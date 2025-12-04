Trabajo para abogados: estas son las vacantes más recientes en Colombia

El panorama laboral para los profesionales del Derecho continúa mostrando movimiento en diferentes regiones del país. Firmas jurídicas, entidades públicas, aseguradoras, empresas del sector real y organizaciones especializadas en servicios legales están fortaleciendo sus equipos para atender procesos de contratación, cumplimiento normativo, litigios, gestión contractual y más.

Las oportunidades actuales abarcan perfiles tanto junior como senior, lo que abre espacio para recién graduados y abogados con trayectoria. Entre los cargos más solicitados se encuentran profesionales en derecho laboral, auxiliares de control de cartera y líderes jurídicos bilingües, entre otros.

Además de la formación académica, los empleadores valoran competencias como interpretación normativa, comunicación efectiva, redacción jurídica impecable, organización documental, pensamiento analítico y capacidad para trabajar bajo presión. El dominio de herramientas digitales y la familiaridad con sistemas internos de gestión también se han convertido en requisitos clave en muchos procesos de selección.

Quienes deseen aplicar a estas vacantes pueden ingresar a este enlace, revisar las ofertas activas, crear un perfil profesional completo y postularse sin costo a los cargos que se ajusten a su experiencia e intereses.

A continuación, encontrará algunas de las oportunidades disponibles en este momento.

Postúlese a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Abogado laboralista – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.200.000 a 6.200.000

El candidato ideal brindará asesoría especializada en temas de derecho laboral y seguridad social a la dirección de gestión humana.

Responsabilidades:

Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.

Diseñar, revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.

Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.

Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.

Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.

Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.

Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.

Coordinar y realizar audiencias de descargos.

Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.

Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.

3 años de experiencia en procesos de gestión humana.

Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.

Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.

Abogado junior relaciones laborales – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 2.300.000

Como asistente jurídico en relaciones laborales, será parte integral del equipo legal, asegurando el cumplimiento normativo y protegiendo los intereses de la compañía.

Responsabilidades:

Administrar la gestión integral, oportuna y adecuada de los derechos de petición en materia laboral, garantizando la observancia de los términos legales y la debida respuesta.

Gestionar y mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con demandas laborales, acciones de tutela, querellas administrativo–laborales y demás actuaciones promovidas ante autoridades judiciales y administrativas en el ámbito laboral.

Elaborar, revisar y formalizar documentos de carácter laboral, tales como contratos de trabajo, otrosíes, acuerdos transaccionales y demás instrumentos jurídicos vinculados a la relación laboral.

Administrar y gestionar los embargos de salario reportados a la Compañía, asegurando su adecuada aplicación conforme a la normatividad vigente y a las órdenes de autoridad competente.

Adelantar las gestiones necesarias para la construcción de la defensa jurídica de la Compañía frente a demandas laborales, acciones de tutela y querellas de orden administrativo–laboral, mediante la recopilación, análisis y suministro oportuno de información y documentación pertinente.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con experiencia en derecho laboral.

Experiencia 6 meses, incluidas las practicas o máximo 1 año en derecho laboral

Conocimiento de normativas vigentes en derecho laboral.

Habilidades de gestión documental y análisis de información.

Residencia en Medellín, Antioquia.

Auxiliar de control cartera – Medellín

Empresa: JFK Cooperativa Financiera

Salario: 2.300.000 a 2.500.000

Este rol es vital para garantizar que las obligaciones sin gestión, las terminadas por desistimiento tácito y las próximas a prescribir estén bajo control.

Responsabilidades:

Realizar seguimiento a la gestión de abogados internos y externos.

Controlar las obligaciones sin gestión y próximas a prescribir.

Asegurar la entrega oportuna de dineros y retiro de títulos.

Gestionar oficios pendientes y desistimientos tácitos.

Requerimientos:

Profesional recién graduado o estudiante desde V semestre en Derecho.

Experiencia mínima de 1 año en el sector financiero en áreas de crédito.

Conocimientos en herramientas ofimáticas y gestión de cuentas judiciales.

Líder jurídico bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: A convenir

Se busca un/a lider con experiencia sólida en derecho corporativo y transaccional, para liderar la gestión legal de un holding con presencia en diferentes países, en el marco de contratos de concesión.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes internos nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, fusiones y adquisiciones, alianzas y reorganizaciones societarias.

Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales complejos.

Asegurar el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y gestionar trámites ante autoridades regulatorias.

Brindar soporte legal a equipos multidisciplinarios y coordinar con sociedades operativas en diferentes países.

Requerimientos:

Abogado/a con mínimo 6 años de experiencia en derecho corporativo y transaccional.

Experiencia preferiblemente desarrollada en firmas de abogados.

Conocimiento sólido en derecho societario, corporativo y contractual.

Capacidad para trabajar bajo presión, en entornos exigentes y con altos estándares de calidad.

Nivel avanzado de inglés, con habilidad para redactar y negociar documentos legales en este idioma.