inducción, capacitación y gestión de competencias del personal del proyecto.

Vincular personal en obra, cumpliendo políticas y procedimientos organizacionales.

Generar informes mensuales de gestión según lineamientos establecidos.

Interactuar con la comunidad para generar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas.

Propiciar espacios de acompañamiento social, económico y humano para los empleados.

Reportar novedades para el pago de nómina y autoliquidación de aportes a Seguridad Social.

Revisar y apoyar el proceso de pago de aportes de Seguridad Social según la ley.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en áreas sociales, Psicología, Administración de empresas o afines.

Experiencia mínima de 24 meses en gestión de recursos humanos en obra.

Conocimiento de procesos de nómina y Seguridad Social.

Buenas habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.

Ejecutivo de servicio – Bogotá D.C.

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 2.578.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, tendrá el desafío de brindar un acompañamiento integral a los clientes, asegurando soluciones financieras adecuadas que se ajusten a sus necesidades.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Tecnólogo.

Mínimo seis meses de experiencia en ventas de seguros.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos ajustados a la necesidad del retail de lunes a sábado y 2 domingos al mes.