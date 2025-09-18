Trabajo en restaurantes: se necesitan cocineros y auxiliares de cocina

El sector gastronómico sigue creciendo en Colombia y con él la demanda de personal calificado para atender la operación en restaurantes, cafeterías y cadenas de comida rápida.

Las ofertas están dirigidas a personas con habilidades en la preparación de alimentos, atención a normas de higiene y trabajo en equipo.

Aunque en algunos casos se requiere experiencia previa, muchas empresas están contratando también personal sin trayectoria amplia, ofreciendo capacitaciones internas, horarios flexibles y beneficios adicionales según la compañía.

Si le apasiona la cocina y quiere empezar o consolidar su carrera en el sector gastronómico, estas vacantes representan una oportunidad ideal para crecer laboralmente en un entorno dinámico y con alta demanda.

Auxiliar de cocina - Beer Station Tunja

Salario: $ 1.423.500

Alimentos al Consumidor, unidad de negocio del Grupo Nutresa, operadora de reconocidas marcas como Hamburguesas El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón, Beer Station,

El Corral Gourmet, entre otras, se encuentra en la búsqueda de personas apasionadas, responsables y con deseos de crecer, para desempeñarse como Auxiliar de Cocina en Beer Station Tunja.

Requerimientos:

• Ser mínimo de 9.º grado, bachiller o técnico.

• Contar con mínimo 6 meses de experiencia.

Funciones:

• Preparación de alimentos.

• Cocina fría.

• Cocina caliente.

• Organización y aseo.

• Rotulación de materia prima.

Condiciones:

• Horarios rotativos de domingo a domingo (apertura, partido o cierre - jornada tarde o madrugada) con 1 día de descanso entre semana.

• Salario: mínimo legal vigente + prestaciones de ley + propinas.

• Contrato indefinido con vinculación directa a la empresa.

Beneficios:

• Asesoría psicológica y jurídica ilimitada.

• Convenios con gimnasios.

• Descuentos en tiendas de gafas y bicicletas eléctricas.

• Seguro de vida.

Auxiliar de cocina - Leños y Carbón Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Leños y Carbón, del Grupo Nutresa, se encuentra en la búsqueda de personal con noveno grado aprobado, bachillerato o formación técnica para el cargo de Auxiliar de cocina/parrilla en Bogotá.

Funciones cocina:

Preparación de alimentos

Cocina fría

Cocina Caliente

Organización y Aseo.

Horario: domingo a domingo en horarios rotativos. 1 día de descanso a la semana.

Apertura

Turno partido

Cierre

Salario: mínimo + auxilio de transporte + prestaciones de ley + propinas.

Contrato: indefinido y vinculación directa con la empresa.

Beneficios

Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares)

Bono de día flexible de trabajo

Convenios con gimnasios

Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas

Seguro de vida

Almuerzo gratis

Auxiliar de cocina - El Corral Gourmet Medellín

Salario: $ 1.423.500

Alimentos al Consumidor, unidad de negocio del Grupo Nutresa, operadora de reconocidas marcas como Hamburguesas El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón, Beer Station y El Corral Gourmet, se encuentra en la búsqueda de Auxiliar de Cocina para Medellín.

Requerimientos:

• Ser mínimo de 9.º grado, bachiller o técnico.

• Mínimo 6 meses de experiencia.

Funciones:

• Preparación de alimentos.

• Cocina fría.

• Cocina caliente.

• Organización y aseo.

Condiciones:

• Horarios rotativos de domingo a domingo (apertura, partido o cierre), con 1 día de descanso entre semana.

• Salario: mínimo legal vigente + prestaciones de ley + propinas.

• Contrato indefinido y vinculación directa a la empresa.

Beneficios:

• Asesoría psicológica y jurídica ilimitada.

• Convenios con gimnasios.

• Descuentos en tiendas de gafas y bicicletas eléctricas.

• Seguro de vida.

Hamburguesas El Corral está buscando trabajadores que solo tengan el bachillerato | Foto: Getty Images / Jeff Greenberg

Auxiliar de cocina / cocinero - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000

Reconocida cadena de restaurantes está en búsqueda de auxiliares de cocina y cocineros.

La oferta está dirigida a personas apasionadas por la gastronomía colombiana, con experiencia en la preparación de comidas típicas y platos a la carta.

Responsabilidades:

Preparar comidas típicas colombianas

Elaborar platos a la carta según el menú del día

Mantener la limpieza y el orden en la cocina

Colaborar con el equipo en el servicio diario

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en cocina

Conocimiento en comidas típicas colombianas

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo

Cocinero - Cali

Salario: $ 1.690.000

Importante restaurante en Cali requiere Cocinero para trabajar en conjunto con el chef principal.

La persona seleccionada será responsable de transformar ingredientes en platos de alta calidad, cumpliendo con los estándares establecidos en el menú.

Tipo contrato: Obra labor

Nivel de estudios requerido: Bachiller

Cocinero/cocinera - Mosquera

Salario: $ 1.592.000

Importante empresa se encuentra en búsqueda de cocineros para laborar en Mosquera. Se buscan personas proactivas, responsables y comprometidas con la excelencia, que deseen crecer profesionalmente en un entorno dinámico.

Responsabilidades:

Realizar los preliminares para la preparación de los alimentos en el servicio acordes con la minuta patrón.

Dar apoyo en las preparaciones del área de cocina fría, caliente, ensaladas, jugos, etc.

Realizar el pre-alistamiento de la materia prima requerida para la elaboración de la preparación del ciclo.

Organizar la línea de manera que los productos del ciclo estén conforme para los usuarios.

Atención al usuario en la línea.

Requerimientos: