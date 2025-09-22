Trabajo para ingenieros en todo el país: conozca las ofertas

La ingeniería es uno de los motores del desarrollo económico y social, pues sus profesionales aportan soluciones innovadoras en áreas que van desde la construcción y la energía, hasta la tecnología, la industria y la salud. Contar con ingenieros capacitados es clave para que las empresas sigan creciendo y generando impacto en la sociedad.

Por eso, actualmente hay múltiples oportunidades laborales dirigidas a ingenieros de diferentes sectores y niveles de experiencia. Estas vacantes permiten no solo vincularse al mercado laboral formal, sino también proyectar una carrera estable y con futuro.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes más destacadas para ingenieros. Si quiere explorar todas las oportunidades disponibles y aplicar sin costo, puede hacerlo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrará opciones ajustadas a distintos perfiles.

Los ingenieros contribuyen a la creación de infraestructuras sostenibles que impulsan el desarrollo económico y mejoran la calidad de vida de la población. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ingeniero/a de desarrollo de aplicaciones / Desarrollador/a de software – Cali

Empresa: Coéxito S.A.S

Salario: $ 7.592.343

Tipo de contrato: Término indefinido

Coéxito busca a un desarrollador/a de software apasionado por la innovación y que esté siempre en busca de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

Brindar una respuesta óptima a las solicitudes del usuario sobre las plataformas de la compañía.

Realizar análisis diseño y desarrollo de software según requerimientos del departamento de mejoramiento continuo.

Recolectar información del usuario para el análisis diseño y desarrollo de software.

Gestionar proyectos asignados utilizando la metodología establecida y manteniendo comunicación con los interesados.

Investigar nuevas metodologías y herramientas de desarrollo para mantenerse actualizado.

Diseñar y ejecutar pruebas de validación de los programas de software.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.

Mínimo dos (2) años de experiencia en desarrollo de software.

Conocimientos sólidos en Java, Angular Material, Base datos Oracle y Análisis de datos.

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.

Responsabilidades:

Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.

Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.

Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.

Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.

Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.

Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.

Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.

Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.

Certificación en Rocketbot.

Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.

Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.

Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.

Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

Coordinador de calidad en planta – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 6.066.119

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será alguien con la habilidad de identificar oportunidades de mejora, auditar internamente los procesos productivos y garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad pactados con los clientes.

Responsabilidades:

Coordinar estrategias de calidad en procesos de planta.

Gestionar recursos y asegurar el cumplimiento normativo.

Identificar oportunidades de mejora en el proceso.

Auditar internamente los procesos productivos.

Diseñar e implementar programas de aseos en planta.

Capacitar y entrenar al personal en SOP aplicables.

Gestionar riesgos y acciones CAPAs.

Administrar proyectos internos de calidad.

Desarrollar auditorías internas en la planta de envasado.

Asegurar el cumplimiento de indicadores del proceso.

Requerimientos:

Ingeniería de producción, Ingeniería industrial, Ingeniería química, Ingeniería de procesos, ingeniería de Productividad y calidad o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles de control de calidad.

Conocimiento de normativas de calidad y BPM.

Habilidad para liderar equipos y gestionar proyectos.

Capacidad de identificar y corregir desviaciones.

Ingeniero civil especialista en transporte y vías – Bogotá D.C.

Empresa: Ingetec S.A.S.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo, el especialista en transporte y tránsito deberá utilizar su amplia experiencia para desarrollar estudios de tránsito, planes de manejo de tráfico, y señalización vial.

Responsabilidades:

Liderar estudios de tránsito y transporte.

Desarrollar planes de manejo de tráfico y señalización vial.

Implementar medidas de seguridad vial.

Optimizar proyectos utilizando software de transporte como Vissim.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar la infraestructura vial.

Requerimientos:

Ingeniería Civil o Ingeniería de Transporte y Vías.

Experiencia general de más de 10 años en el sector.

Experiencia específica de más de 8 años en tránsito y transporte.

Maestría o especialización en Tránsito Transporte o Seguridad Vial.

Conocimiento avanzado en software de transporte, especialmente Vissim.