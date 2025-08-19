Suscribirse

EMPLEO

Trabajo en ventas: hay más de 30.000 ofertas activas en Colombia

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

19 de agosto de 2025, 10:22 p. m.
LAB Creativo: Potencia tu Marca, una plataforma de impulso para el crecimiento de emprendedoras, y demuestra que invertir en branding mejora las ventas y también fortalece la identidad, posicionamiento y sostenibilidad de sus proyectos empresariales.
La actividad de ventas genera empleo directo e indirecto, impulsando la economía y el desarrollo social. | Foto: 123rf

El trabajo en el sector de las ventas es crucial para el éxito de cualquier empresa, ya que impulsa directamente los ingresos y el crecimiento económico. Además, actúa como un puente entre la empresa y el cliente, generando relaciones y fortaleciendo la reputación de la marca. Entendiendo esta importancia, actualmente hay más de 30 mil vacantes disponibles para quienes se desempeñan en esta área.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Puede conocerlas todas y registrarse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Empresarios analizan el comportamiento de sus ventas digitales, una tendencia en crecimiento entre las pymes colombianas que apuestan por el comercio electrónico
El departamento de ventas establece y mantiene relaciones sólidas con los clientes, generando confianza, lealtad y recomendaciones. | Foto: Mercado Libre

Director comercial – Funza

Empresa: Hunting Colombia y México

Salario: $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como director comercial, será el encargado de ejecutar la estrategia comercial para incrementar la participación en el mercado, optimizar la rentabilidad y fortalecer las relaciones con los clientes clave.

Responsabilidades:

  • Liderar la estrategia comercial para el crecimiento en el mercado.
  • Planificar dirigir y controlar las ventas para cumplir objetivos financieros.
  • Fortalecer y gestionar relaciones con clientes estratégicos.
  • Supervisar y evaluar el rendimiento del equipo de ventas.
  • Desarrollar iniciativas para optimizar la rentabilidad.
  • Coordinar la expansión a Colombia México Perú y Chile.

Requerimientos:

  • Especialización o Maestría en áreas pertinentes.
  • 8 años de experiencia como gerente de ventas en el sector industrial.
  • Experiencia en planificación estratégica y ejecución.
  • Capacidad para trabajar en entornos multiculturales.
  • Dominio del idioma inglés.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director comercial corporativo – Medellín

Empresa: Autolarte

Salario: $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo será responsable de liderar la estrategia de ventas corporativas, manejando clientes y diversas marcas.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector automotriz, en cuentas corporativas.
  • Gestionar relaciones con clientes corporativos y diferentes marcas.
  • Liderar el equipo de ventas para alcanzar objetivos corporativos.
  • Analizar el mercado y proponer soluciones innovadoras.
  • Reportar a gerencia sobre el desempeño de ventas.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas administrativas, comerciales, de mercadeo o afines.
  • Mínimo 5 años de experiencia como director comercial en sector automotriz.
  • Experiencia en manejo de clientes corporativos y diferentes marcas.
  • Habilidad para desarrollar estrategias de negocio efectivas.
  • Excelentes habilidades de negociación y comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Más de 57 mil oportunidades laborales en Bogotá: aplique aquí

Ejecutivo comercial – Cali

Empresa: Organización Carvajal

Salario: $ 6.322.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

  • Manejo de cuentas de clientes clave.
  • Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.
  • Intermediación en la entrega oportuna de productos.
  • Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.
  • Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas afines.
  • Experiencia en gestión de cuentas y ventas.
  • Habilidades analíticas y estratégicas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

KAM E-Commerce – Bogotá D.C.

Empresa: Almacenes Corona

Salario: $ 5.960.000 a $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol debe asegurar que el portafolio esté disponible oportunamente con el área logística, que se cumplan los objetivos comerciales del canal y que se logren eficiencias operativas y de servicio, sin perder de vista el componente estratégico y la conexión con otras áreas clave como logística, servicio al cliente y mercadeo.

Responsabilidades:

  • Gestión comercial y rentabilidad.
  • Gestión de la experiencia del cliente.
  • Coordinación logística y de inventario.
  • Articulación interna y operación del canal.
  • Gestión de datos y analítica del canal.

Requerimientos:

  • Manejo de herramientas de E-commerce, analítica digital, CRM.
  • Experiencia en customer journey, estrategias de captación y recuperación.
  • Entendimiento de procesos logísticos, inventarios y promesa de entrega.
  • Capacidad para alinear áreas como servicio, logística, tecnología y tiendas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Colombia podrá convocar a James Rodríguez? Prensa mexicana confirmó la última decisión

2. Once Caldas y Huracán definieron el pase a cuartos de Sudamericana: goleada, expulsiones y duro aguacero

3. EE. UU. prepara sus aeropuertos para el Mundial 2026: la nueva tecnología que lo cambiará todo

4. “No se demostró la intención de fuga abandonando el país”: la conclusión del fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez

5. Estos son los empleos con mejores salarios frente a la inflación en EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaVentasOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.