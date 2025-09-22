EMPLEO
Trabajo para ingenieros en todo el país: conozca las ofertas
Las vacantes están disponibles a nivel nacional.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La ingeniería es uno de los motores del desarrollo económico y social, pues sus profesionales aportan soluciones innovadoras en áreas que van desde la construcción y la energía, hasta la tecnología, la industria y la salud. Contar con ingenieros capacitados es clave para que las empresas sigan creciendo y generando impacto en la sociedad.
Por eso, actualmente hay múltiples oportunidades laborales dirigidas a ingenieros de diferentes sectores y niveles de experiencia. Estas vacantes permiten no solo vincularse al mercado laboral formal, sino también proyectar una carrera estable y con futuro.
Aquí le presentamos algunas de las vacantes más destacadas para ingenieros. Si quiere explorar todas las oportunidades disponibles y aplicar sin costo, puede hacerlo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrará opciones ajustadas a distintos perfiles.
Ingeniero/a de desarrollo de aplicaciones / Desarrollador/a de software – Cali
Empresa: Coéxito S.A.S
Salario: $ 7.592.343
Tipo de contrato: Término indefinido
Coéxito busca a un desarrollador/a de software apasionado por la innovación y que esté siempre en busca de nuevas tecnologías.
Responsabilidades:
- Brindar una respuesta óptima a las solicitudes del usuario sobre las plataformas de la compañía.
- Realizar análisis diseño y desarrollo de software según requerimientos del departamento de mejoramiento continuo.
- Recolectar información del usuario para el análisis diseño y desarrollo de software.
- Gestionar proyectos asignados utilizando la metodología establecida y manteniendo comunicación con los interesados.
- Investigar nuevas metodologías y herramientas de desarrollo para mantenerse actualizado.
- Diseñar y ejecutar pruebas de validación de los programas de software.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
- Mínimo dos (2) años de experiencia en desarrollo de software.
- Conocimientos sólidos en Java, Angular Material, Base datos Oracle y Análisis de datos.
Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.
Responsabilidades:
- Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
- Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
- Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
- Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
- Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
- Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
- Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
- Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
- Certificación en Rocketbot.
- Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
- Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
- Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
- Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.
Coordinador de calidad en planta – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 6.066.119
Tipo de contrato: Término indefinido
El candidato ideal será alguien con la habilidad de identificar oportunidades de mejora, auditar internamente los procesos productivos y garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad pactados con los clientes.
Responsabilidades:
- Coordinar estrategias de calidad en procesos de planta.
- Gestionar recursos y asegurar el cumplimiento normativo.
- Identificar oportunidades de mejora en el proceso.
- Auditar internamente los procesos productivos.
- Diseñar e implementar programas de aseos en planta.
- Capacitar y entrenar al personal en SOP aplicables.
- Gestionar riesgos y acciones CAPAs.
- Administrar proyectos internos de calidad.
- Desarrollar auditorías internas en la planta de envasado.
- Asegurar el cumplimiento de indicadores del proceso.
Requerimientos:
- Ingeniería de producción, Ingeniería industrial, Ingeniería química, Ingeniería de procesos, ingeniería de Productividad y calidad o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en roles de control de calidad.
- Conocimiento de normativas de calidad y BPM.
- Habilidad para liderar equipos y gestionar proyectos.
- Capacidad de identificar y corregir desviaciones.
Ingeniero civil especialista en transporte y vías – Bogotá D.C.
Empresa: Ingetec S.A.S.
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como parte del equipo, el especialista en transporte y tránsito deberá utilizar su amplia experiencia para desarrollar estudios de tránsito, planes de manejo de tráfico, y señalización vial.
Responsabilidades:
- Liderar estudios de tránsito y transporte.
- Desarrollar planes de manejo de tráfico y señalización vial.
- Implementar medidas de seguridad vial.
- Optimizar proyectos utilizando software de transporte como Vissim.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar la infraestructura vial.
Requerimientos:
- Ingeniería Civil o Ingeniería de Transporte y Vías.
- Experiencia general de más de 10 años en el sector.
- Experiencia específica de más de 8 años en tránsito y transporte.
- Maestría o especialización en Tránsito Transporte o Seguridad Vial.
- Conocimiento avanzado en software de transporte, especialmente Vissim.
