Trabajo para contadores públicos: empresas están contratando con urgencia

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

3 de diciembre de 2025, 12:12 a. m.
Dos hombres de negocios o contadores trabajando Inversión financiera, escribiendo informes Analizando el crecimiento del negocio y del mercado y señalando el gráfico de datos de documentos financieros, Contabilidad, Económico, comercial.
¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: 123RF

El mercado laboral colombiano sigue demandando profesionales en contaduría pública, especialmente en sectores como finanzas, auditoría, impuestos y consultoría contable. Diversas empresas están ampliando sus equipos para cubrir necesidades inmediatas y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y contables.

Los contadores públicos que deseen postularse a estas vacantes deben contar con habilidades clave como análisis financiero, manejo de herramientas contables, capacidad para interpretar normativas tributarias, atención al detalle y competencias de comunicación para la presentación clara de reportes y estados financieros. Además, se valoran habilidades de trabajo en equipo, ética profesional y capacidad para adaptarse a entornos dinámicos y exigentes.

Las oportunidades disponibles incluyen cargos para analistas de contabilidad, coordinador contable, contador senior, entre otros, con modalidades de contratación que van desde contratos a término fijo hasta indefinido, según la empresa y la vacante.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas de trabajo que más se ajusten a su experiencia y aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Los auxiliares contables en Colombia, con experiencia y certificaciones adicionales, pueden aprovechar mejores oportunidades salariales en un mercado laboral competitivo este año.
A medida que la economía colombiana evoluciona, los auxiliares contables deben estar al tanto de las tendencias salariales y las oportunidades de crecimiento profesional en 2026. | Foto: Getty Images

Analista de contabilidad – Medellín

Empresa: Microempresas de Colombia Cooperativa de Ahorro y Crédito

Salario: 2.982.000

Si es un analista contable, apasionado y detallista, esta es su oportunidad para crecer en un entorno profesional.

Responsabilidades:

  • Gestionar registros financieros precisos.
  • Apoyar en la preparación de informes contables.
  • Mantener actualizados los libros contables.
  • Colaborar con auditorías internas y externas.
  • Gestionar cuentas por cobrar y pagar.

Requerimientos:

  • Formación en Contaduría Pública o como Tecnólogo en Áreas Contables.
  • Mínimo 2 años de experiencia como analista de contabilidad.
  • Conocimiento de principios contables.
  • Manejo de software contable.
  • Residencia en Medellín o disponibilidad para trasladarse.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador contable – Bogotá D.C.

Empresa: Pernine

Salario: 5.500.000

Si es un contador público con experiencia en el retail, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Gestionar y supervisar los procesos contables y fiscales de varias empresas del grupo.
  • Asegurar el cumplimiento normativo y la eficiencia tributaria.
  • Liderar el equipo contable para alcanzar los objetivos financieros.
  • Preparar y presentar informes financieros precisos y oportunos.
  • Coordinar auditorías internas y externas.
  • Optimizar procesos contables para mejorar la eficiencia operativa.
  • Colaborar con otros departamentos para alinearse con las metas generales del grupo.

Requerimientos:

  • Título profesional en Contaduría Pública.
  • Experiencia mínima de 5 años en contabilidad en el sector retail.
  • Conocimientos avanzados en normatividad fiscal y tributaria.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de contabilidad - Bogotá D.C.

Empresa: Lili Pink

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

Lili Pink y YOI, reconocida empresa en el mercado colombiano por sus marcas creativas y productos de pronta moda, busca profesionales en contaduría pública que deseen unirse a un equipo innovador, mínimo un año de experiencia en roles similares y un manejo intermedio-avanzado de Excel.

Responsabilidades:

  • Gestionar bonos Sodexo Big Pass y Policía.
  • Revisar y conciliar diferentes medios de pago.
  • Realizar funciones operativas relacionadas con el POS.
  • Apoyar en actividades operativas atrasadas del POS.
  • Controlar la papelería de legalizaciones y cierres financieros.
  • Contabilizar cajas menores y gastos de tiendas.

Requerimientos:

  • Título profesional en Contabilidad.
  • Mínimo un año de experiencia en el cargo.
  • Manejo intermedio-avanzado de Excel.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contador senior – Cali

Empresa: Osya

Salario: 4.000.000

Como contador experimentado, será responsable de liderar la gestión contable de las operaciones internacionales, asegurando el cumplimiento tributario y optimizando los procesos financieros.

Responsabilidades:

  • Gestionar gastos y facturación de manera eficiente.
  • Controlar pagos y realizar conciliaciones bancarias.
  • Encargarse de la contabilidad de nómina con precisión.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas tributarias.
  • Emitir y conciliar facturas de manera oportuna.
  • Gestionar la contabilidad inmobiliaria de la empresa.

Requerimientos:

  • Más de 5 años de experiencia en contabilidad general, impuestos y nómina en entornos corporativos.
  • Contador Público con tarjeta profesional activa.
  • Manejo avanzado de sistemas contables y conciliaciones bancarias.
  • Conocimiento actualizado en legislación tributaria colombiana.
  • Dominio de Excel y ERP financieros.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

