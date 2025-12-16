EMPLEO
Trabajo en Ibagué: empresas buscan personal en distintos sectores
Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La capital del Tolima registra un movimiento constante en su mercado laboral, impulsado por la necesidad de las empresas de fortalecer sus operaciones y cubrir nuevas posiciones en diferentes áreas. Esta dinámica ha llevado a la apertura de vacantes para personas con diversos niveles de formación y experiencia, incluyendo opciones para quienes buscan su primer empleo y para perfiles con trayectoria consolidada.
Las ofertas disponibles responden a requerimientos actuales del sector productivo local, con oportunidades tanto para cargos operativos como administrativos y profesionales. Esto convierte a Ibagué en una alternativa atractiva para quienes desean emplearse sin salir de la región o explorar nuevas opciones laborales dentro de la ciudad.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes destacadas.
Auxiliar de bodega – Studio F
Salario: 1.423.500
STF GROUP, empresa líder en el sector retail de moda, está en búsqueda de auxiliares comerciales de bodega para fortalecer los puntos de venta y contribuir al crecimiento de las operaciones comerciales y logísticas en diferentes ciudades del país.
Responsabilidades:
- Realizar la correcta recepción de mercancía conforme a los lineamientos establecidos.
- Apoyar en la gestión de inventarios y almacenamiento del producto.
- Surtir productos al piso de venta garantizando su adecuada presentación.
- Asegurar el orden, la limpieza y conservación del producto en la bodega.
- Colaborar en actividades comerciales y de apoyo al punto de venta.
- Ejecutar inventarios cíclicos, escaneo y control de stock con precisión.
- Participar en el despacho y etiquetado de mercancía según requerimientos.
Requerimientos:
- Formación académica: Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas, logísticas o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en labores de bodega, logística, inventarios o apoyo comercial.
- Conocimientos básicos en manejo de mercancía y control de inventarios.
- Disponibilidad para laborar de lunes a sábado con horarios rotativos.
- Actitud positiva, orientación al detalle y disposición para el trabajo en equipo.
Ejecutivo(a) comercial – Tuya
Salario: 1.710.000
Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona brindar experiencias excepcionales al cliente, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento integral a los clientes.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas, incluyendo seguros, tarjetas de crédito y créditos.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales realizando la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.
- Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.
- Sensibilidad por el cliente.
- Colaboración y trabajo en equipo.
- Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes con un día compensatorio a la semana.
Oficial posventas – Amarilo
Salario: 2.000.000
En este rol, será fundamental para asegurar la calidad y satisfacción en la entrega final de proyectos de vivienda.
Responsabilidades:
- Realizar actividades de obra del proceso constructivo de posventas según estándares de calidad.
- Interpretar planos de detalles constructivos e instalaciones para ejecutar actividades de posventa.
- Atender y ejecutar requerimientos del Residente de Acabados y/o Posventas.
- Realizar actividades adicionales asignadas por el jefe inmediato.
Requerimientos:
- 3 años de experiencia como oficial de posventas en proyectos de vivienda.
- Experiencia específica alineada a proyectos de magnitud significativa.
- Certificaciones de experiencia reciente de empresas o contratistas.
- Conocimientos en acabados arquitectónicos y servicio al cliente.
- Manejo de equipos de construcción como pulidoras, taladros y demoledores.
- Formación mínima: Básica Primaria.
Médico general 6H – Viva 1A IPS
Salario: 4.225.864
Si es un médico general con experiencia en consulta externa y en la implementación de programas de promoción y mantenimiento de la salud, esta oportunidad es para usted.
Requerimientos:
- Experiencia de 1 año continuo, en consulta externa, en consulta de paciente PYM (Promoción y Mantenimiento de la Salud), pacientes con padecimientos crónicos, y morbilidad general.
- Estar inscrito en ReTHUS.
- Esquema de vacunación completo y al día.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.