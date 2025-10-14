Empleo
Trabajo en recursos humanos: conozca las oportunidades activas
Las vacantes de empleo están disponibles a nivel nacional.
El sector de recursos humanos continúa creciendo en Colombia, impulsado por la transformación digital y la necesidad de las empresas de atraer, desarrollar y retener el mejor talento. Es por eso que hoy existen más de 1.500 vacantes activas a nivel nacional para profesionales y técnicos que deseen vincularse a esta área clave dentro de las organizaciones.
Desde auxiliares de talento y consultores de éxito hasta coordinador y director de gestión humana, las empresas están ampliando sus equipos para fortalecer sus estrategias de atracción y fidelización del talento. Este panorama representa una gran oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y desarrollo profesional en un entorno estratégico y en constante evolución.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Auxiliar de talento humano – Selección y bienestar – Pereira
Empresa: Cartama
Salario: 1.700.000 a 1.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este puesto es ideal para alguien que quiera crecer en el área de recursos humanos, específicamente en los procesos de selección de personal y bienestar organizacional.
Responsabilidades:
- Publicación de vacantes y reclutamiento de candidatos.
- Realización de entrevistas y verificación de documentos.
- Acompañamiento en el proceso de ingresos de nuevos empleados.
- Organización de eventos y celebraciones especiales para bienestar.
- Comunicación interna y fortalecimiento del clima laboral.
Requerimientos:
- Tecnólogo o profesional en áreas de Talento Humano, Psicología, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
- Experiencia de 6 meses a 1 año en selección y/o bienestar.
- Pasión por el trabajo con las personas y orientación al servicio.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Consultor de recursos humanos y tecnología – Barranquilla
Empresa: Magneto Global
Salario: 3.500.000 a 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción.
Responsabilidades:
- Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
- Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
- Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
- Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
- Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
- Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
- Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
- Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
- Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.
- Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
- Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
- Capacidad de medir la satisfacción del cliente.
Director de gestión humana – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 10.555.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.
Responsabilidades:
- Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.
- Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).
- Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.
- Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.
- Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.
- Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.
- Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.
- Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).
Requerimientos:
- Experiencia: al menos 5 años de experiencia progresiva en Talento Humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.
- Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.
- Ciudad: Bogotá.
Coordinador de gestión humana – Cartagena
Empresa: Plexa
Salario: $ 3.400.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como coordinador de recursos humanos, liderará iniciativas clave de reclutamiento y selección, asegurando la atracción de talento de calidad. Además, será responsable de desarrollar y ejecutar planes de bienestar que promuevan un ambiente laboral, saludable y productivo.
Responsabilidades:
- Liderar procesos de reclutamiento y selección de personal.
- Desarrollar e implementar planes de bienestar laboral.
- Gestionar factores de riesgo psicosocial en la organización.
- Participar en auditorías de sistemas de gestión.
- Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad en recursos humanos.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
- Al menos 3 años de experiencia en reclutamiento y selección.
- Experiencia en gestión de factores de riesgo psicosocial.
- Participación previa en auditorías de sistemas de gestión.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.