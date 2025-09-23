EMPLEO
Trabajo formal disponible: postúlese a las vacantes activas
Oportunidades abiertas en todo el país.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Contar con un empleo formal ofrece acceso a prestaciones sociales, seguridad en la contratación y la posibilidad de proyectar un plan de vida con mayor tranquilidad. En Colombia, diferentes empresas están en la búsqueda de talento para reforzar sus equipos y han abierto vacantes en múltiples sectores y ciudades del país.
Las oportunidades están dirigidas a perfiles con distintos niveles de experiencia y formación, lo que permite que tanto profesionales como técnicos y personal operativo encuentren opciones de vinculación estable y con proyección.
Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas. Para conocer todas las ofertas y postularse sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y completar su perfil profesional.
Analista de marketing digital – Cota
Empresa: Impresistem S.A.S
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este puesto, tendrá la oportunidad de trabajar con campañas digitales 360, desarrollar parrillas de contenido creativo y gestionar las redes sociales y campañas de email marketing.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar campañas digitales 360.
- Crear y gestionar parrillas de contenido.
- Administrar redes sociales y campañas de email marketing.
- Analizar y reportar el rendimiento de las campañas.
- Coordinar con el equipo creativo para asegurar la coherencia de la marca.
Requerimientos:
- Título profesional en Mercadeo, Publicidad o carreras administrativas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en campañas digitales.
- Conocimiento en desarrollo de contenido y manejo de redes sociales.
- Habilidades en email marketing.
- Experiencia preferiblemente en el sector de tecnología.
Supervisor de tiendas – Ibagué
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como supervisor de tienda, donde podrá liderar un equipo dinámico y contribuir al éxito de la tienda.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.
- Garantizar una excelente atención al cliente.
- Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.
- Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.
- Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.
- Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.
Analista administrativo comercial – Medellín
Empresa: Autolarte
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en administración comercial, desempeñará un rol crucial en la liquidación de incentivos de las marcas, gestionando políticas comerciales y asegurando que todos los trámites con las casas matriz se lleven a cabo de manera eficiente y efectiva.
Responsabilidades:
- Liquidar incentivos de las marcas.
- Gestionar políticas comerciales de diversas marcas.
- Tramitar con casas matriz para recuperación de incentivos.
- Revisar márgenes de diferentes negocios.
- Controlar y seguir la documentación para negocios corporativos.
Requerimientos:
- Título profesional en Administración de Empresas, Negocios o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en cargos administrativos o comerciales.
- Dominio en liquidación de incentivos y manejo de políticas comerciales.
- Experiencia en trámites con casas matriz y recuperación de incentivos.
- Capacidad para revisar márgenes y controlar documentación.
Auxiliar inventarios – Medellín
Empresa: PASH
Salario: $ 1.400.000 a $ 1.500.000
Tipo de contrato: Término fijo
La empresa PASH (Seven Seven, Facol y Patprimo) Busca bachiller o técnico con mínimo 6 meses de experiencia en inventarios (bodegas), realización de inventarios físicos, cíclicos y aleatorios, manejo de inventarios, la recepción y entrega de mercancía, así como en el uso eficiente del sistema SAP, permitiéndole optimizar procesos y garantizar una gestión de los productos.
Responsabilidades:
- Surtir y recibir mercancía en bodega.
- Realizar inventarios adecuados y precisos.
- Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.
- Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.
- Apoyar funciones operativas del almacén
- Ser bachiller.
- Experiencia comprobable en el sector retail, moda y calzado.
