Trabajo para contadores públicos: empresas están contratando con urgencia

El mercado laboral colombiano sigue demandando profesionales en contaduría pública, especialmente en sectores como finanzas, auditoría, impuestos y consultoría contable. Diversas empresas están ampliando sus equipos para cubrir necesidades inmediatas y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y contables.

Los contadores públicos que deseen postularse a estas vacantes deben contar con habilidades clave como análisis financiero, manejo de herramientas contables, capacidad para interpretar normativas tributarias, atención al detalle y competencias de comunicación para la presentación clara de reportes y estados financieros. Además, se valoran habilidades de trabajo en equipo, ética profesional y capacidad para adaptarse a entornos dinámicos y exigentes.

Las oportunidades disponibles incluyen cargos para analistas de contabilidad, coordinador contable, contador senior, entre otros, con modalidades de contratación que van desde contratos a término fijo hasta indefinido, según la empresa y la vacante.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas de trabajo que más se ajusten a su experiencia y aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

A medida que la economía colombiana evoluciona, los auxiliares contables deben estar al tanto de las tendencias salariales y las oportunidades de crecimiento profesional en 2026. | Foto: Getty Images

Analista de contabilidad – Medellín

Empresa: Microempresas de Colombia Cooperativa de Ahorro y Crédito

Salario: 2.982.000

Si es un analista contable, apasionado y detallista, esta es su oportunidad para crecer en un entorno profesional.

Responsabilidades:

Gestionar registros financieros precisos.

Apoyar en la preparación de informes contables.

Mantener actualizados los libros contables.

Colaborar con auditorías internas y externas.

Gestionar cuentas por cobrar y pagar.

Requerimientos:

Formación en Contaduría Pública o como Tecnólogo en Áreas Contables.

Mínimo 2 años de experiencia como analista de contabilidad.

Conocimiento de principios contables.

Manejo de software contable.

Residencia en Medellín o disponibilidad para trasladarse.

Coordinador contable – Bogotá D.C.

Empresa: Pernine

Salario: 5.500.000

Si es un contador público con experiencia en el retail, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar los procesos contables y fiscales de varias empresas del grupo.

Asegurar el cumplimiento normativo y la eficiencia tributaria.

Liderar el equipo contable para alcanzar los objetivos financieros.

Preparar y presentar informes financieros precisos y oportunos.

Coordinar auditorías internas y externas.

Optimizar procesos contables para mejorar la eficiencia operativa.

Colaborar con otros departamentos para alinearse con las metas generales del grupo.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría Pública.

Experiencia mínima de 5 años en contabilidad en el sector retail.

Conocimientos avanzados en normatividad fiscal y tributaria.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.

Analista de contabilidad - Bogotá D.C.

Empresa: Lili Pink

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

Lili Pink y YOI, reconocida empresa en el mercado colombiano por sus marcas creativas y productos de pronta moda, busca profesionales en contaduría pública que deseen unirse a un equipo innovador, mínimo un año de experiencia en roles similares y un manejo intermedio-avanzado de Excel.

Responsabilidades:

Gestionar bonos Sodexo Big Pass y Policía.

Revisar y conciliar diferentes medios de pago.

Realizar funciones operativas relacionadas con el POS.

Apoyar en actividades operativas atrasadas del POS.

Controlar la papelería de legalizaciones y cierres financieros.

Contabilizar cajas menores y gastos de tiendas.

Requerimientos:

Título profesional en Contabilidad.

Mínimo un año de experiencia en el cargo.

Manejo intermedio-avanzado de Excel.

Contador senior – Cali

Empresa: Osya

Salario: 4.000.000

Como contador experimentado, será responsable de liderar la gestión contable de las operaciones internacionales, asegurando el cumplimiento tributario y optimizando los procesos financieros.

Responsabilidades:

Gestionar gastos y facturación de manera eficiente.

Controlar pagos y realizar conciliaciones bancarias.

Encargarse de la contabilidad de nómina con precisión.

Asegurar el cumplimiento de normativas tributarias.

Emitir y conciliar facturas de manera oportuna.

Gestionar la contabilidad inmobiliaria de la empresa.

Requerimientos:

Más de 5 años de experiencia en contabilidad general, impuestos y nómina en entornos corporativos.

Contador Público con tarjeta profesional activa.

Manejo avanzado de sistemas contables y conciliaciones bancarias.

Conocimiento actualizado en legislación tributaria colombiana.

Dominio de Excel y ERP financieros.