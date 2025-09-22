EMPLEO
Trabajo en Colombia: estas son las ofertas más recientes
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en Colombia continúa activo, con vacantes abiertas cada semana en diferentes sectores y niveles de experiencia. Estas oportunidades representan una ocasión para quienes buscan iniciar su carrera, cambiar de empleo o acceder a posiciones con mejores condiciones y proyección profesional.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene costo y se puede realizar de manera virtual.
Ejecutivo comercial – Cali
Empresa: Lamiempaques
Salario: $ 2.800.000 a $ 2.900.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Lamiempaques busca un asesor comercial que sea apasionado por las ventas y tenga la capacidad de construir relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes.
Responsabilidades:
- Desarrollar estrategias de ventas efectivas para aumentar la cartera de clientes.
- Mantener relaciones sólidas con clientes existentes y potenciales.
- Identificar oportunidades de negocio.
- Negociar y cerrar acuerdos comerciales favorables.
- Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos establecidos.
- Manejo de presupuestos entre $ 500.000 y $ 1.000.000 mensuales.
- Manejo de objeciones y autonomía en los procesos.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas relacionadas con ventas o negocios.
- Mínimo tres años de experiencia en ventas en el sector plástico, alimentos y/o manufacturero.
- Habilidades excepcionales de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Disponibilidad para viajar según sea necesario.
- Experiencia en venta B2B y B2C.
Analista de marketing digital – Cota
Empresa: Impresistem S.A.S.
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este puesto, tendrá la oportunidad de trabajar con campañas digitales 360, desarrollar parrillas de contenido creativo y gestionar las redes sociales y campañas de email marketing.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar campañas digitales 360.
- Crear y gestionar parrillas de contenido.
- Administrar redes sociales y campañas de email marketing.
- Analizar y reportar el rendimiento de las campañas.
- Coordinar con el equipo creativo para asegurar la coherencia de la marca.
Requerimientos:
- Título profesional en Mercadeo, Publicidad o carreras administrativas afines.
- Experiencia mínima de dos años en campañas digitales.
- Conocimiento en desarrollo de contenido y manejo de redes sociales.
- Habilidades en email marketing.
- Experiencia preferiblemente en el sector de tecnología.
Administrador en gestión humana— Medellín
Empresa: Conconcreto
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este puesto es ideal para un profesional que busca aplicar su experiencia en recursos humanos en un entorno de obra, con el objetivo de mejorar el desarrollo y la efectividad del equipo de trabajo.
Responsabilidades:
- Administrar el proceso de subcontratista de mano de obra para asegurar transparencia en aspectos contractuales.
- Controlar el reporte del tiempo en obra para cumplir procedimientos definidos.
- Ejecutar el proceso de inducción, capacitación y gestión de competencias del personal del proyecto.
- Vincular personal en obra, cumpliendo políticas y procedimientos organizacionales.
- Generar informes mensuales de gestión según lineamientos establecidos.
- Interactuar con la comunidad para generar alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas.
- Propiciar espacios de acompañamiento social, económico y humano para los empleados.
- Reportar novedades para el pago de nómina y autoliquidación de aportes a Seguridad Social.
- Revisar y apoyar el proceso de pago de aportes de Seguridad Social según la ley.
Requerimientos:
- Tecnólogo o profesional en áreas sociales, Psicología, Administración de empresas o afines.
- Experiencia mínima de 24 meses en gestión de recursos humanos en obra.
- Conocimiento de procesos de nómina y Seguridad Social.
- Buenas habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.
Ejecutivo de servicio – Bogotá D.C.
Empresa: Tuya S.A.
Salario: $ 2.578.000
Tipo de contrato: Término fijo
En este rol, tendrá el desafío de brindar un acompañamiento integral a los clientes, asegurando soluciones financieras adecuadas que se ajusten a sus necesidades.
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento integral a los clientes.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.
- Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
Requerimientos:
- Tecnólogo.
- Mínimo seis meses de experiencia en ventas de seguros.
- Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos ajustados a la necesidad del retail de lunes a sábado y 2 domingos al mes.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.