EMPLEO
Trabajo en ventas: hay más de 30.000 ofertas activas en Colombia
Postulaciones abiertas sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El trabajo en el sector de las ventas es crucial para el éxito de cualquier empresa, ya que impulsa directamente los ingresos y el crecimiento económico. Además, actúa como un puente entre la empresa y el cliente, generando relaciones y fortaleciendo la reputación de la marca. Entendiendo esta importancia, actualmente hay más de 30 mil vacantes disponibles para quienes se desempeñan en esta área.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Puede conocerlas todas y registrarse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.
Director comercial – Funza
Empresa: Hunting Colombia y México
Salario: $ 12.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como director comercial, será el encargado de ejecutar la estrategia comercial para incrementar la participación en el mercado, optimizar la rentabilidad y fortalecer las relaciones con los clientes clave.
Responsabilidades:
- Liderar la estrategia comercial para el crecimiento en el mercado.
- Planificar dirigir y controlar las ventas para cumplir objetivos financieros.
- Fortalecer y gestionar relaciones con clientes estratégicos.
- Supervisar y evaluar el rendimiento del equipo de ventas.
- Desarrollar iniciativas para optimizar la rentabilidad.
- Coordinar la expansión a Colombia México Perú y Chile.
Requerimientos:
- Especialización o Maestría en áreas pertinentes.
- 8 años de experiencia como gerente de ventas en el sector industrial.
- Experiencia en planificación estratégica y ejecución.
- Capacidad para trabajar en entornos multiculturales.
- Dominio del idioma inglés.
Director comercial corporativo – Medellín
Empresa: Autolarte
Salario: $ 8.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este cargo será responsable de liderar la estrategia de ventas corporativas, manejando clientes y diversas marcas.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector automotriz, en cuentas corporativas.
- Gestionar relaciones con clientes corporativos y diferentes marcas.
- Liderar el equipo de ventas para alcanzar objetivos corporativos.
- Analizar el mercado y proponer soluciones innovadoras.
- Reportar a gerencia sobre el desempeño de ventas.
Requerimientos:
- Profesional en áreas administrativas, comerciales, de mercadeo o afines.
- Mínimo 5 años de experiencia como director comercial en sector automotriz.
- Experiencia en manejo de clientes corporativos y diferentes marcas.
- Habilidad para desarrollar estrategias de negocio efectivas.
- Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
Ejecutivo comercial – Cali
Empresa: Organización Carvajal
Salario: $ 6.322.900
Tipo de contrato: Término indefinido
Este cargo se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.
Responsabilidades:
- Manejo de cuentas de clientes clave.
- Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.
- Intermediación en la entrega oportuna de productos.
- Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.
- Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas afines.
- Experiencia en gestión de cuentas y ventas.
- Habilidades analíticas y estratégicas.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.
KAM E-Commerce – Bogotá D.C.
Empresa: Almacenes Corona
Salario: $ 5.960.000 a $ 7.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol debe asegurar que el portafolio esté disponible oportunamente con el área logística, que se cumplan los objetivos comerciales del canal y que se logren eficiencias operativas y de servicio, sin perder de vista el componente estratégico y la conexión con otras áreas clave como logística, servicio al cliente y mercadeo.
Responsabilidades:
- Gestión comercial y rentabilidad.
- Gestión de la experiencia del cliente.
- Coordinación logística y de inventario.
- Articulación interna y operación del canal.
- Gestión de datos y analítica del canal.
Requerimientos:
- Manejo de herramientas de E-commerce, analítica digital, CRM.
- Experiencia en customer journey, estrategias de captación y recuperación.
- Entendimiento de procesos logísticos, inventarios y promesa de entrega.
- Capacidad para alinear áreas como servicio, logística, tecnología y tiendas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.