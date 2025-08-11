Empleo
Trabajo para mayores de 50 años: Comfama abre vacantes
¿Sin trabajo? ¡La edad no es un limitante! Aplique ya.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En Comfama, la experiencia y la sabiduría no solo se reconocen, sino que se celebran. Por eso, la organización ha lanzado una convocatoria especial dirigida a su Talento Silver: personas mayores de 50 años que quieran poner al servicio de la comunidad sus conocimientos, vivencias y habilidades.
No importa cuál haya sido su trayectoria laboral; lo esencial es la disposición para seguir contribuyendo y creciendo. Desde Antioquia, esta iniciativa busca a quienes se consideren mentores senior o sabios comunitarios, dispuestos a inspirar, guiar y acompañar a otros en su desarrollo personal y profesional.
Funciones principales
- Compartir experiencias y conocimientos con la comunidad.
- Guiar e inspirar a otros miembros del equipo.
- Participar en proyectos comunitarios.
- Aportar ideas innovadoras basadas en la experiencia.
- Promover un ambiente de aprendizaje continuo.
Requisitos para aplicar
Lo más leído
- Tener más de 50 años.
- Residir o estar disponible para trabajar en Antioquia.
- Mantener el deseo de contribuir a la sociedad.
- Contar con una actitud positiva y colaborativa.
- Disfrutar del trabajo en equipo.
Quienes se unan a esta convocatoria tendrán la oportunidad de seguir construyendo futuro y de formar parte de una red que considera la experiencia como un motor de transformación social.
Otras vacantes de Comfama
Auxiliar de enfermería
Salario: $ 2.343.512
En Comfama, nuestro propósito es transformar la vida de las personas a través de la Comfama tiene como propósito transformar la vida de las personas a través de la conexión con su bienestar integral, cuidando y promoviendo la salud en comunidad con un enfoque inclusivo y consciente.
Funciones principales
- Realizar procedimientos de enfermería en el servicio de atención prioritaria, atención de usuarios, preparación y ejecución de procesos de esterilización y manejo de medicamentos.
- Gestionar el proceso de demanda inducida a programas de promoción y prevención, con diligenciamiento adecuado de bases de datos.
- Participar en programas de crecimiento y desarrollo, madres gestantes, proyecto día, vacunación, tuberculosis y actividades educativas.
- Ejecutar procesos completos y adecuados de vacunación, garantizando la correcta administración de biológicos.
- Vigilar la cadena de frío de biológicos en el servicio de vacunación.
- Solicitar pedidos e insumos necesarios para atención prioritaria, vacunación y gestión del riesgo.
- Atender usuarios y brindar recomendaciones pertinentes.
- Verificar captación, asistencia y adherencia de usuarios con patologías crónicas a programas de seguimiento y control.
- Sugerir estrategias para mejorar la adherencia a programas y tratamientos.
- Monitorear y actualizar bases de datos de programas de promoción y prevención.
- Gestionar y presentar reportes de vacunación según solicitud municipal.
- Participar en actividades de ley 21 desde los CIS.
Requisitos
- Técnico(a) en enfermería.
- Conocimiento en procedimientos de enfermería, vacunación y programas de prevención.
- Experiencia en procesos de esterilización y normas de bioseguridad.
- Conocimiento de normatividad vigente y requisitos de habilitación (Resolución 3100 de 2019).
- Experiencia mínima de un año en vacunación y atención a pacientes a nivel individual o grupal.
- Certificación SENA actualizada en vacunación PAI.
Condiciones
- Tipo de contrato: fijo.
- Modalidad: presencial.
- Ubicación: Medellín área metropolitana.
- Beneficios: cuatro primas extralegales equivalentes a 95 días adicionales de salario al año y acceso a cerca de 80 beneficios en educación, vivienda, salud, turismo y auxilios familiares.
Agente educativo(a) educador(a) especial
Salario: $ 2.677.362
Comfama busca un(a) licenciado(a) o profesional en educación especial con estudios adicionales en atención integral a la primera infancia, para liderar procesos de acompañamiento y seguimiento del desarrollo infantil, garantizando la implementación de prácticas pedagógicas inclusivas.
Funciones principales
- Observar, documentar y retroalimentar avances de niños y niñas.
- Participar en la cualificación de familias.
- Diseñar estrategias innovadoras para la atención integral.
- Garantizar la accesibilidad y adecuación de los procesos educativos a necesidades individuales.
Requisitos
- Licenciatura o profesional en educación especial, con estudios adicionales en atención integral a la primera infancia.
- Experiencia mínima de un año en atención a familias, niños, niñas o comunidades.
- Conocimientos en seguimiento del desarrollo infantil según ámbitos de aprendizaje.
- Inglés deseable.
Condiciones
- Tipo de contrato: obra o labor.
- Jornada: 45 horas semanales.
- Salario: $ 2.677.362.
- Beneficios: cuatro primas extralegales equivalentes a 95 días adicionales de salario al año y acceso a cerca de 80 beneficios en educación, vivienda, salud, turismo y auxilios familiares.
- Fecha de cierre de la vacante: 12 de agosto.