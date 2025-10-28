EMPLEO
Trabajo estable en Colombia: vacantes con contrato a término indefinido
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
En un contexto laboral en el cual la estabilidad se ha convertido en uno de los aspectos más valorados por los profesionales, las ofertas con contrato a término indefinido continúan ganando protagonismo.
Este tipo de vinculación no solo brinda mayor seguridad económica y proyección a largo plazo, también fomenta relaciones laborales más sólidas y duraderas entre las empresas y sus colaboradores.
Actualmente, compañías de distintos sectores están en búsqueda de talento para vinculación directa con contrato indefinido.
Estas oportunidades representan una apuesta por el crecimiento sostenible y la retención de personal calificado, elementos esenciales para el fortalecimiento del mercado laboral colombiano.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
Aquí le presentamos una muestra de las vacantes disponibles en todo el país.
Especialista de marca y experiencia – Bogotá D.C.
Empresa: Conconcreto
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En Conconcreto buscan un especialista en marca y experiencia, apasionado por liderar estrategias de marketing experiencial y fortalecer el reconocimiento de la marca Conconcreto Vivienda.
Responsabilidades:
- Implementar el plan anual de posicionamiento de marca, asegurando coherencia en todos los puntos de contacto.
- Planear, coordinar y ejecutar eventos corporativos, ferias inmobiliarias y activaciones en centros comerciales.
- Garantizar que cada sala de ventas refleje el ADN de la marca y cuente con insumos de marca necesarios.
- Generar relaciones con medios locales y aliados estratégicos para amplificar la marca y eventos.
- Liderar evaluaciones post-evento y reportar resultados al equipo de mercadeo y comercial.
- Administrar presupuestos asignados para activaciones y eventos con eficiencia.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Comunicación, Publicidad, Administración o afines.
- Experiencia de 3 años demostrada en ejecución de estrategias de marca y eventos.
- Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos.
- Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita
Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali
Empresa: Magneto Global
Salario: 3.500.000 a 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.
Responsabilidades:
- Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
- Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
- Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
- Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
- Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
- Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
- Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
- Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
- Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.
- Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
- Conocimiento avanzado en HCM ERP ATS o CRM.
- Capacidad de medir la satisfacción del cliente.
Director técnico – Medellín
Empresa: Farmatodo
Salario: 2.782.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como supervisor técnico, será responsable de liderar y gestionar todas las actividades relacionadas con la farmacia, garantizando el cumplimiento de la normativa legal vigente.
Responsabilidades:
- Cumplir con los requisitos legales de la farmacia.
- Controlar movimientos de entradas y salidas de productos.
- Gestionar vencimientos y devoluciones de productos.
- Elaborar informes detallados sobre operaciones.
- Supervisar y entrenar al personal de farmacia.
- Garantizar el conocimiento técnico del personal.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
- Experiencia mínima de 3 años en el área comercial.
- Resolución vigente de la secretaria de Salud.
- Disponibilidad para turnos rotativos de 8 horas.
- Capacidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.
Asesor comercial industrial o automotriz – Barranquilla
Empresa: Coéxito
Salario: 3.200.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase a una importante empresa del sector automotriz como asesor(a) comercial y forme parte de un equipo dedicado a impulsar el éxito comercial.
Responsabilidades:
- Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.
- Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.
- Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.
- Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en Ventas, Ingenierías, Administración o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)
- Conocimiento en venta de productos y servicios.
- Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.
