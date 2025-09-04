Suscribirse

Trabajo para abogados en Colombia: revise las vacantes activas

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

4 de septiembre de 2025, 3:53 p. m.
Salarios competitivos para profesionales en Derecho.
No deje pasar esta oportunidad. | Foto: Stock

El ejercicio del derecho cumple un papel clave en la sociedad, ya que garantiza el cumplimiento de las normas, protege los derechos de los ciudadanos y orienta a las organizaciones en sus procesos legales.

En Colombia, la demanda de profesionales en esta área sigue en aumento, con ofertas que abarcan desde firmas jurídicas hasta entidades del sector público y privado.

Actualmente, se encuentran disponibles vacantes para abogados en diferentes ciudades del país, con opciones que van desde la asesoría legal hasta cargos en áreas como derecho laboral, comercial, civil y administrativo. Estas oportunidades representan una posibilidad de crecimiento profesional y de aportar al fortalecimiento de la justicia y la legalidad en distintos ámbitos.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a su perfil y aspiraciones.

Magneto juega un papel crucial en conectar a los reclutadores de empleo con personas que buscan trabajo en el ámbito jurídico.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Stock

Abogado(a) cumplimiento normativo – Medellín

Empresa: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Salario: $ 7.119.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia está en búsqueda de un profesional en derecho para apoyar el diseño, implementación y actualización del plan de cumplimiento normativo, garantizando que la Cámara cumpla con la normativa interna y externa vigente.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar lineamientos de cumplimiento normativo en materia corporativa y registral.
  • Identificar y analizar proyectos de ley y normativa aplicable a los sistemas y procesos de la Cámara.
  • Mantener actualizadas las matrices legales y comunicar de manera efectiva los cambios normativos.
  • Apoyar la gestión de cumplimiento, protección de datos personales, transparencia, Sagrilaft y PTEE.
  • Proponer acciones para la mitigación de riesgos legales y fortalecer la seguridad de la información.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho.
  • Mínimo tres (3) años de experiencia en el campo jurídico.
  • Deseable: al menos un (1) año en cumplimiento normativo, protección de datos, oficial de cumplimiento, mitigación de riesgos legales o gestión registral.
  • Conocimientos en análisis normativo, redacción jurídica, comunicación con diferentes públicos y habilidades digitales (Office 365).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado laboral bilingüe – Barranquilla

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 4.300.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como abogado de derecho laboral será parte esencial del diseño de estrategias de litigio y la gestión de casos laborales, trabajando codo a codo con abogados norteamericanos y clientes internacionales.

Responsabilidades:

  • Redactar y revisar demandas, contratos y documentos jurídicos en inglés.
  • Apoyar el diseño de estrategias de litigio en procesos laborales.
  • Coordinar casos judiciales y administrativos en EE. UU.
  • Comunicarte fluidamente con abogados norteamericanos y clientes internacionales.
  • Gestionar cronogramas, pruebas escritos y documentación jurídica.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.
  • Inglés avanzado B2+/C1 (100% conversacional y escrito).
  • Mínimo 3 años de experiencia en derecho laboral individual y colectivo.
  • Experiencia preferible en firmas legales.
  • Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas como CLIO.
  • Alto nivel de redacción jurídica en inglés y español.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo a término indefinido en Bogotá: asegure estabilidad laboral hoy

Coordinador en responsabilidad civil en tránsito – Bogotá D.C.

Empresa: HOLDING VML S.A.S.

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será un abogado titulado con una sólida experiencia en responsabilidad civil derivada de accidentes viales.

Responsabilidades:

  • Coordinar y gestionar casos de responsabilidad civil en accidentes de tránsito.
  • Representar a clientes en procesos legales relacionados con accidentes viales.
  • Colaborar con otros departamentos para asegurar una representación integral.
  • Investigar y analizar casos para desarrollar estrategias efectivas.
  • Mantenerse actualizado en las regulaciones y leyes pertinentes.

Requerimientos:

  • Abogado titulado con credencial vigente.
  • Mínimo 2 años de experiencia en litigios relacionados con accidentes de tránsito.
  • Conocimiento profundo de la responsabilidad civil en accidentes viales.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples casos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Apoyo legal en asuntos laborales – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 2.317.270 a $ 2.769.350

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol fundamental implica gestionar las peticiones laborales, administrar el régimen disciplinario y capacitar al personal en asuntos legales.

Responsabilidades:

  • Gestionar peticiones laborales dentro del término legal establecido.
  • Administrar el régimen disciplinario conforme a las directrices internas.
  • Atender al personal en averiguaciones administrativas.
  • Evacuar consultas y solicitudes del cliente interno.
  • Capacitar al personal sobre el régimen disciplinario.
  • Realizar reuniones estratégicas con directivos.
  • Garantizar el cumplimiento de los procesos disciplinarios internos a su cargo.
  • Elaborar informes mensuales de actividades realizadas.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho.
  • Experiencia mínima de 1 año en el área legal laboral.
  • Conocimiento en gestión de peticiones laborales y régimen disciplinario.
  • Habilidad para realizar capacitaciones y reuniones estratégicas.
  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

