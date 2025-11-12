EMPLEO
Trabajo estable en Cali: vacantes con todas las prestaciones de ley
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral en la capital vallecaucana continúa mostrando signos de recuperación y confianza. El fortalecimiento del sector industrial, comercial y de servicios ha permitido que más empresas ofrezcan empleos formales con estabilidad y beneficios completos, lo que impulsa la generación de ingresos sostenibles en la región.
Estas oportunidades representan una alternativa atractiva para quienes buscan seguridad laboral y crecimiento profesional. Además de contar con todas las prestaciones de ley, varios empleadores están apostando por programas de bienestar y capacitación que contribuyen al desarrollo del talento local.
¿Cómo postularse?
Si desea participar en los procesos de selección, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas en la ciudad. Recuerde que el proceso de postulación no tiene costo y se puede realizar de manera virtual.
Como analista de formación y desarrollo, será fundamental para impulsar el conocimiento y preparar a la organización para el cambio. Su papel será crucial para consolidar un talento diverso, competente y comprometido.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar programas de formación técnica, liderazgo y cultura.
- Impulsar procesos de cambio organizacional desde el aprendizaje y la comunicación.
- Acompañar la transformación del talento en escenarios retadores como la industria, educación y comunicación.
- Fortalecer las escuelas de manufactura y liderazgo.
Requerimientos:
- Profesional en psicología con especialización en Gestión Humana o áreas afines.
- Experiencia en liderazgo de estrategias de formación y desarrollo organizacional.
- Habilidades de comunicación efectiva y liderazgo.
Este rol crucial tiene como objetivo administrar y garantizar el cumplimiento de las estrategias de comunicación interna, asegurando una comunicación efectiva entre las áreas internas y los colaboradores a nivel nacional.
Responsabilidades:
- Planear, coordinar y ejecutar el plan de comunicación interna de la compañía.
- Dar cumplimiento y seguimiento al presupuesto de comunicación interna.
- Elaborar y publicar el informe anual de sostenibilidad y responsabilidad social.
- Planear y coordinar la elaboración de las diferentes piezas y herramientas de comunicación interna de la organización.
- Crear, editar y divulgar la información emitida para colaboradores a nivel nacional.
Requerimientos:
- Experiencia en planes de comunicación y endomarketing preferiblemente en temas de RSE.
- Conocimiento en diseño, estrategias de comunicación componente digital y optimización.
- Experiencia mínima de dos años en diseño y ejecución de planes de comunicación interna.
Profesional en comunicaciones, publicidad o carreras afines.
Si tiene una pasión por la enseñanza y experiencia en la industria dermocosmética o capilar, ¡este es el lugar para usted!
Responsabilidades:
- Capacitar los equipos comerciales en marcas y productos.
- Generar y seguir planes de acción para tiendas y personal.
- Asegurar la implementación de protocolos de servicio y campañas.
- Revisar la presentación personal de acuerdo al manual de imagen.
- Reportar ejecuciones diarias en intelapp.
- Implementar estrategias para incrementar ventas.
- Realizar informes mensuales de actividades.
Requerimientos:
- Tecnólogo en áreas comerciales, administrativas, de mercadeo, diseño o comunicación.
- 3 años de experiencia en la industria dermocosmética o capilar, conocimiento de marca exclusivas de belleza
- Experiencia previa como formador.
- Habilidades en comunicación asertiva y liderazgo.
- Dominio de Word, Excel y plataformas educativas
Como ejecutivo de ventas operativo será responsable de ejecutar tareas operativas clave relacionadas con la organización, reposición y mantenimiento del piso de ventas y la bodega.
Responsabilidades:
- Mantener el área de ventas ordenada, limpia y con adecuada exhibición de productos.
- Realizar procesos de inventario, conteos cíclicos y verificación de mercancía.
- Reponer mercancía en góndolas y exhibiciones garantizando surtido y rotación de productos.
- Apoyar labores operativas como cargue, descargue, marcación y etiquetado de productos.
- Cumplir con los protocolos de servicio y políticas de la empresa.
- Velar por el cuidado de los activos e infraestructura del punto de venta.
- Apoyar la implementación de actividades comerciales y promociones.
- Cumplir con indicadores de ventas, servicio y operativos.
Requerimientos:
- Educación mínima: Bachiller graduado (preferiblemente estudios técnicos o tecnológicos en áreas comerciales o afines).
- Experiencia: Mínimo 6 meses en labores de ventas, servicio al cliente y/o procesos operativos en retail, comercio o grandes superficies.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos (incluyendo fines de semana y festivos).