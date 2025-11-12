Suscribirse

EMPLEO

Trabajo estable en Cali: vacantes con todas las prestaciones de ley

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

12 de noviembre de 2025, 8:04 p. m.
Convertir ideas en realidad. Compañeros de trabajo mirando computador portátil, oficina.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

El mercado laboral en la capital vallecaucana continúa mostrando signos de recuperación y confianza. El fortalecimiento del sector industrial, comercial y de servicios ha permitido que más empresas ofrezcan empleos formales con estabilidad y beneficios completos, lo que impulsa la generación de ingresos sostenibles en la región.

Estas oportunidades representan una alternativa atractiva para quienes buscan seguridad laboral y crecimiento profesional. Además de contar con todas las prestaciones de ley, varios empleadores están apostando por programas de bienestar y capacitación que contribuyen al desarrollo del talento local.

¿Cómo postularse?

Si desea participar en los procesos de selección, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas en la ciudad. Recuerde que el proceso de postulación no tiene costo y se puede realizar de manera virtual.

Foto de un joven agente del centro de llamadas que trabaja en una oficina.
¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: Getty Images

Como analista de formación y desarrollo, será fundamental para impulsar el conocimiento y preparar a la organización para el cambio. Su papel será crucial para consolidar un talento diverso, competente y comprometido.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar programas de formación técnica, liderazgo y cultura.
  • Impulsar procesos de cambio organizacional desde el aprendizaje y la comunicación.
  • Acompañar la transformación del talento en escenarios retadores como la industria, educación y comunicación.
  • Fortalecer las escuelas de manufactura y liderazgo.

Requerimientos:

  • Profesional en psicología con especialización en Gestión Humana o áreas afines.
  • Experiencia en liderazgo de estrategias de formación y desarrollo organizacional.
  • Habilidades de comunicación efectiva y liderazgo.

Este rol crucial tiene como objetivo administrar y garantizar el cumplimiento de las estrategias de comunicación interna, asegurando una comunicación efectiva entre las áreas internas y los colaboradores a nivel nacional.

Responsabilidades:

  • Planear, coordinar y ejecutar el plan de comunicación interna de la compañía.
  • Dar cumplimiento y seguimiento al presupuesto de comunicación interna.
  • Elaborar y publicar el informe anual de sostenibilidad y responsabilidad social.
  • Planear y coordinar la elaboración de las diferentes piezas y herramientas de comunicación interna de la organización.
  • Crear, editar y divulgar la información emitida para colaboradores a nivel nacional.

Requerimientos:

  • Experiencia en planes de comunicación y endomarketing preferiblemente en temas de RSE.
  • Conocimiento en diseño, estrategias de comunicación componente digital y optimización.
  • Experiencia mínima de dos años en diseño y ejecución de planes de comunicación interna.

Profesional en comunicaciones, publicidad o carreras afines.

Contexto: Tuya abre nuevas vacantes en diferentes ciudades: postúlese gratis

Si tiene una pasión por la enseñanza y experiencia en la industria dermocosmética o capilar, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

  • Capacitar los equipos comerciales en marcas y productos.
  • Generar y seguir planes de acción para tiendas y personal.
  • Asegurar la implementación de protocolos de servicio y campañas.
  • Revisar la presentación personal de acuerdo al manual de imagen.
  • Reportar ejecuciones diarias en intelapp.
  • Implementar estrategias para incrementar ventas.
  • Realizar informes mensuales de actividades.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en áreas comerciales, administrativas, de mercadeo, diseño o comunicación.
  • 3 años de experiencia en la industria dermocosmética o capilar, conocimiento de marca exclusivas de belleza
  • Experiencia previa como formador.
  • Habilidades en comunicación asertiva y liderazgo.
  • Dominio de Word, Excel y plataformas educativas

Como ejecutivo de ventas operativo será responsable de ejecutar tareas operativas clave relacionadas con la organización, reposición y mantenimiento del piso de ventas y la bodega.

Responsabilidades:

  • Mantener el área de ventas ordenada, limpia y con adecuada exhibición de productos.
  • Realizar procesos de inventario, conteos cíclicos y verificación de mercancía.
  • Reponer mercancía en góndolas y exhibiciones garantizando surtido y rotación de productos.
  • Apoyar labores operativas como cargue, descargue, marcación y etiquetado de productos.
  • Cumplir con los protocolos de servicio y políticas de la empresa.
  • Velar por el cuidado de los activos e infraestructura del punto de venta.
  • Apoyar la implementación de actividades comerciales y promociones.
  • Cumplir con indicadores de ventas, servicio y operativos.

Requerimientos:

  • Educación mínima: Bachiller graduado (preferiblemente estudios técnicos o tecnológicos en áreas comerciales o afines).
  • Experiencia: Mínimo 6 meses en labores de ventas, servicio al cliente y/o procesos operativos en retail, comercio o grandes superficies.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos (incluyendo fines de semana y festivos).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo tropiezo para el proyecto de Jurisdicción Agraria del Gobierno Petro

2. Javier Sarmiento, designado alcalde de Bucaramanga, avanza en el fortalecimiento de la seguridad: se reunió con Mindefensa

3. Álvaro Uribe aseguró que “hoy están unidos Maduro y el Gobierno de Colombia”

4. Yeferson Cossio habló de “límites” y no se guardó nada por polémica de viaje de ‘influencers’ a Israel: “No hay plata que valga”

5. Hallan cuerpo desmembrado e incinerado a orillas de un arroyo en Malambo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

trabajo estableCaliTrabajo en Calivacantes de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.