Trabajo para ingenieros en todo el país: conozca las ofertas

Las vacantes están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

22 de septiembre de 2025, 1:46 p. m.
Abrieron vacantes en Medellín, Bogotá y Cali, postúlese ahora.
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Stock

La ingeniería es uno de los motores del desarrollo económico y social, pues sus profesionales aportan soluciones innovadoras en áreas que van desde la construcción y la energía, hasta la tecnología, la industria y la salud. Contar con ingenieros capacitados es clave para que las empresas sigan creciendo y generando impacto en la sociedad.

Por eso, actualmente hay múltiples oportunidades laborales dirigidas a ingenieros de diferentes sectores y niveles de experiencia. Estas vacantes permiten no solo vincularse al mercado laboral formal, sino también proyectar una carrera estable y con futuro.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes más destacadas para ingenieros. Si quiere explorar todas las oportunidades disponibles y aplicar sin costo, puede hacerlo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrará opciones ajustadas a distintos perfiles.

EE.UU.
Los ingenieros contribuyen a la creación de infraestructuras sostenibles que impulsan el desarrollo económico y mejoran la calidad de vida de la población. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Ingeniero/a de desarrollo de aplicaciones / Desarrollador/a de software – Cali

Empresa: Coéxito S.A.S

Salario: $ 7.592.343

Tipo de contrato: Término indefinido

Coéxito busca a un desarrollador/a de software apasionado por la innovación y que esté siempre en busca de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

  • Brindar una respuesta óptima a las solicitudes del usuario sobre las plataformas de la compañía.
  • Realizar análisis diseño y desarrollo de software según requerimientos del departamento de mejoramiento continuo.
  • Recolectar información del usuario para el análisis diseño y desarrollo de software.
  • Gestionar proyectos asignados utilizando la metodología establecida y manteniendo comunicación con los interesados.
  • Investigar nuevas metodologías y herramientas de desarrollo para mantenerse actualizado.
  • Diseñar y ejecutar pruebas de validación de los programas de software.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines.
  • Mínimo dos (2) años de experiencia en desarrollo de software.
  • Conocimientos sólidos en Java, Angular Material, Base datos Oracle y Análisis de datos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.

Responsabilidades:

  • Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
  • Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
  • Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
  • Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
  • Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
  • Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
  • Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
  • Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
  • Certificación en Rocketbot.
  • Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
  • Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
  • Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
  • Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de calidad en planta – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 6.066.119

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será alguien con la habilidad de identificar oportunidades de mejora, auditar internamente los procesos productivos y garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad pactados con los clientes.

Responsabilidades:

  • Coordinar estrategias de calidad en procesos de planta.
  • Gestionar recursos y asegurar el cumplimiento normativo.
  • Identificar oportunidades de mejora en el proceso.
  • Auditar internamente los procesos productivos.
  • Diseñar e implementar programas de aseos en planta.
  • Capacitar y entrenar al personal en SOP aplicables.
  • Gestionar riesgos y acciones CAPAs.
  • Administrar proyectos internos de calidad.
  • Desarrollar auditorías internas en la planta de envasado.
  • Asegurar el cumplimiento de indicadores del proceso.

Requerimientos:

  • Ingeniería de producción, Ingeniería industrial, Ingeniería química, Ingeniería de procesos, ingeniería de Productividad y calidad o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en roles de control de calidad.
  • Conocimiento de normativas de calidad y BPM.
  • Habilidad para liderar equipos y gestionar proyectos.
  • Capacidad de identificar y corregir desviaciones.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ingeniero civil especialista en transporte y vías – Bogotá D.C.

Empresa: Ingetec S.A.S.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo, el especialista en transporte y tránsito deberá utilizar su amplia experiencia para desarrollar estudios de tránsito, planes de manejo de tráfico, y señalización vial.

Responsabilidades:

  • Liderar estudios de tránsito y transporte.
  • Desarrollar planes de manejo de tráfico y señalización vial.
  • Implementar medidas de seguridad vial.
  • Optimizar proyectos utilizando software de transporte como Vissim.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar la infraestructura vial.

Requerimientos:

  • Ingeniería Civil o Ingeniería de Transporte y Vías.
  • Experiencia general de más de 10 años en el sector.
  • Experiencia específica de más de 8 años en tránsito y transporte.
  • Maestría o especialización en Tránsito Transporte o Seguridad Vial.
  • Conocimiento avanzado en software de transporte, especialmente Vissim.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

