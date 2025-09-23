Suscribirse

EMPLEO

Trabajo formal disponible: postúlese a las vacantes activas

Oportunidades abiertas en todo el país.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de septiembre de 2025, 9:55 p. m.
Conozca las vacantes de empleo disponibles.
Gran convocatoria laboral disponible para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Contar con un empleo formal ofrece acceso a prestaciones sociales, seguridad en la contratación y la posibilidad de proyectar un plan de vida con mayor tranquilidad. En Colombia, diferentes empresas están en la búsqueda de talento para reforzar sus equipos y han abierto vacantes en múltiples sectores y ciudades del país.

Las oportunidades están dirigidas a perfiles con distintos niveles de experiencia y formación, lo que permite que tanto profesionales como técnicos y personal operativo encuentren opciones de vinculación estable y con proyección.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas. Para conocer todas las ofertas y postularse sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y completar su perfil profesional.

Joven empresario, trabajo virtual,
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Analista de marketing digital – Cota

Empresa: Impresistem S.A.S

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este puesto, tendrá la oportunidad de trabajar con campañas digitales 360, desarrollar parrillas de contenido creativo y gestionar las redes sociales y campañas de email marketing.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y ejecutar campañas digitales 360.
  • Crear y gestionar parrillas de contenido.
  • Administrar redes sociales y campañas de email marketing.
  • Analizar y reportar el rendimiento de las campañas.
  • Coordinar con el equipo creativo para asegurar la coherencia de la marca.

Requerimientos:

  • Título profesional en Mercadeo, Publicidad o carreras administrativas afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en campañas digitales.
  • Conocimiento en desarrollo de contenido y manejo de redes sociales.
  • Habilidades en email marketing.
  • Experiencia preferiblemente en el sector de tecnología.

¡Postúlese aquí!

Supervisor de tiendas – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como supervisor de tienda, donde podrá liderar un equipo dinámico y contribuir al éxito de la tienda.

Responsabilidades:

  • Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.
  • Garantizar una excelente atención al cliente.
  • Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.
  • Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.
  • Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.
  • Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Miles de vacantes abiertas en Colombia: conózcalas aquí

Analista administrativo comercial – Medellín

Empresa: Autolarte

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en administración comercial, desempeñará un rol crucial en la liquidación de incentivos de las marcas, gestionando políticas comerciales y asegurando que todos los trámites con las casas matriz se lleven a cabo de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades:

  • Liquidar incentivos de las marcas.
  • Gestionar políticas comerciales de diversas marcas.
  • Tramitar con casas matriz para recuperación de incentivos.
  • Revisar márgenes de diferentes negocios.
  • Controlar y seguir la documentación para negocios corporativos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Administración de Empresas, Negocios o afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en cargos administrativos o comerciales.
  • Dominio en liquidación de incentivos y manejo de políticas comerciales.
  • Experiencia en trámites con casas matriz y recuperación de incentivos.
  • Capacidad para revisar márgenes y controlar documentación.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar inventarios – Medellín

Empresa: PASH

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

La empresa PASH (Seven Seven, Facol y Patprimo) Busca bachiller o técnico con mínimo 6 meses de experiencia en inventarios (bodegas), realización de inventarios físicos, cíclicos y aleatorios, manejo de inventarios, la recepción y entrega de mercancía, así como en el uso eficiente del sistema SAP, permitiéndole optimizar procesos y garantizar una gestión de los productos.

Responsabilidades:

  • Surtir y recibir mercancía en bodega.
  • Realizar inventarios adecuados y precisos.
  • Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.
  • Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.
  • Apoyar funciones operativas del almacén
  • Ser bachiller.
  • Experiencia comprobable en el sector retail, moda y calzado.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conmebol avisa de vuelco para el Mundial 2030: noticia de los cupos sacude el fútbol

2. Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital, tras una maniobra fallida durante el rodaje de la película Spider-Man

3. “Falsas expectativas de fuga”, Nicolás Petro pidió aplazar la imputación de cargos por hechos de corrupción

4. Google admite censura por parte del gobierno Biden y promete recuperar las cuentas eliminadas por discursos políticos

5. Idiger desmiente la supuesta emisión de un informe que alerta sobre riesgos en la estructura del escenario Vive Claro: ¿Qué dice?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Empleo en ColombiaTrabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.