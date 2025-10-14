Suscribirse

Trabajo en recursos humanos: conozca las oportunidades activas

Las vacantes de empleo están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

14 de octubre de 2025, 9:35 p. m.
Getty images
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos.

El sector de recursos humanos continúa creciendo en Colombia, impulsado por la transformación digital y la necesidad de las empresas de atraer, desarrollar y retener el mejor talento. Es por eso que hoy existen más de 1.500 vacantes activas a nivel nacional para profesionales y técnicos que deseen vincularse a esta área clave dentro de las organizaciones.

Desde auxiliares de talento y consultores de éxito hasta coordinador y director de gestión humana, las empresas están ampliando sus equipos para fortalecer sus estrategias de atracción y fidelización del talento. Este panorama representa una gran oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral y desarrollo profesional en un entorno estratégico y en constante evolución.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Los interesados pueden postularse a través de Magneto Empleos.
Vacantes abiertas: si le apasiona el sector de recursos humanos esta oportunidad es para usted | Foto: Stock

Auxiliar de talento humano – Selección y bienestar – Pereira

Empresa: Cartama

Salario: 1.700.000 a 1.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este puesto es ideal para alguien que quiera crecer en el área de recursos humanos, específicamente en los procesos de selección de personal y bienestar organizacional.

Responsabilidades:

  • Publicación de vacantes y reclutamiento de candidatos.
  • Realización de entrevistas y verificación de documentos.
  • Acompañamiento en el proceso de ingresos de nuevos empleados.
  • Organización de eventos y celebraciones especiales para bienestar.
  • Comunicación interna y fortalecimiento del clima laboral.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o profesional en áreas de Talento Humano, Psicología, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
  • Experiencia de 6 meses a 1 año en selección y/o bienestar.
  • Pasión por el trabajo con las personas y orientación al servicio.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Consultor de recursos humanos y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción.

Responsabilidades:

  • Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
  • Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
  • Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
  • Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
  • Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
  • Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
  • Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
  • Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
  • Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.
  • Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
  • Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
  • Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Trabajo estable en Colombia: revise las vacantes activas

Director de gestión humana – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 10.555.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.

Responsabilidades:

  • Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.
  • Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).
  • Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.
  • Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.
  • Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.
  • Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.
  • Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.
  • Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).

Requerimientos:

  • Experiencia: al menos 5 años de experiencia progresiva en Talento Humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.
  • Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.
  • Ciudad: Bogotá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de gestión humana – Cartagena

Empresa: Plexa

Salario: $ 3.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de recursos humanos, liderará iniciativas clave de reclutamiento y selección, asegurando la atracción de talento de calidad. Además, será responsable de desarrollar y ejecutar planes de bienestar que promuevan un ambiente laboral, saludable y productivo.

Responsabilidades:

  • Liderar procesos de reclutamiento y selección de personal.
  • Desarrollar e implementar planes de bienestar laboral.
  • Gestionar factores de riesgo psicosocial en la organización.
  • Participar en auditorías de sistemas de gestión.
  • Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad en recursos humanos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
  • Al menos 3 años de experiencia en reclutamiento y selección.
  • Experiencia en gestión de factores de riesgo psicosocial.
  • Participación previa en auditorías de sistemas de gestión.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

