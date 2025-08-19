Trabajo en ventas: hay más de 30.000 ofertas activas en Colombia

El trabajo en el sector de las ventas es crucial para el éxito de cualquier empresa, ya que impulsa directamente los ingresos y el crecimiento económico. Además, actúa como un puente entre la empresa y el cliente, generando relaciones y fortaleciendo la reputación de la marca. Entendiendo esta importancia, actualmente hay más de 30 mil vacantes disponibles para quienes se desempeñan en esta área.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Puede conocerlas todas y registrarse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

El departamento de ventas establece y mantiene relaciones sólidas con los clientes, generando confianza, lealtad y recomendaciones. | Foto: Mercado Libre

Director comercial – Funza

Empresa: Hunting Colombia y México

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como director comercial, será el encargado de ejecutar la estrategia comercial para incrementar la participación en el mercado, optimizar la rentabilidad y fortalecer las relaciones con los clientes clave.

Responsabilidades:

Liderar la estrategia comercial para el crecimiento en el mercado.

Planificar dirigir y controlar las ventas para cumplir objetivos financieros.

Fortalecer y gestionar relaciones con clientes estratégicos.

Supervisar y evaluar el rendimiento del equipo de ventas.

Desarrollar iniciativas para optimizar la rentabilidad.

Coordinar la expansión a Colombia México Perú y Chile.

Requerimientos:

Especialización o Maestría en áreas pertinentes.

8 años de experiencia como gerente de ventas en el sector industrial.

Experiencia en planificación estratégica y ejecución.

Capacidad para trabajar en entornos multiculturales.

Dominio del idioma inglés.

Director comercial corporativo – Medellín

Empresa: Autolarte

Salario: $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de liderar la estrategia de ventas corporativas, manejando clientes y diversas marcas.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector automotriz, en cuentas corporativas.

Gestionar relaciones con clientes corporativos y diferentes marcas.

Liderar el equipo de ventas para alcanzar objetivos corporativos.

Analizar el mercado y proponer soluciones innovadoras.

Reportar a gerencia sobre el desempeño de ventas.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, comerciales, de mercadeo o afines.

Mínimo 5 años de experiencia como director comercial en sector automotriz.

Experiencia en manejo de clientes corporativos y diferentes marcas.

Habilidad para desarrollar estrategias de negocio efectivas.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación.

Ejecutivo comercial – Cali

Empresa: Organización Carvajal

Salario: $ 6.322.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

Manejo de cuentas de clientes clave.

Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.

Intermediación en la entrega oportuna de productos.

Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.

Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines.

Experiencia en gestión de cuentas y ventas.

Habilidades analíticas y estratégicas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

KAM E-Commerce – Bogotá D.C.

Empresa: Almacenes Corona

Salario: $ 5.960.000 a $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol debe asegurar que el portafolio esté disponible oportunamente con el área logística, que se cumplan los objetivos comerciales del canal y que se logren eficiencias operativas y de servicio, sin perder de vista el componente estratégico y la conexión con otras áreas clave como logística, servicio al cliente y mercadeo.

Responsabilidades:

Gestión comercial y rentabilidad.

Gestión de la experiencia del cliente.

Coordinación logística y de inventario.

Articulación interna y operación del canal.

Gestión de datos y analítica del canal.

Requerimientos:

Manejo de herramientas de E-commerce, analítica digital, CRM.

Experiencia en customer journey, estrategias de captación y recuperación.

Entendimiento de procesos logísticos, inventarios y promesa de entrega.

Capacidad para alinear áreas como servicio, logística, tecnología y tiendas.