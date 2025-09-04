Trabajo para abogados en Colombia: revise las vacantes activas

El ejercicio del derecho cumple un papel clave en la sociedad, ya que garantiza el cumplimiento de las normas, protege los derechos de los ciudadanos y orienta a las organizaciones en sus procesos legales.

En Colombia, la demanda de profesionales en esta área sigue en aumento, con ofertas que abarcan desde firmas jurídicas hasta entidades del sector público y privado.

Actualmente, se encuentran disponibles vacantes para abogados en diferentes ciudades del país, con opciones que van desde la asesoría legal hasta cargos en áreas como derecho laboral, comercial, civil y administrativo. Estas oportunidades representan una posibilidad de crecimiento profesional y de aportar al fortalecimiento de la justicia y la legalidad en distintos ámbitos.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a su perfil y aspiraciones.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Stock

Abogado(a) cumplimiento normativo – Medellín

Empresa: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Salario: $ 7.119.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia está en búsqueda de un profesional en derecho para apoyar el diseño, implementación y actualización del plan de cumplimiento normativo, garantizando que la Cámara cumpla con la normativa interna y externa vigente.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar lineamientos de cumplimiento normativo en materia corporativa y registral.

Identificar y analizar proyectos de ley y normativa aplicable a los sistemas y procesos de la Cámara.

Mantener actualizadas las matrices legales y comunicar de manera efectiva los cambios normativos.

Apoyar la gestión de cumplimiento, protección de datos personales, transparencia, Sagrilaft y PTEE.

Proponer acciones para la mitigación de riesgos legales y fortalecer la seguridad de la información.

Requerimientos:

Profesional en Derecho.

Mínimo tres (3) años de experiencia en el campo jurídico.

Deseable: al menos un (1) año en cumplimiento normativo, protección de datos, oficial de cumplimiento, mitigación de riesgos legales o gestión registral.

Conocimientos en análisis normativo, redacción jurídica, comunicación con diferentes públicos y habilidades digitales (Office 365).

Abogado laboral bilingüe – Barranquilla

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 4.300.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como abogado de derecho laboral será parte esencial del diseño de estrategias de litigio y la gestión de casos laborales, trabajando codo a codo con abogados norteamericanos y clientes internacionales.

Responsabilidades:

Redactar y revisar demandas, contratos y documentos jurídicos en inglés.

Apoyar el diseño de estrategias de litigio en procesos laborales.

Coordinar casos judiciales y administrativos en EE. UU.

Comunicarte fluidamente con abogados norteamericanos y clientes internacionales.

Gestionar cronogramas, pruebas escritos y documentación jurídica.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.

Inglés avanzado B2+/C1 (100% conversacional y escrito).

Mínimo 3 años de experiencia en derecho laboral individual y colectivo.

Experiencia preferible en firmas legales.

Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas como CLIO.

Alto nivel de redacción jurídica en inglés y español.

Coordinador en responsabilidad civil en tránsito – Bogotá D.C.

Empresa: HOLDING VML S.A.S.

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será un abogado titulado con una sólida experiencia en responsabilidad civil derivada de accidentes viales.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar casos de responsabilidad civil en accidentes de tránsito.

Representar a clientes en procesos legales relacionados con accidentes viales.

Colaborar con otros departamentos para asegurar una representación integral.

Investigar y analizar casos para desarrollar estrategias efectivas.

Mantenerse actualizado en las regulaciones y leyes pertinentes.

Requerimientos:

Abogado titulado con credencial vigente.

Mínimo 2 años de experiencia en litigios relacionados con accidentes de tránsito.

Conocimiento profundo de la responsabilidad civil en accidentes viales.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples casos.

Apoyo legal en asuntos laborales – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 2.317.270 a $ 2.769.350

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol fundamental implica gestionar las peticiones laborales, administrar el régimen disciplinario y capacitar al personal en asuntos legales.

Responsabilidades:

Gestionar peticiones laborales dentro del término legal establecido.

Administrar el régimen disciplinario conforme a las directrices internas.

Atender al personal en averiguaciones administrativas.

Evacuar consultas y solicitudes del cliente interno.

Capacitar al personal sobre el régimen disciplinario.

Realizar reuniones estratégicas con directivos.

Garantizar el cumplimiento de los procesos disciplinarios internos a su cargo.

Elaborar informes mensuales de actividades realizadas.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 1 año en el área legal laboral.

Conocimiento en gestión de peticiones laborales y régimen disciplinario.

Habilidad para realizar capacitaciones y reuniones estratégicas.

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.