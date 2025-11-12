Trabajo estable en Cali: vacantes con todas las prestaciones de ley

El mercado laboral en la capital vallecaucana continúa mostrando signos de recuperación y confianza. El fortalecimiento del sector industrial, comercial y de servicios ha permitido que más empresas ofrezcan empleos formales con estabilidad y beneficios completos, lo que impulsa la generación de ingresos sostenibles en la región.

Estas oportunidades representan una alternativa atractiva para quienes buscan seguridad laboral y crecimiento profesional. Además de contar con todas las prestaciones de ley, varios empleadores están apostando por programas de bienestar y capacitación que contribuyen al desarrollo del talento local.

¿Cómo postularse?

Si desea participar en los procesos de selección, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas en la ciudad. Recuerde que el proceso de postulación no tiene costo y se puede realizar de manera virtual.

Como analista de formación y desarrollo, será fundamental para impulsar el conocimiento y preparar a la organización para el cambio. Su papel será crucial para consolidar un talento diverso, competente y comprometido.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar programas de formación técnica, liderazgo y cultura.

Impulsar procesos de cambio organizacional desde el aprendizaje y la comunicación.

Acompañar la transformación del talento en escenarios retadores como la industria, educación y comunicación.

Fortalecer las escuelas de manufactura y liderazgo.

Requerimientos:

Profesional en psicología con especialización en Gestión Humana o áreas afines.

Experiencia en liderazgo de estrategias de formación y desarrollo organizacional.

Habilidades de comunicación efectiva y liderazgo.

Este rol crucial tiene como objetivo administrar y garantizar el cumplimiento de las estrategias de comunicación interna, asegurando una comunicación efectiva entre las áreas internas y los colaboradores a nivel nacional.

Responsabilidades:

Planear, coordinar y ejecutar el plan de comunicación interna de la compañía.

Dar cumplimiento y seguimiento al presupuesto de comunicación interna.

Elaborar y publicar el informe anual de sostenibilidad y responsabilidad social.

Planear y coordinar la elaboración de las diferentes piezas y herramientas de comunicación interna de la organización.

Crear, editar y divulgar la información emitida para colaboradores a nivel nacional.

Requerimientos:

Experiencia en planes de comunicación y endomarketing preferiblemente en temas de RSE.

Conocimiento en diseño, estrategias de comunicación componente digital y optimización.

Experiencia mínima de dos años en diseño y ejecución de planes de comunicación interna.

Profesional en comunicaciones, publicidad o carreras afines.

Si tiene una pasión por la enseñanza y experiencia en la industria dermocosmética o capilar, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

Capacitar los equipos comerciales en marcas y productos.

Generar y seguir planes de acción para tiendas y personal.

Asegurar la implementación de protocolos de servicio y campañas.

Revisar la presentación personal de acuerdo al manual de imagen.

Reportar ejecuciones diarias en intelapp.

Implementar estrategias para incrementar ventas.

Realizar informes mensuales de actividades.

Requerimientos:

Tecnólogo en áreas comerciales, administrativas, de mercadeo, diseño o comunicación.

3 años de experiencia en la industria dermocosmética o capilar, conocimiento de marca exclusivas de belleza

Experiencia previa como formador.

Habilidades en comunicación asertiva y liderazgo.

Dominio de Word, Excel y plataformas educativas

Como ejecutivo de ventas operativo será responsable de ejecutar tareas operativas clave relacionadas con la organización, reposición y mantenimiento del piso de ventas y la bodega.

Responsabilidades:

Mantener el área de ventas ordenada, limpia y con adecuada exhibición de productos.

Realizar procesos de inventario, conteos cíclicos y verificación de mercancía.

Reponer mercancía en góndolas y exhibiciones garantizando surtido y rotación de productos.

Apoyar labores operativas como cargue, descargue, marcación y etiquetado de productos.

Cumplir con los protocolos de servicio y políticas de la empresa.

Velar por el cuidado de los activos e infraestructura del punto de venta.

Apoyar la implementación de actividades comerciales y promociones.

Cumplir con indicadores de ventas, servicio y operativos.

Requerimientos: