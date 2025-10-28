Trabajo estable en Colombia: vacantes con contrato a término indefinido

En un contexto laboral en el cual la estabilidad se ha convertido en uno de los aspectos más valorados por los profesionales, las ofertas con contrato a término indefinido continúan ganando protagonismo.

Este tipo de vinculación no solo brinda mayor seguridad económica y proyección a largo plazo, también fomenta relaciones laborales más sólidas y duraderas entre las empresas y sus colaboradores.

Actualmente, compañías de distintos sectores están en búsqueda de talento para vinculación directa con contrato indefinido.

Estas oportunidades representan una apuesta por el crecimiento sostenible y la retención de personal calificado, elementos esenciales para el fortalecimiento del mercado laboral colombiano.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Aquí le presentamos una muestra de las vacantes disponibles en todo el país.

Los contratos a término indefinido ofrecen estabilidad laboral, mayor seguridad financiera y acceso a créditos bancarios y otros beneficios. | Foto: Getty Images

Especialista de marca y experiencia – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Conconcreto buscan un especialista en marca y experiencia, apasionado por liderar estrategias de marketing experiencial y fortalecer el reconocimiento de la marca Conconcreto Vivienda.

Responsabilidades:

Implementar el plan anual de posicionamiento de marca, asegurando coherencia en todos los puntos de contacto.

Planear, coordinar y ejecutar eventos corporativos, ferias inmobiliarias y activaciones en centros comerciales.

Garantizar que cada sala de ventas refleje el ADN de la marca y cuente con insumos de marca necesarios.

Generar relaciones con medios locales y aliados estratégicos para amplificar la marca y eventos.

Liderar evaluaciones post-evento y reportar resultados al equipo de mercadeo y comercial.

Administrar presupuestos asignados para activaciones y eventos con eficiencia.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Comunicación, Publicidad, Administración o afines.

Experiencia de 3 años demostrada en ejecución de estrategias de marca y eventos.

Habilidades de liderazgo y gestión de proyectos.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM ERP ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Director técnico – Medellín

Empresa: Farmatodo

Salario: 2.782.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor técnico, será responsable de liderar y gestionar todas las actividades relacionadas con la farmacia, garantizando el cumplimiento de la normativa legal vigente.

Responsabilidades:

Cumplir con los requisitos legales de la farmacia.

Controlar movimientos de entradas y salidas de productos.

Gestionar vencimientos y devoluciones de productos.

Elaborar informes detallados sobre operaciones.

Supervisar y entrenar al personal de farmacia.

Garantizar el conocimiento técnico del personal.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Experiencia mínima de 3 años en el área comercial.

Resolución vigente de la secretaria de Salud.

Disponibilidad para turnos rotativos de 8 horas.

Capacidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.

Asesor comercial industrial o automotriz – Barranquilla

Empresa: Coéxito

Salario: 3.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a una importante empresa del sector automotriz como asesor(a) comercial y forme parte de un equipo dedicado a impulsar el éxito comercial.

Responsabilidades:

Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.

Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.

Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.

Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en Ventas, Ingenierías, Administración o afines.

Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)

Conocimiento en venta de productos y servicios.

Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.