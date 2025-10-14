Trabajo en recursos humanos: conozca las oportunidades activas

El sector de recursos humanos continúa creciendo en Colombia, impulsado por la transformación digital y la necesidad de las empresas de atraer, desarrollar y retener el mejor talento. Es por eso que hoy existen más de 1.500 vacantes activas a nivel nacional para profesionales y técnicos que deseen vincularse a esta área clave dentro de las organizaciones.

Desde auxiliares de talento y consultores de éxito hasta coordinador y director de gestión humana, las empresas están ampliando sus equipos para fortalecer sus estrategias de atracción y fidelización del talento. Este panorama representa una gran oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y desarrollo profesional en un entorno estratégico y en constante evolución.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Vacantes abiertas: si le apasiona el sector de recursos humanos esta oportunidad es para usted | Foto: Stock

Auxiliar de talento humano – Selección y bienestar – Pereira

Empresa: Cartama

Salario: 1.700.000 a 1.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este puesto es ideal para alguien que quiera crecer en el área de recursos humanos, específicamente en los procesos de selección de personal y bienestar organizacional.

Responsabilidades:

Publicación de vacantes y reclutamiento de candidatos.

Realización de entrevistas y verificación de documentos.

Acompañamiento en el proceso de ingresos de nuevos empleados.

Organización de eventos y celebraciones especiales para bienestar.

Comunicación interna y fortalecimiento del clima laboral.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en áreas de Talento Humano, Psicología, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.

Experiencia de 6 meses a 1 año en selección y/o bienestar.

Pasión por el trabajo con las personas y orientación al servicio.

Excelentes habilidades de comunicación.

Consultor de recursos humanos y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire .

. Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología. Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Director de gestión humana – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 10.555.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.

Responsabilidades:

Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.

Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).

Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.

Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.

Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.

Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.

Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.

Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).

Requerimientos:

Experiencia: al menos 5 años de experiencia progresiva en Talento Humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.

Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.

Ciudad: Bogotá.

Coordinador de gestión humana – Cartagena

Empresa: Plexa

Salario: $ 3.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de recursos humanos, liderará iniciativas clave de reclutamiento y selección, asegurando la atracción de talento de calidad. Además, será responsable de desarrollar y ejecutar planes de bienestar que promuevan un ambiente laboral, saludable y productivo.

Responsabilidades:

Liderar procesos de reclutamiento y selección de personal.

Desarrollar e implementar planes de bienestar laboral.

Gestionar factores de riesgo psicosocial en la organización.

Participar en auditorías de sistemas de gestión.

Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad en recursos humanos.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Al menos 3 años de experiencia en reclutamiento y selección.

Experiencia en gestión de factores de riesgo psicosocial.

Participación previa en auditorías de sistemas de gestión.