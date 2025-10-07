Cada vez más empresas en Colombia están adaptando sus modelos laborales para ofrecer empleos con horarios flexibles y opciones de trabajo desde casa, ideales para madres, estudiantes o personas que buscan equilibrar sus responsabilidades personales y profesionales.

Estas vacantes representan una alternativa valiosa en un mercado donde la conciliación familiar y la estabilidad económica se vuelven prioridad.

Quienes deseen aplicar pueden hacerlo de forma virtual y gratuita en Semana Empleos, plataforma que actualmente reúne más de 110.000 vacantes activas en todo el país.

A continuación, algunos de los trabajos disponibles.

Agente call center remoto / híbrido

Salario: $ 1.423.000 a $ 2.300.000

Reconocida multinacional de tecnología en servicios para restaurantes en Latinoamérica busca agentes comerciales (Inside Sales y Farmer Jr.).

Se requieren personas con actitud comercial, creatividad y disposición para aprender, con o sin experiencia previa.

Perfil:

Bachilleres, técnicos o tecnólogos.

Se valorará la experiencia en labores comerciales.

No se requiere experiencia, solo excelente actitud comercial y deseo de crecimiento profesional.

Funciones:

Inside Sales: contactar nuevos restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile y otros países por medio de llamadas, mensajes y chat.

Farmer Jr: realizar labores de postventa y fidelización de clientes, diseñar propuestas comerciales y construir relaciones duraderas con restaurantes.

Condiciones laborales:

Modalidad híbrida con asistencia presencial tres días a la semana.

Horario laboral de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Franjas laborales: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. o 10:00 a.m. – 7:00 p.m.

Salario promedio mensual: $2.300.000.

Base: $1.423.000 + variable de $510.000 + comisiones sin techo + auxilio de conectividad de $200.000 + prestaciones de ley.

Más de 50 vacantes disponibles por expansión de la compañía.

Auxiliares administrativos medio tiempo

Salario: $ 900.000 a $ 1.200.000

Empresa en expansión busca auxiliares administrativos comprometidos para integrarse a su equipo de trabajo. Se requieren personas organizadas y responsables, con buena actitud y disposición para colaborar en procesos administrativos.

Responsabilidades:

Organización de personal y recursos.

Elaboración de reportes periódicos.

Control y seguimiento de procesos internos.

Apoyo en tareas administrativas generales.

Gestión básica de documentos.

Requerimientos:

Edad entre 18 y 40 años.

Bachillerato culminado.

Manejo básico de sistemas informáticos.

Documentación personal vigente.

Condiciones laborales:

Presencial en Bogotá, con posterior modalidad remota.

Horarios flexibles y fines de semana libres.

Contrato por prestación de servicios, que ofrece flexibilidad laboral.

Ingresos entre $900.000 y $1.200.000 mensuales, más bonificaciones.

Cajero de medio tiempo Bogotá

Salario: $ 800.000 a $ 900.000

El Banco de Occidente requiere un cajero de medio tiempo para su equipo en Bogotá. Esta oportunidad está dirigida a técnicos, tecnólogos y estudiantes de primeros semestres en carreras afines al sector financiero.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o estudiante universitario en primeros semestres.

Mínimo 6 meses de experiencia en manejo de caja.

Excelentes habilidades comunicativas.

Horario de lunes a viernes 8:00am a 12 p.m. o de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Tener disponibilidad para los dos horarios.

Asesor comercial medio tiempo- temporada Studio F

Salario: 1.423.500

Studio F busca asesores comerciales de moda para la temporada de fin de año. La compañía valora la pasión por la moda y el compromiso con la excelencia en la atención al cliente, con el propósito de fidelizar y cumplir los objetivos de venta.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Con o sin experiencia en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

Habilidades interpersonales:

Proactividad

trabajo en equipo

Trabajo bajo presión

Fluidez verbal

Beneficios:

Básico legal vigente, Premios internos, prestaciones de ley, bonificaciones.

Atención digital - Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional requiere agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación en línea. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones con un enfoque humano y empático.

Contrato a término indefinido.

Salario básico + incentivos por desempeño.

Modalidad 100% remota.

Capacitación inicial incluida.

Requisitos: