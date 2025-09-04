EMPLEO
Trabajo para abogados en Colombia: revise las vacantes activas
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El ejercicio del derecho cumple un papel clave en la sociedad, ya que garantiza el cumplimiento de las normas, protege los derechos de los ciudadanos y orienta a las organizaciones en sus procesos legales.
En Colombia, la demanda de profesionales en esta área sigue en aumento, con ofertas que abarcan desde firmas jurídicas hasta entidades del sector público y privado.
Actualmente, se encuentran disponibles vacantes para abogados en diferentes ciudades del país, con opciones que van desde la asesoría legal hasta cargos en áreas como derecho laboral, comercial, civil y administrativo. Estas oportunidades representan una posibilidad de crecimiento profesional y de aportar al fortalecimiento de la justicia y la legalidad en distintos ámbitos.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a su perfil y aspiraciones.
Abogado(a) cumplimiento normativo – Medellín
Empresa: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Salario: $ 7.119.000
Tipo de contrato: Término indefinido
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia está en búsqueda de un profesional en derecho para apoyar el diseño, implementación y actualización del plan de cumplimiento normativo, garantizando que la Cámara cumpla con la normativa interna y externa vigente.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar lineamientos de cumplimiento normativo en materia corporativa y registral.
- Identificar y analizar proyectos de ley y normativa aplicable a los sistemas y procesos de la Cámara.
- Mantener actualizadas las matrices legales y comunicar de manera efectiva los cambios normativos.
- Apoyar la gestión de cumplimiento, protección de datos personales, transparencia, Sagrilaft y PTEE.
- Proponer acciones para la mitigación de riesgos legales y fortalecer la seguridad de la información.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho.
- Mínimo tres (3) años de experiencia en el campo jurídico.
- Deseable: al menos un (1) año en cumplimiento normativo, protección de datos, oficial de cumplimiento, mitigación de riesgos legales o gestión registral.
- Conocimientos en análisis normativo, redacción jurídica, comunicación con diferentes públicos y habilidades digitales (Office 365).
Abogado laboral bilingüe – Barranquilla
Empresa: Manpower Professional LTDA
Salario: $ 4.300.000 a $ 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como abogado de derecho laboral será parte esencial del diseño de estrategias de litigio y la gestión de casos laborales, trabajando codo a codo con abogados norteamericanos y clientes internacionales.
Responsabilidades:
- Redactar y revisar demandas, contratos y documentos jurídicos en inglés.
- Apoyar el diseño de estrategias de litigio en procesos laborales.
- Coordinar casos judiciales y administrativos en EE. UU.
- Comunicarte fluidamente con abogados norteamericanos y clientes internacionales.
- Gestionar cronogramas, pruebas escritos y documentación jurídica.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.
- Inglés avanzado B2+/C1 (100% conversacional y escrito).
- Mínimo 3 años de experiencia en derecho laboral individual y colectivo.
- Experiencia preferible en firmas legales.
- Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas como CLIO.
- Alto nivel de redacción jurídica en inglés y español.
Coordinador en responsabilidad civil en tránsito – Bogotá D.C.
Empresa: HOLDING VML S.A.S.
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
El candidato ideal será un abogado titulado con una sólida experiencia en responsabilidad civil derivada de accidentes viales.
Responsabilidades:
- Coordinar y gestionar casos de responsabilidad civil en accidentes de tránsito.
- Representar a clientes en procesos legales relacionados con accidentes viales.
- Colaborar con otros departamentos para asegurar una representación integral.
- Investigar y analizar casos para desarrollar estrategias efectivas.
- Mantenerse actualizado en las regulaciones y leyes pertinentes.
Requerimientos:
- Abogado titulado con credencial vigente.
- Mínimo 2 años de experiencia en litigios relacionados con accidentes de tránsito.
- Conocimiento profundo de la responsabilidad civil en accidentes viales.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples casos.
Apoyo legal en asuntos laborales – Cali
Empresa: Seguridad Atlas
Salario: $ 2.317.270 a $ 2.769.350
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol fundamental implica gestionar las peticiones laborales, administrar el régimen disciplinario y capacitar al personal en asuntos legales.
Responsabilidades:
- Gestionar peticiones laborales dentro del término legal establecido.
- Administrar el régimen disciplinario conforme a las directrices internas.
- Atender al personal en averiguaciones administrativas.
- Evacuar consultas y solicitudes del cliente interno.
- Capacitar al personal sobre el régimen disciplinario.
- Realizar reuniones estratégicas con directivos.
- Garantizar el cumplimiento de los procesos disciplinarios internos a su cargo.
- Elaborar informes mensuales de actividades realizadas.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- Experiencia mínima de 1 año en el área legal laboral.
- Conocimiento en gestión de peticiones laborales y régimen disciplinario.
- Habilidad para realizar capacitaciones y reuniones estratégicas.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.