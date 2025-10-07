Empleo
Trabajo para madres y estudiantes: algunos son desde casa y medio tiempo
¿Busca trabajo? ¡Conozca estas ofertas con horarios flexibles!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada vez más empresas en Colombia están adaptando sus modelos laborales para ofrecer empleos con horarios flexibles y opciones de trabajo desde casa, ideales para madres, estudiantes o personas que buscan equilibrar sus responsabilidades personales y profesionales.
Estas vacantes representan una alternativa valiosa en un mercado donde la conciliación familiar y la estabilidad económica se vuelven prioridad.
A continuación, algunos de los trabajos disponibles.
A continuación, algunos de los trabajos disponibles.
Agente call center remoto / híbrido
Salario: $ 1.423.000 a $ 2.300.000
Reconocida multinacional de tecnología en servicios para restaurantes en Latinoamérica busca agentes comerciales (Inside Sales y Farmer Jr.).
Se requieren personas con actitud comercial, creatividad y disposición para aprender, con o sin experiencia previa.
Perfil:
- Bachilleres, técnicos o tecnólogos.
- Se valorará la experiencia en labores comerciales.
- No se requiere experiencia, solo excelente actitud comercial y deseo de crecimiento profesional.
Funciones:
Inside Sales: contactar nuevos restaurantes en México, Colombia, Perú, Chile y otros países por medio de llamadas, mensajes y chat.
Farmer Jr: realizar labores de postventa y fidelización de clientes, diseñar propuestas comerciales y construir relaciones duraderas con restaurantes.
Condiciones laborales:
- Modalidad híbrida con asistencia presencial tres días a la semana.
- Horario laboral de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Franjas laborales: 9:00 a.m. – 6:00 p.m. o 10:00 a.m. – 7:00 p.m.
- Salario promedio mensual: $2.300.000.
- Base: $1.423.000 + variable de $510.000 + comisiones sin techo + auxilio de conectividad de $200.000 + prestaciones de ley.
- Más de 50 vacantes disponibles por expansión de la compañía.
Auxiliares administrativos medio tiempo
Salario: $ 900.000 a $ 1.200.000
Empresa en expansión busca auxiliares administrativos comprometidos para integrarse a su equipo de trabajo. Se requieren personas organizadas y responsables, con buena actitud y disposición para colaborar en procesos administrativos.
Responsabilidades:
- Organización de personal y recursos.
- Elaboración de reportes periódicos.
- Control y seguimiento de procesos internos.
- Apoyo en tareas administrativas generales.
- Gestión básica de documentos.
Requerimientos:
- Edad entre 18 y 40 años.
- Bachillerato culminado.
- Manejo básico de sistemas informáticos.
- Documentación personal vigente.
Condiciones laborales:
- Presencial en Bogotá, con posterior modalidad remota.
- Horarios flexibles y fines de semana libres.
- Contrato por prestación de servicios, que ofrece flexibilidad laboral.
- Ingresos entre $900.000 y $1.200.000 mensuales, más bonificaciones.
Cajero de medio tiempo Bogotá
Salario: $ 800.000 a $ 900.000
El Banco de Occidente requiere un cajero de medio tiempo para su equipo en Bogotá. Esta oportunidad está dirigida a técnicos, tecnólogos y estudiantes de primeros semestres en carreras afines al sector financiero.
Requerimientos:
- Técnico tecnólogo o estudiante universitario en primeros semestres.
- Mínimo 6 meses de experiencia en manejo de caja.
- Excelentes habilidades comunicativas.
- Horario de lunes a viernes 8:00am a 12 p.m. o de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Tener disponibilidad para los dos horarios.
Asesor comercial medio tiempo- temporada Studio F
Salario: 1.423.500
Studio F busca asesores comerciales de moda para la temporada de fin de año. La compañía valora la pasión por la moda y el compromiso con la excelencia en la atención al cliente, con el propósito de fidelizar y cumplir los objetivos de venta.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en tienda.
- Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
- Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
- Mantener el orden y la presentación de la tienda.
Requerimientos:
- Con o sin experiencia en ventas.
- Conocimiento del sector retail y moda.
- Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.
Habilidades interpersonales:
- Proactividad
- trabajo en equipo
- Trabajo bajo presión
- Fluidez verbal
Beneficios:
Básico legal vigente, Premios internos, prestaciones de ley, bonificaciones.
Atención digital - Trabajo remoto
Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000
Empresa internacional requiere agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación en línea. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones con un enfoque humano y empático.
- Contrato a término indefinido.
- Salario básico + incentivos por desempeño.
- Modalidad 100% remota.
- Capacitación inicial incluida.
Requisitos:
- Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
- Buen manejo de escritura y ortografía.
- Disponibilidad de +6 horas diarias.