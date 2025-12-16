Suscribirse

Trabajo en Ibagué: empresas buscan personal en distintos sectores

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

16 de diciembre de 2025, 7:19 p. m.
Mujeres de negocios
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La capital del Tolima registra un movimiento constante en su mercado laboral, impulsado por la necesidad de las empresas de fortalecer sus operaciones y cubrir nuevas posiciones en diferentes áreas. Esta dinámica ha llevado a la apertura de vacantes para personas con diversos niveles de formación y experiencia, incluyendo opciones para quienes buscan su primer empleo y para perfiles con trayectoria consolidada.

Las ofertas disponibles responden a requerimientos actuales del sector productivo local, con oportunidades tanto para cargos operativos como administrativos y profesionales. Esto convierte a Ibagué en una alternativa atractiva para quienes desean emplearse sin salir de la región o explorar nuevas opciones laborales dentro de la ciudad.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Vacantes de Empleo en Colombia mejor remunerados.
Oportunidades disponibles para diversos perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de bodega – Studio F

Salario: 1.423.500

STF GROUP, empresa líder en el sector retail de moda, está en búsqueda de auxiliares comerciales de bodega para fortalecer los puntos de venta y contribuir al crecimiento de las operaciones comerciales y logísticas en diferentes ciudades del país.

Responsabilidades:

  • Realizar la correcta recepción de mercancía conforme a los lineamientos establecidos.
  • Apoyar en la gestión de inventarios y almacenamiento del producto.
  • Surtir productos al piso de venta garantizando su adecuada presentación.
  • Asegurar el orden, la limpieza y conservación del producto en la bodega.
  • Colaborar en actividades comerciales y de apoyo al punto de venta.
  • Ejecutar inventarios cíclicos, escaneo y control de stock con precisión.
  • Participar en el despacho y etiquetado de mercancía según requerimientos.

Requerimientos:

  • Formación académica: Técnico o Tecnólogo en áreas administrativas, logísticas o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en labores de bodega, logística, inventarios o apoyo comercial.
  • Conocimientos básicos en manejo de mercancía y control de inventarios.
  • Disponibilidad para laborar de lunes a sábado con horarios rotativos.
  • Actitud positiva, orientación al detalle y disposición para el trabajo en equipo.

¡Aplique acá!

Ejecutivo(a) comercial – Tuya

Salario: 1.710.000

Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona brindar experiencias excepcionales al cliente, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Brindar acompañamiento integral a los clientes.
  • Ofrecer soluciones financieras personalizadas, incluyendo seguros, tarjetas de crédito y créditos.
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales realizando la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.
  • Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.
  • Sensibilidad por el cliente.
  • Colaboración y trabajo en equipo.
  • Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes con un día compensatorio a la semana.

¡Aplique acá!

Contexto: Trabajo estable: vacantes con contrato indefinido en todo el país

Oficial posventas – Amarilo

Salario: 2.000.000

En este rol, será fundamental para asegurar la calidad y satisfacción en la entrega final de proyectos de vivienda.

Responsabilidades:

  • Realizar actividades de obra del proceso constructivo de posventas según estándares de calidad.
  • Interpretar planos de detalles constructivos e instalaciones para ejecutar actividades de posventa.
  • Atender y ejecutar requerimientos del Residente de Acabados y/o Posventas.
  • Realizar actividades adicionales asignadas por el jefe inmediato.

Requerimientos:

  • 3 años de experiencia como oficial de posventas en proyectos de vivienda.
  • Experiencia específica alineada a proyectos de magnitud significativa.
  • Certificaciones de experiencia reciente de empresas o contratistas.
  • Conocimientos en acabados arquitectónicos y servicio al cliente.
  • Manejo de equipos de construcción como pulidoras, taladros y demoledores.
  • Formación mínima: Básica Primaria.

¡Aplique acá!

Médico general 6H – Viva 1A IPS

Salario: 4.225.864

Si es un médico general con experiencia en consulta externa y en la implementación de programas de promoción y mantenimiento de la salud, esta oportunidad es para usted.

Requerimientos:

  • Experiencia de 1 año continuo, en consulta externa, en consulta de paciente PYM (Promoción y Mantenimiento de la Salud), pacientes con padecimientos crónicos, y morbilidad general.
  • Estar inscrito en ReTHUS.
  • Esquema de vacunación completo y al día.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

