Trabajo para abogados: estas son las vacantes más recientes en Colombia

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

4 de diciembre de 2025, 9:16 p. m.
Magneto juega un papel crucial en conectar a los reclutadores de empleo con personas que buscan trabajo en el ámbito jurídico.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Stock

El panorama laboral para los profesionales del Derecho continúa mostrando movimiento en diferentes regiones del país. Firmas jurídicas, entidades públicas, aseguradoras, empresas del sector real y organizaciones especializadas en servicios legales están fortaleciendo sus equipos para atender procesos de contratación, cumplimiento normativo, litigios, gestión contractual y más.

Las oportunidades actuales abarcan perfiles tanto junior como senior, lo que abre espacio para recién graduados y abogados con trayectoria. Entre los cargos más solicitados se encuentran profesionales en derecho laboral, auxiliares de control de cartera y líderes jurídicos bilingües, entre otros.

Además de la formación académica, los empleadores valoran competencias como interpretación normativa, comunicación efectiva, redacción jurídica impecable, organización documental, pensamiento analítico y capacidad para trabajar bajo presión. El dominio de herramientas digitales y la familiaridad con sistemas internos de gestión también se han convertido en requisitos clave en muchos procesos de selección.

Quienes deseen aplicar a estas vacantes pueden ingresar a este enlace, revisar las ofertas activas, crear un perfil profesional completo y postularse sin costo a los cargos que se ajusten a su experiencia e intereses.

A continuación, encontrará algunas de las oportunidades disponibles en este momento.

Postúlese a través de Magneto.
Postúlese a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Abogado laboralista – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.200.000 a 6.200.000

El candidato ideal brindará asesoría especializada en temas de derecho laboral y seguridad social a la dirección de gestión humana.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.
  • Diseñar, revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.
  • Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.
  • Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.
  • Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.
  • Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.
  • Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.
  • Coordinar y realizar audiencias de descargos.
  • Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.
  • Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.
  • 3 años de experiencia en procesos de gestión humana.
  • Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
  • Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Abogado junior relaciones laborales – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 2.300.000

Como asistente jurídico en relaciones laborales, será parte integral del equipo legal, asegurando el cumplimiento normativo y protegiendo los intereses de la compañía.

Responsabilidades:

  • Administrar la gestión integral, oportuna y adecuada de los derechos de petición en materia laboral, garantizando la observancia de los términos legales y la debida respuesta.
  • Gestionar y mantener actualizadas las bases de datos relacionadas con demandas laborales, acciones de tutela, querellas administrativo–laborales y demás actuaciones promovidas ante autoridades judiciales y administrativas en el ámbito laboral.
  • Elaborar, revisar y formalizar documentos de carácter laboral, tales como contratos de trabajo, otrosíes, acuerdos transaccionales y demás instrumentos jurídicos vinculados a la relación laboral.
  • Administrar y gestionar los embargos de salario reportados a la Compañía, asegurando su adecuada aplicación conforme a la normatividad vigente y a las órdenes de autoridad competente.
  • Adelantar las gestiones necesarias para la construcción de la defensa jurídica de la Compañía frente a demandas laborales, acciones de tutela y querellas de orden administrativo–laboral, mediante la recopilación, análisis y suministro oportuno de información y documentación pertinente.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho con experiencia en derecho laboral.
  • Experiencia 6 meses, incluidas las practicas o máximo 1 año en derecho laboral
  • Conocimiento de normativas vigentes en derecho laboral.
  • Habilidades de gestión documental y análisis de información.
  • Residencia en Medellín, Antioquia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de control cartera – Medellín

Auxiliar de control cartera – Medellín

Empresa: JFK Cooperativa Financiera

Salario: 2.300.000 a 2.500.000

Este rol es vital para garantizar que las obligaciones sin gestión, las terminadas por desistimiento tácito y las próximas a prescribir estén bajo control.

Responsabilidades:

  • Realizar seguimiento a la gestión de abogados internos y externos.
  • Controlar las obligaciones sin gestión y próximas a prescribir.
  • Asegurar la entrega oportuna de dineros y retiro de títulos.
  • Gestionar oficios pendientes y desistimientos tácitos.

Requerimientos:

  • Profesional recién graduado o estudiante desde V semestre en Derecho.
  • Experiencia mínima de 1 año en el sector financiero en áreas de crédito.
  • Conocimientos en herramientas ofimáticas y gestión de cuentas judiciales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder jurídico bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: A convenir

Se busca un/a lider con experiencia sólida en derecho corporativo y transaccional, para liderar la gestión legal de un holding con presencia en diferentes países, en el marco de contratos de concesión.

Responsabilidades:

  • Asesorar a clientes internos nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, fusiones y adquisiciones, alianzas y reorganizaciones societarias.
  • Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales complejos.
  • Asegurar el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y gestionar trámites ante autoridades regulatorias.
  • Brindar soporte legal a equipos multidisciplinarios y coordinar con sociedades operativas en diferentes países.

Requerimientos:

  • Abogado/a con mínimo 6 años de experiencia en derecho corporativo y transaccional.
  • Experiencia preferiblemente desarrollada en firmas de abogados.
  • Conocimiento sólido en derecho societario, corporativo y contractual.
  • Capacidad para trabajar bajo presión, en entornos exigentes y con altos estándares de calidad.
  • Nivel avanzado de inglés, con habilidad para redactar y negociar documentos legales en este idioma.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

