Trabajo para contadores públicos: empresas están contratando con urgencia
El mercado laboral colombiano sigue demandando profesionales en contaduría pública, especialmente en sectores como finanzas, auditoría, impuestos y consultoría contable. Diversas empresas están ampliando sus equipos para cubrir necesidades inmediatas y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y contables.
Los contadores públicos que deseen postularse a estas vacantes deben contar con habilidades clave como análisis financiero, manejo de herramientas contables, capacidad para interpretar normativas tributarias, atención al detalle y competencias de comunicación para la presentación clara de reportes y estados financieros. Además, se valoran habilidades de trabajo en equipo, ética profesional y capacidad para adaptarse a entornos dinámicos y exigentes.
Las oportunidades disponibles incluyen cargos para analistas de contabilidad, coordinador contable, contador senior, entre otros, con modalidades de contratación que van desde contratos a término fijo hasta indefinido, según la empresa y la vacante.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas de trabajo que más se ajusten a su experiencia y aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Analista de contabilidad – Medellín
Empresa: Microempresas de Colombia Cooperativa de Ahorro y Crédito
Salario: 2.982.000
Si es un analista contable, apasionado y detallista, esta es su oportunidad para crecer en un entorno profesional.
Responsabilidades:
- Gestionar registros financieros precisos.
- Apoyar en la preparación de informes contables.
- Mantener actualizados los libros contables.
- Colaborar con auditorías internas y externas.
- Gestionar cuentas por cobrar y pagar.
Requerimientos:
- Formación en Contaduría Pública o como Tecnólogo en Áreas Contables.
- Mínimo 2 años de experiencia como analista de contabilidad.
- Conocimiento de principios contables.
- Manejo de software contable.
- Residencia en Medellín o disponibilidad para trasladarse.
Coordinador contable – Bogotá D.C.
Empresa: Pernine
Salario: 5.500.000
Si es un contador público con experiencia en el retail, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Gestionar y supervisar los procesos contables y fiscales de varias empresas del grupo.
- Asegurar el cumplimiento normativo y la eficiencia tributaria.
- Liderar el equipo contable para alcanzar los objetivos financieros.
- Preparar y presentar informes financieros precisos y oportunos.
- Coordinar auditorías internas y externas.
- Optimizar procesos contables para mejorar la eficiencia operativa.
- Colaborar con otros departamentos para alinearse con las metas generales del grupo.
Requerimientos:
- Título profesional en Contaduría Pública.
- Experiencia mínima de 5 años en contabilidad en el sector retail.
- Conocimientos avanzados en normatividad fiscal y tributaria.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
Analista de contabilidad - Bogotá D.C.
Empresa: Lili Pink
Salario: 3.000.000 a 3.200.000
Lili Pink y YOI, reconocida empresa en el mercado colombiano por sus marcas creativas y productos de pronta moda, busca profesionales en contaduría pública que deseen unirse a un equipo innovador, mínimo un año de experiencia en roles similares y un manejo intermedio-avanzado de Excel.
Responsabilidades:
- Gestionar bonos Sodexo Big Pass y Policía.
- Revisar y conciliar diferentes medios de pago.
- Realizar funciones operativas relacionadas con el POS.
- Apoyar en actividades operativas atrasadas del POS.
- Controlar la papelería de legalizaciones y cierres financieros.
- Contabilizar cajas menores y gastos de tiendas.
Requerimientos:
- Título profesional en Contabilidad.
- Mínimo un año de experiencia en el cargo.
- Manejo intermedio-avanzado de Excel.
Contador senior – Cali
Empresa: Osya
Salario: 4.000.000
Como contador experimentado, será responsable de liderar la gestión contable de las operaciones internacionales, asegurando el cumplimiento tributario y optimizando los procesos financieros.
Responsabilidades:
- Gestionar gastos y facturación de manera eficiente.
- Controlar pagos y realizar conciliaciones bancarias.
- Encargarse de la contabilidad de nómina con precisión.
- Asegurar el cumplimiento de normativas tributarias.
- Emitir y conciliar facturas de manera oportuna.
- Gestionar la contabilidad inmobiliaria de la empresa.
Requerimientos:
- Más de 5 años de experiencia en contabilidad general, impuestos y nómina en entornos corporativos.
- Contador Público con tarjeta profesional activa.
- Manejo avanzado de sistemas contables y conciliaciones bancarias.
- Conocimiento actualizado en legislación tributaria colombiana.
- Dominio de Excel y ERP financieros.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.