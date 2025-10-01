Trabajo en Medellín: conozca las ofertas

¿Sabía que Medellín es hoy una de las ciudades con mayor movimiento en el mercado laboral colombiano? Cada semana se abren vacantes en sectores tan variados como logística, manufactura, comercio, servicios y tecnología. Y esta vez no es la excepción: nuevas ofertas están disponibles para quienes buscan empleo en la capital antioqueña.

Lo interesante de estas convocatorias es que no se limitan a un solo perfil. Hay opciones para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales que quieran iniciar o impulsar su carrera. Además, varias compañías ofrecen contratación directa y posibilidades de crecimiento interno, un atractivo que muchos trabajadores valoran cada vez más.

¿Quiere postularse? En Semana Empleos encontrará estas y más de 110.000 vacantes publicadas en todo el país. Un consejo útil: si aplica a través de Magneto, asegúrese de ajustar su hoja de vida a la oferta que le interesa y destaque habilidades específicas. Esa adaptación puede ser la llave que lo lleve a la entrevista.

Líder comercial corporativo: B2B

Salario: $ 4.200.000

Se invita a postularse como líder comercial corporativo para potenciar su carrera profesional. En este rol, será responsable de liderar y motivar al equipo de ventas, vinculando comercios de diversos sectores económicos.

Su misión será establecer estrategias comerciales innovadoras, apoyar en la activación de datáfonos y garantizar un asesoramiento presencial de calidad a los clientes.

Responsabilidades:

Liderar el equipo comercial para la vinculación de nuevos comercios.

Establecer estrategias comerciales efectivas y asesorar a los clientes.

Apoyar en la activación de datáfonos y capacitación sobre su uso.

Identificar oportunidades de mejora en el equipo comercial.

Hacer seguimiento a los reportes de ventas pipelines y CRM.

Planificar el cronograma de capacitación y motivación para el equipo.

Requerimientos:

Especialización o Maestría en Administración Mercadeo o afines.

Experiencia comprobada en liderazgo de equipos de ventas.

Conocimiento avanzado en estrategias comerciales y uso de CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para analizar datos y elaborar reportes.

Asesor especialista en microcrédito en Marinilla

Salario: $ 4.100.000

Bancamía busca un asesor especialista en microcrédito en Marinilla. El objetivo es gestionar clientes MIPYMES, asesorar externamente y fomentar la inclusión financiera.

Responsabilidades:

Asesorar y gestionar la cartera de clientes MIPYMES ofreciendo soluciones financieras personalizadas.

Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.

Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.

Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.

Contar con una base propia de clientes MIPYMES.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación.

Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.

Jefe de producción sector cárnico y derivados

Salario a convenir

Se requiere jefe de producción en planta de alimentos, con experiencia en procesos productivos y estándares de calidad e inocuidad alimentaria.

Responsabilidades:

Ajustar y coordinar la planeación y programación mensual de producción.

Garantizar el cumplimiento de los tiempos y costos de producción establecidos con el fin de garantizar el uso eficientes de los recursos.

Controlar y optimizar los estándares de calidad e inocuidad alimentaria.

Garantizar la eficiencia operativa y la seguridad laboral.

Cumplir con los objetivos de producción establecidos.

Requerimientos:

Título profesional en ingeniería de alimentos, industrial, producción o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 a3 años en gestión de producción en la industria alimentaria.

Conocimiento avanzado en estándares de calidad e inocuidad alimentaria.

Habilidades sólidas de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas rápidamente.

Vendedor

Salario a convenir

DIOFILL requiere vendedor para asesorar clientes en tienda física y digital, en procesos de compra y venta de ropa usada, con un enfoque en sostenibilidad.

Funciones principales

Atender y asesorar a clientes en tienda física y/o canales digitales (WhatsApp, redes, web).

Explicar claramente el modelo de negocio de DIOFILL: compra y venta de ropa usada, puntos de fidelización, promociones y condiciones.

Realizar procesos de compra a clientes vendedores (avaluación de prendas, explicación de precios, acuerdos de pago).

Ejecutar ventas directas en tienda, aplicando estrategias de cierre y upselling.

Mantener actualizado el inventario de productos en el punto de venta.

Brindar información sobre políticas de cambio, redención de puntos y beneficios exclusivos.

Cumplir con metas de ventas y reportes establecidos.

Representar la filosofía de la marca: sostenibilidad, economía circular y confianza.

Competencias y habilidades

Comercial: habilidades de negociación, persuasión y cierre de ventas.

habilidades de negociación, persuasión y cierre de ventas. Servicio al cliente: empatía, escucha activa y comunicación clara.

empatía, escucha activa y comunicación clara. Organización: manejo de inventario, orden en exhibición y registros precisos.

manejo de inventario, orden en exhibición y registros precisos. Tecnología básica: uso de sistemas de punto de venta, Google Sheets/Apps, redes sociales y mensajería.

uso de sistemas de punto de venta, Google Sheets/Apps, redes sociales y mensajería. Adaptabilidad: capacidad de explicar procesos novedosos (ejemplo: sistema de puntos) de manera sencilla.

Perfil del candidato

Experiencia mínima de 1 año en ventas, asesoría comercial o atención al cliente.

Preferible experiencia en moda, retail o consumo masivo.

Educación: Bachiller como mínimo; formación técnica o tecnológica en áreas comerciales es un plus.

Actitud proactiva, gusto por la moda y sensibilidad hacia la sostenibilidad.

Colaborador de tienda Sur Medellín

Salario a convenir

Empresa del sector alimentos busca colaborador de tienda para liderar procesos operativos y garantizar el cumplimiento del plan de horneo.

Responsabilidades

Liderar colaborativamente todos los procesos de la tienda.

Planear y ejecutar el plan de horneo para brindar una experiencia excepcional a nuestros clientes.

Consolidar un equipo de alto desempeño que trabaje con compromiso y disciplina operacional.

Competencias requeridas

Actitud de servicio: brindar una experiencia excepcional a nuestros antojados.

Capacidad de adaptación: adaptarse a los cambios y desafíos del entorno.

Trabajo en equipo: trabajar colaborativamente con nuestro equipo para lograr objetivos comunes.

Autogestión: gestionar tus tareas y responsabilidades de manera efectiva.

Don de servicio: brindar un servicio excepcional a nuestros clientes y equipo.

Vendedor/a de pinturas

Salario: $ 1.427.000 a $ 2.000.000

Corona busca vendedor/a de pinturas para asesoramiento especializado, visitas a clientes y gestión de ventas en el sector ferretero y constructor.

Responsabilidades:

Brindar asesoramiento comercial especializado en pinturas.

Manejo integral de clientes B2B.

Visitar semanalmente clientes para abrir nuevos mercados en el sector ferretero y constructoras.

Realizar cotizaciones y seguimiento de pedidos.

Gestionar postventas y asegurar cierres de ventas exitosos.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en asesoría de ventas en grandes superficies o almacenes de cadena.

Experiencia en mercadeo y promoción de ventas.

Experiencia como vendedor TAT en sector retail o consumo masivo.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.

Residencia en Itagüí o alrededores.

Bachillerato completo.

Analista costos de ocupación

Salario: $ 4.000.000

El Grupo Éxito requiere un analista de costos de ocupación para gestionar inmuebles propios y arrendados, negociando condiciones contractuales y optimizando costos.

Retos

Apoyar la negociación de cánones de arrendamiento y otras condiciones contractuales, identificando oportunidades de ahorro y eficiencia en los costos de arrendamiento, Cuotas de Administración y Prediales.

Desarrollar y mantener actualizadas bases de datos e indicadores clave (KPIs) que permitan el seguimiento y análisis de los costos asociados a los inmuebles.

Colaborar con diferentes áreas del equipo para proponer estrategias de optimización, respaldadas en análisis financieros y modelos que faciliten la toma de decisiones.

Educación formal

Profesional en Administración Financiera, Administración De Empresas, Ingeniería Administrativa, ingeniería Industrial, Economía.

Experiencia laboral

1 año

Contrato: Termino indefinido