Trabajo en farmacias: se requieren regentes y técnicos farmacéuticos

¿Está buscando una oportunidad laboral en el sector salud? Ojo, porque varias farmacias en el país están en la búsqueda activa de profesionales calificados para reforzar sus equipos.

Actualmente, se requieren regentes y técnicos farmacéuticos que deseen formar parte de un entorno dinámico y en crecimiento.

Los candidatos ideales deben contar con la formación y la experiencia necesaria para garantizar la correcta dispensación de medicamentos y brindar un servicio de calidad a los clientes.

Las vacantes ofrecen la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en un sector clave para el bienestar de la comunidad.

Esta convocatoria es una excelente oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y crecimiento en su carrera dentro del área farmacéutica.

Los interesados pueden postularse directamente a través de Semana Empleos.

Auxiliar de farmacia en Ibagué

Salario a convenir

Avidanti es una compañía con amplia trayectoria en la prestación de servicios de salud en Colombia, con énfasis en servicios de cardiología y de alta complejidad.

Se caracteriza por crear relaciones a largo plazo con sus pacientes y aliados, enfocados en la atención, calidad y seguridad del paciente. Por esto, busca talentos con gran sentido humano, profesionales y comprometidos, que además inspiren a lograr resultados extraordinarios como equipo.

Actualmente se encuentra en selección de personal para el cargo de auxiliar de farmacia.

Objetivo del cargo:

Realizar un correcto y eficiente manejo de los inventarios y entregar en forma oportuna los medicamentos a los diferentes servicios, velando siempre por la calidad de los mismos.

Competencias:

Trabajo en equipo, proactividad, compromiso.

Actividades y/o funciones:

Realizar recepción técnica y administrativa de los insumos adquiridos por la Institución.

Organizar y despachar los pedidos de medicamentos oportunamente de acuerdo a los requerimientos de los diferentes servicios

Resolver las inquietudes presentadas por los diferentes servicios de manera oportuna.

Controlar las existencias y responder por los inventarios

Entre otras propias del cargo.

Tiempo de experiencia: preferiblemente 1 año en el manejo de insumos y medicamentos y en dispensación.

Formación académica: técnico de farmacia con rethus

Conocimientos: normatividad farmacéutica, procesos de almacenamiento y dispensación, calidad de insumos.

Tipo de contrato: directo con la empresa a término fijo.

Horarios: turnos rotativos 12h

Lugar de trabajo: Ibagué - Tolima

Auxiliar de farmacia - Barranquilla

Salario: $1.900.000

Se invita a unirse a un reconocido dispensario de medicamentos en Barranquilla como auxiliar de farmacia.

Se requiere un técnico en farmacia graduado, con registro RETHUS, y con experiencia de 6 meses a un año. El candidato se encargará de la atención en puntos de dispensación, así como de la recepción y almacenamiento de medicamentos.

Además, brindará atención al cliente y gestionará inventarios, incluyendo el manejo de medicamentos de control.

Se ofrece un salario competitivo de $1.465.000, con una bonificación adicional de $335.000 y un auxilio de transporte de $200.000, junto con todas las prestaciones sociales.

El horario laboral será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Tipo de contrato: obra o labor.

Nivel de estudios requerido: técnico en farmacia.

Auxiliar de farmacia Manizales

Salario: $ 1.569.000 a $ 1.681.000

Se invita a unirse al equipo como auxiliar de farmacia y formar parte de una institución reconocida por su compromiso con la calidad en la atención al paciente.

El auxiliar será responsable de gestionar inventarios y entregar medicamentos de manera eficiente y oportuna.

La institución ofrece un ambiente laboral colaborativo con oportunidades de desarrollo profesional, con sedes en Manizales, Tunja, Ibagué, Soacha, Pereira, Armenia, Villavicencio, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, brindando flexibilidad geográfica para los colaboradores.

Responsabilidades:

Gestionar eficientemente los inventarios de medicamentos.

Entregar medicamentos a los diferentes servicios de forma oportuna.

Asegurar la calidad de los medicamentos entregados.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de farmacia.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en el cargo en servicios hospitalarios o ambulatorios.

Formación académica: Técnico en Auxiliar de Servicios Farmacéuticos.

Capacidad de organización.

Atención al detalle.

Habilidad para el trabajo en equipo.

Responsabilidad y compromiso con la calidad del servicio.

Auxiliar de farmacia hospitalario Bogotá

Salario: $ 1.500.000 a $ 2.500.000

Se busca auxiliar de farmacia hospitalario para unirse al equipo en Bogotá.

Como técnico en servicios farmacéuticos, será fundamental en el manejo de medicamentos en el entorno hospitalario, garantizando su correcta dispensación y ofreciendo información precisa sobre los mismos.

Responsabilidades:

Realizar la gestión de la farmacia manteniendo un adecuado control de inventarios.

Garantizar la correcta dispensación de medicamentos y dispositivos médicos para los diferentes procesos asistenciales.

Brindar información clara y precisa sobre los medicamentos y dispositivos médicos a los pacientes y al equipo médico.

Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad establecidas en el manejo de los medicamentos y dispositivos médicos.

Requerimientos:

Título de técnico profesional en servicios farmacéuticos.

Experiencia mínima de 1 año incluyendo prácticas en el área asistencial intrahospitalario.

Habilidades en la recepción almacenamiento distribución e información de medicamentos.

Conocimientos en procesos asistenciales y administrativos del servicio farmacéutico.

Auxiliar de farmacia institucional Medellín

Salario: $ 1.681.000 a $ 2.157.000

Se invita a unirse al equipo como auxiliar de farmacia institucional, un rol esencial para garantizar la correcta dispensación de medicamentos en múltiples sedes alrededor de Colombia.

El asistente de farmacia trabajará en un entorno colaborativo y en constante crecimiento, enfocado en la excelencia del servicio al paciente.

Responsabilidades:

Desarrollar el proceso de servicio farmacéutico desde la recepción hasta la dispensación de medicamentos.

Garantizar la calidad y oportunidad en la entrega de medicamentos a los pacientes.

Colaborar con el equipo para asegurar la excelencia en la atención al paciente.

Verificar prescripciones médicas para asegurar su precisión.

Mantener la organización y el orden en el área de trabajo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en farmacias institucionales.

Formación académica: Técnico en Auxiliar de Farmacia.

Habilidades en atención al detalle y organización.

Capacidad para trabajar en equipo.

Compromiso con la calidad del servicio.

Auxiliar de farmacia Medipiel

Salario: $ 1.558.000 a $ 2.220.000

Se busca auxiliar de farmacia para unirse al equipo en Bucaramanga, Medellín, Manizales, Bogotá y Cali.

Se requiere un profesional comprometido, entusiasta y con deseos de crecer. Como parte de Medipiel, será responsable de brindar asesoría personalizada a los clientes, asegurando una experiencia de compra única y efectiva.

Además, apoyará el proceso de regencia de farmacia, contribuyendo al logro de objetivos comerciales y a la fidelización de clientes.

Responsabilidades:

Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.

Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.

Apoyar en recepción almacenamiento dispensación y/o facturación.

Revisar fechas de vencimiento y realizar inventarios asignados.

Dispensar fórmulas médicas sin variaciones.

Realizar arqueo de caja si es asignado para ello.

Requerimientos: