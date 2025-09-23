Trabajo formal disponible: postúlese a las vacantes activas

Contar con un empleo formal ofrece acceso a prestaciones sociales, seguridad en la contratación y la posibilidad de proyectar un plan de vida con mayor tranquilidad. En Colombia, diferentes empresas están en la búsqueda de talento para reforzar sus equipos y han abierto vacantes en múltiples sectores y ciudades del país.

Las oportunidades están dirigidas a perfiles con distintos niveles de experiencia y formación, lo que permite que tanto profesionales como técnicos y personal operativo encuentren opciones de vinculación estable y con proyección.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas. Para conocer todas las ofertas y postularse sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos y completar su perfil profesional.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Analista de marketing digital – Cota

Empresa: Impresistem S.A.S

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este puesto, tendrá la oportunidad de trabajar con campañas digitales 360, desarrollar parrillas de contenido creativo y gestionar las redes sociales y campañas de email marketing.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar campañas digitales 360.

Crear y gestionar parrillas de contenido.

Administrar redes sociales y campañas de email marketing.

Analizar y reportar el rendimiento de las campañas.

Coordinar con el equipo creativo para asegurar la coherencia de la marca.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Publicidad o carreras administrativas afines.

Experiencia mínima de 2 años en campañas digitales.

Conocimiento en desarrollo de contenido y manejo de redes sociales.

Habilidades en email marketing.

Experiencia preferiblemente en el sector de tecnología.

Supervisor de tiendas – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como supervisor de tienda, donde podrá liderar un equipo dinámico y contribuir al éxito de la tienda.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.

Garantizar una excelente atención al cliente.

Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.

Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.

Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.

Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.

Analista administrativo comercial – Medellín

Empresa: Autolarte

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en administración comercial, desempeñará un rol crucial en la liquidación de incentivos de las marcas, gestionando políticas comerciales y asegurando que todos los trámites con las casas matriz se lleven a cabo de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades:

Liquidar incentivos de las marcas.

Gestionar políticas comerciales de diversas marcas.

Tramitar con casas matriz para recuperación de incentivos.

Revisar márgenes de diferentes negocios.

Controlar y seguir la documentación para negocios corporativos.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas, Negocios o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en cargos administrativos o comerciales.

Dominio en liquidación de incentivos y manejo de políticas comerciales.

Experiencia en trámites con casas matriz y recuperación de incentivos.

Capacidad para revisar márgenes y controlar documentación.

Auxiliar inventarios – Medellín

Empresa: PASH

Salario: $ 1.400.000 a $ 1.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

La empresa PASH (Seven Seven, Facol y Patprimo) Busca bachiller o técnico con mínimo 6 meses de experiencia en inventarios (bodegas), realización de inventarios físicos, cíclicos y aleatorios, manejo de inventarios, la recepción y entrega de mercancía, así como en el uso eficiente del sistema SAP, permitiéndole optimizar procesos y garantizar una gestión de los productos.

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas del almacén

Ser bachiller.

Experiencia comprobable en el sector retail, moda y calzado.