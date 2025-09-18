Empleo
Trabajo en restaurantes: se necesitan cocineros y auxiliares de cocina
¡Conozca las oportunidades disponibles!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector gastronómico sigue creciendo en Colombia y con él la demanda de personal calificado para atender la operación en restaurantes, cafeterías y cadenas de comida rápida.
Las ofertas están dirigidas a personas con habilidades en la preparación de alimentos, atención a normas de higiene y trabajo en equipo.
Aunque en algunos casos se requiere experiencia previa, muchas empresas están contratando también personal sin trayectoria amplia, ofreciendo capacitaciones internas, horarios flexibles y beneficios adicionales según la compañía.
Si le apasiona la cocina y quiere empezar o consolidar su carrera en el sector gastronómico, estas vacantes representan una oportunidad ideal para crecer laboralmente en un entorno dinámico y con alta demanda.
Auxiliar de cocina - Beer Station Tunja
Salario: $ 1.423.500
Alimentos al Consumidor, unidad de negocio del Grupo Nutresa, operadora de reconocidas marcas como Hamburguesas El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón, Beer Station,
El Corral Gourmet, entre otras, se encuentra en la búsqueda de personas apasionadas, responsables y con deseos de crecer, para desempeñarse como Auxiliar de Cocina en Beer Station Tunja.
Requerimientos:
• Ser mínimo de 9.º grado, bachiller o técnico.
• Contar con mínimo 6 meses de experiencia.
Funciones:
• Preparación de alimentos.
• Cocina fría.
• Cocina caliente.
• Organización y aseo.
• Rotulación de materia prima.
Condiciones:
• Horarios rotativos de domingo a domingo (apertura, partido o cierre - jornada tarde o madrugada) con 1 día de descanso entre semana.
• Salario: mínimo legal vigente + prestaciones de ley + propinas.
• Contrato indefinido con vinculación directa a la empresa.
Beneficios:
• Asesoría psicológica y jurídica ilimitada.
• Convenios con gimnasios.
• Descuentos en tiendas de gafas y bicicletas eléctricas.
• Seguro de vida.
Auxiliar de cocina - Leños y Carbón Bogotá
Salario: $ 1.423.500
Leños y Carbón, del Grupo Nutresa, se encuentra en la búsqueda de personal con noveno grado aprobado, bachillerato o formación técnica para el cargo de Auxiliar de cocina/parrilla en Bogotá.
Funciones cocina:
- Preparación de alimentos
- Cocina fría
- Cocina Caliente
- Organización y Aseo.
Horario: domingo a domingo en horarios rotativos. 1 día de descanso a la semana.
- Apertura
- Turno partido
- Cierre
Salario: mínimo + auxilio de transporte + prestaciones de ley + propinas.
Contrato: indefinido y vinculación directa con la empresa.
Beneficios
- Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares)
- Bono de día flexible de trabajo
- Convenios con gimnasios
- Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas
- Seguro de vida
- Almuerzo gratis
Auxiliar de cocina - El Corral Gourmet Medellín
Salario: $ 1.423.500
Alimentos al Consumidor, unidad de negocio del Grupo Nutresa, operadora de reconocidas marcas como Hamburguesas El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón, Beer Station y El Corral Gourmet, se encuentra en la búsqueda de Auxiliar de Cocina para Medellín.
Requerimientos:
• Ser mínimo de 9.º grado, bachiller o técnico.
• Mínimo 6 meses de experiencia.
Funciones:
• Preparación de alimentos.
• Cocina fría.
• Cocina caliente.
• Organización y aseo.
Condiciones:
• Horarios rotativos de domingo a domingo (apertura, partido o cierre), con 1 día de descanso entre semana.
• Salario: mínimo legal vigente + prestaciones de ley + propinas.
• Contrato indefinido y vinculación directa a la empresa.
Beneficios:
• Asesoría psicológica y jurídica ilimitada.
• Convenios con gimnasios.
• Descuentos en tiendas de gafas y bicicletas eléctricas.
• Seguro de vida.
Auxiliar de cocina / cocinero - Bogotá
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000
Reconocida cadena de restaurantes está en búsqueda de auxiliares de cocina y cocineros.
La oferta está dirigida a personas apasionadas por la gastronomía colombiana, con experiencia en la preparación de comidas típicas y platos a la carta.
Responsabilidades:
- Preparar comidas típicas colombianas
- Elaborar platos a la carta según el menú del día
- Mantener la limpieza y el orden en la cocina
- Colaborar con el equipo en el servicio diario
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años en cocina
- Conocimiento en comidas típicas colombianas
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo
Cocinero - Cali
Salario: $ 1.690.000
Importante restaurante en Cali requiere Cocinero para trabajar en conjunto con el chef principal.
La persona seleccionada será responsable de transformar ingredientes en platos de alta calidad, cumpliendo con los estándares establecidos en el menú.
Tipo contrato: Obra labor
Nivel de estudios requerido: Bachiller
Cocinero/cocinera - Mosquera
Salario: $ 1.592.000
Importante empresa se encuentra en búsqueda de cocineros para laborar en Mosquera. Se buscan personas proactivas, responsables y comprometidas con la excelencia, que deseen crecer profesionalmente en un entorno dinámico.
Responsabilidades:
- Realizar los preliminares para la preparación de los alimentos en el servicio acordes con la minuta patrón.
- Dar apoyo en las preparaciones del área de cocina fría, caliente, ensaladas, jugos, etc.
- Realizar el pre-alistamiento de la materia prima requerida para la elaboración de la preparación del ciclo.
- Organizar la línea de manera que los productos del ciclo estén conforme para los usuarios.
- Atención al usuario en la línea.
Requerimientos:
- Bachillerato completo
- Experiencia formal de 1 año en cocina