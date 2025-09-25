Trabajo inmediato: Studio F abre nuevas vacantes en Colombia

Studio F, una de las marcas más reconocidas en Colombia y América Latina, anunció la apertura de nuevas vacantes con contratación inmediata en diferentes ciudades.

Esta empresa nacida en Cali, está ofertando vacantes a perfiles interesados en el mundo del retail y la moda, en áreas como ventas, asesoría comercial, logística y apoyo en tiendas. La compañía busca personas apasionadas, con orientación al cliente y disposición para crecer dentro de un entorno dinámico y competitivo.

Si quiere hacer parte de una marca líder en el sector textil, esta puede ser la oportunidad ideal. A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas en Studio F junto con el enlace directo

El proceso de aplicación es gratuito, ágil y 100 % virtual a través de Semana Empleos, plataforma que reúne más de 110.000 ofertas activas en todo el país y facilita la conexión entre empresas y candidatos.

¿Cómo aplicar?

Ingrese a la vacante de su interés, Haga clic en “Aplicar”. Registre sus datos para cargar su hoja de vida.

Recuerde: entre más completos sus datos, mayores sus oportunidades de conseguir el empleo.

Supernumerario Studio F Cali

Salario: $ 1.423.500

STF GROUP, líder en el sector de retail de moda y conformado por las reconocidas marcas Studio F, ELA y Studio F MAN, invita a ser parte de su equipo como supernumerarios en sus tiendas a nivel nacional.

Este rol es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de los puntos de venta, proporcionando apoyo en tareas de bodega, logística y manejo de mercancía. La empresa se enfoca en candidatos organizados, comprometidos y con disposición para el trabajo en equipo. Se ofrece un entorno laboral sólido, con el salario mínimo legal vigente, auxilio de transporte y horarios definidos de lunes a sábado.

Responsabilidades:

Apoyar en la organización y almacenamiento de mercancía en bodega.

Llevar a cabo tareas de logística y control de inventarios en los puntos de venta.

Facilitar el manejo y movimiento de mercancía dentro de la tienda.

Colaborar con el equipo de ventas para asegurar un servicio eficiente y organizado.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en bodega logística almacenamiento o inventarios.

Bachillerato culminado.

Habilidades organizativas y capacidad para trabajar en equipo.

Buena actitud y compromiso con el trabajo.

Asesor comercial Studio f / Yumbo

Salario: $ 1.423.500

En STF GROUP (Studio F, Ela y STF MAN) se cree en el poder de la juventud para transformar el mundo de las ventas. La empresa busca personas con energía, ganas de aprender y actitud positiva.

Requisitos:

Ser mayor de edad

Experiencia comercial de 3 meses en ventas

Buena actitud y ganas de crecer

Condiciones:

Salario básico de $1.423.500 + prestaciones + comisiones que reconocen tu cumplimiento en ventas

Horarios rotativos de domingo a domingo con día compensatorio semanal.

Te ubicamos en una tienda cercana a la zona donde residas.

Descuentos con las marcas, plan carrera y miles de beneficios con la compañía.

Técnico de mantenimiento Studio F Medellín

Salario: $ 1.945.000

Importante empresa ubicada en el sur de la ciudad requiere para su equipo de trabajo, personal Técnico o Tecnólogo en mecánica, electromecánica o afines, que cuente con 2 años de experiencia en el cargo.

Responsabilidades

• Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones eléctricas, luminarias, sistemas de aire acondicionado, plomería, carpintería y otros elementos de la tienda.

• Ejecutar reparaciones menores en mobiliario y equipos de las tiendas.

• Inspeccionar y asegurar el cumplimiento de los estándares de mantenimiento según las políticas de la empresa.

• Gestionar y registrar los reportes de los trabajos realizados en la plataforma asignada.

• Coordinar con proveedores externos cuando se requieran servicios especializados.

• Asegurar el buen uso de las herramientas y recursos asignados.

• Cumplir con los tiempos establecidos para la resolución de casos.

• Realizar el seguimiento a tareas relacionadas con la infraestructura de las tiendas, como señalización, pintura, arreglos de techos, entre otros

Jefe de tienda - Studio F Cali

Salario: $ 2.100.000

Importante marca del sector retail busca un líder de tienda para una de sus sedes ubicadas en el sur de Cali. La empresa busca una persona con excelente actitud comercial, orientación a resultados y liderazgo estratégico.

Requisitos:

Experiencia mínima de 1 años como líder o encargado de tienda en el sector moda o retail.

Dominio en manejo de KPIs comerciales, seguimiento y cumplimiento de metas.

Conocimiento en manejo de inventarios, control de mercancía y abastecimiento.

Habilidad para gestionar mallas horarias y coordinar turnos del equipo.

Experiencia liderando equipos de ventas y promoviendo alto desempeño.

Condiciones:

Tipo de contrato: Indefinido

Salario básico: $2.100.000 + prestaciones de ley

Comisiones sin techo, con posibilidad de triplicar o superar ampliamente el salario base según desempeño comercial.

Horario: Turnos rotativos en jornada comercial (domingo a domingo) con un día de descanso compensatorio.

Ubicación: Centro comercial en el sur de Cali

Asesor comercial Studio F - Calle 82 Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales. La empresa invita a unirse a un equipo dinámico y a marcar la diferencia con su talento en el sector retail moda. Con esta oportunidad, no solo se trabajará rodeado de las últimas tendencias, sino que también se tendrá la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en una empresa líder del mercado.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Brindar una excelente atención al cliente.

Asesorar a los clientes asegurando un total look, realizar ventas cruzadas.

Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.

Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses como asesor en el campo RETAIL MODA.

Habilidad en ventas y desempeño.

Excelentes habilidades comunicativas.

Pasión por la moda y las ventas.

Bachillerato completo.

Asesor de ventas para Studio F - Palmira

Salario: $ 1.423.500

STF GROUP, el hogar de marcas reconocidas como Studio F, Ela y STF MAN, está en busca de un asesor de ventas para Studio F en Palmira, también conocido como consultor comercial, apasionado por la moda y las ventas. La compañía ofrece un salario competitivo con prestaciones y comisiones por cumplimiento de ventas, además de beneficios exclusivos como descuentos en sus marcas. Se trabajará en horarios rotativos, con un día compensatorio, en una tienda ubicada cerca de la residencia del candidato.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con profesionalismo y cortesía.

Gestionar el proceso completo de venta desde la bienvenida hasta el cierre de la transacción.

Asesorar a los clientes sobre las últimas tendencias y productos de Studio F.

Mantener el orden y la organización de la tienda.

Cumplir con las metas de ventas asignadas semanalmente.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Experiencia comercial mínima de 3 meses en ventas al detalle.

Buena actitud y disposición para aprender.

Capacidad para trabajar en horarios rotativos.

Asesor de ventas moda temporada Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Studio F y ELA están en busca de asesores comerciales para la temporada decembrina. La empresa invita a unirse a un equipo dinámico y a marcar la diferencia con su talento en el sector retail moda. Con esta oportunidad, no solo se trabajará rodeado de las últimas tendencias, sino que también se tendrá la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en una empresa líder del mercado.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto asignado.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos e indicadores de ventas.

Brindar una excelente atención al cliente.

Asesorar a los clientes asegurando un total look realizar ventas cruzadas.

Atender solicitudes de cambios de prendas por referencias o tallas.

Organizar la tienda y el producto en el piso de venta.

Requerimientos: