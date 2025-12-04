EMPLEO
Trabajo para abogados: estas son las vacantes más recientes en Colombia
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El panorama laboral para los profesionales del Derecho continúa mostrando movimiento en diferentes regiones del país. Firmas jurídicas, entidades públicas, aseguradoras, empresas del sector real y organizaciones especializadas en servicios legales están fortaleciendo sus equipos para atender procesos de contratación, cumplimiento normativo, litigios, gestión contractual y más.
Las oportunidades actuales abarcan perfiles tanto junior como senior, lo que abre espacio para recién graduados y abogados con trayectoria. Entre los cargos más solicitados se encuentran profesionales en derecho laboral, auxiliares de control de cartera y líderes jurídicos bilingües, entre otros.
Además de la formación académica, los empleadores valoran competencias como interpretación normativa, comunicación efectiva, redacción jurídica impecable, organización documental, pensamiento analítico y capacidad para trabajar bajo presión. El dominio de herramientas digitales y la familiaridad con sistemas internos de gestión también se han convertido en requisitos clave en muchos procesos de selección.
Quienes deseen aplicar a estas vacantes pueden ingresar a este enlace, revisar las ofertas activas, crear un perfil profesional completo y postularse sin costo a los cargos que se ajusten a su experiencia e intereses.
A continuación, encontrará algunas de las oportunidades disponibles en este momento.
Abogado laboralista – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 5.200.000 a 6.200.000
El candidato ideal brindará asesoría especializada en temas de derecho laboral y seguridad social a la dirección de gestión humana.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.
- Diseñar, revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.
- Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.
- Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.
- Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.
- Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.
- Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.
- Coordinar y realizar audiencias de descargos.
- Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.
- Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.
- 3 años de experiencia en procesos de gestión humana.
- Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
- Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.
Abogado junior relaciones laborales – Medellín
Empresa: Conconcreto
Salario: 2.300.000
Como asistente jurídico en relaciones laborales, será parte integral del equipo legal, asegurando el cumplimiento normativo y protegiendo los intereses de la compañía.
Responsabilidades:
- Administrar la gestión integral, oportuna y adecuada de los derechos de petición en materia laboral, garantizando la observancia de los términos legales y la debida respuesta.
- Gestionar y mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con demandas laborales, acciones de tutela, querellas administrativo–laborales y demás actuaciones promovidas ante autoridades judiciales y administrativas en el ámbito laboral.
- Elaborar, revisar y formalizar documentos de carácter laboral, tales como contratos de trabajo, otrosíes, acuerdos transaccionales y demás instrumentos jurídicos vinculados a la relación laboral.
- Administrar y gestionar los embargos de salario reportados a la Compañía, asegurando su adecuada aplicación conforme a la normatividad vigente y a las órdenes de autoridad competente.
- Adelantar las gestiones necesarias para la construcción de la defensa jurídica de la Compañía frente a demandas laborales, acciones de tutela y querellas de orden administrativo–laboral, mediante la recopilación, análisis y suministro oportuno de información y documentación pertinente.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho con experiencia en derecho laboral.
- Experiencia 6 meses, incluidas las practicas o máximo 1 año en derecho laboral
- Conocimiento de normativas vigentes en derecho laboral.
- Habilidades de gestión documental y análisis de información.
- Residencia en Medellín, Antioquia.
Auxiliar de control cartera – Medellín
Empresa: JFK Cooperativa Financiera
Salario: 2.300.000 a 2.500.000
Este rol es vital para garantizar que las obligaciones sin gestión, las terminadas por desistimiento tácito y las próximas a prescribir estén bajo control.
Responsabilidades:
- Realizar seguimiento a la gestión de abogados internos y externos.
- Controlar las obligaciones sin gestión y próximas a prescribir.
- Asegurar la entrega oportuna de dineros y retiro de títulos.
- Gestionar oficios pendientes y desistimientos tácitos.
Requerimientos:
- Profesional recién graduado o estudiante desde V semestre en Derecho.
- Experiencia mínima de 1 año en el sector financiero en áreas de crédito.
- Conocimientos en herramientas ofimáticas y gestión de cuentas judiciales.
Líder jurídico bilingüe – Bogotá D.C.
Empresa: Recaudo Bogotá
Salario: A convenir
Se busca un/a lider con experiencia sólida en derecho corporativo y transaccional, para liderar la gestión legal de un holding con presencia en diferentes países, en el marco de contratos de concesión.
Responsabilidades:
- Asesorar a clientes internos nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, fusiones y adquisiciones, alianzas y reorganizaciones societarias.
- Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales complejos.
- Asegurar el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y gestionar trámites ante autoridades regulatorias.
- Brindar soporte legal a equipos multidisciplinarios y coordinar con sociedades operativas en diferentes países.
Requerimientos:
- Abogado/a con mínimo 6 años de experiencia en derecho corporativo y transaccional.
- Experiencia preferiblemente desarrollada en firmas de abogados.
- Conocimiento sólido en derecho societario, corporativo y contractual.
- Capacidad para trabajar bajo presión, en entornos exigentes y con altos estándares de calidad.
- Nivel avanzado de inglés, con habilidad para redactar y negociar documentos legales en este idioma.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.