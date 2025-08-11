Trabajo para mayores de 50 años: Comfama abre vacantes

En Comfama, la experiencia y la sabiduría no solo se reconocen, sino que se celebran. Por eso, la organización ha lanzado una convocatoria especial dirigida a su Talento Silver: personas mayores de 50 años que quieran poner al servicio de la comunidad sus conocimientos, vivencias y habilidades.

No importa cuál haya sido su trayectoria laboral; lo esencial es la disposición para seguir contribuyendo y creciendo. Desde Antioquia, esta iniciativa busca a quienes se consideren mentores senior o sabios comunitarios, dispuestos a inspirar, guiar y acompañar a otros en su desarrollo personal y profesional.

Funciones principales

Compartir experiencias y conocimientos con la comunidad.

Guiar e inspirar a otros miembros del equipo.

Participar en proyectos comunitarios.

Aportar ideas innovadoras basadas en la experiencia.

Promover un ambiente de aprendizaje continuo.

Requisitos para aplicar

Tener más de 50 años.

Residir o estar disponible para trabajar en Antioquia.

Mantener el deseo de contribuir a la sociedad.

Contar con una actitud positiva y colaborativa.

Disfrutar del trabajo en equipo.

Quienes se unan a esta convocatoria tendrán la oportunidad de seguir construyendo futuro y de formar parte de una red que considera la experiencia como un motor de transformación social.

Otras vacantes de Comfama

Auxiliar de enfermería

Salario: $ 2.343.512

En Comfama, nuestro propósito es transformar la vida de las personas a través de la Comfama tiene como propósito transformar la vida de las personas a través de la conexión con su bienestar integral, cuidando y promoviendo la salud en comunidad con un enfoque inclusivo y consciente.

Funciones principales

Realizar procedimientos de enfermería en el servicio de atención prioritaria, atención de usuarios, preparación y ejecución de procesos de esterilización y manejo de medicamentos.

Gestionar el proceso de demanda inducida a programas de promoción y prevención, con diligenciamiento adecuado de bases de datos.

Participar en programas de crecimiento y desarrollo, madres gestantes, proyecto día, vacunación, tuberculosis y actividades educativas.

Ejecutar procesos completos y adecuados de vacunación, garantizando la correcta administración de biológicos.

Vigilar la cadena de frío de biológicos en el servicio de vacunación.

Solicitar pedidos e insumos necesarios para atención prioritaria, vacunación y gestión del riesgo.

Atender usuarios y brindar recomendaciones pertinentes.

Verificar captación, asistencia y adherencia de usuarios con patologías crónicas a programas de seguimiento y control.

Sugerir estrategias para mejorar la adherencia a programas y tratamientos.

Monitorear y actualizar bases de datos de programas de promoción y prevención.

Gestionar y presentar reportes de vacunación según solicitud municipal.

Participar en actividades de ley 21 desde los CIS.

Requisitos

Técnico(a) en enfermería.

Conocimiento en procedimientos de enfermería, vacunación y programas de prevención.

Experiencia en procesos de esterilización y normas de bioseguridad.

Conocimiento de normatividad vigente y requisitos de habilitación (Resolución 3100 de 2019).

Experiencia mínima de un año en vacunación y atención a pacientes a nivel individual o grupal.

Certificación SENA actualizada en vacunación PAI.

Condiciones

Tipo de contrato: fijo.

Modalidad: presencial.

Ubicación: Medellín área metropolitana.

Beneficios: cuatro primas extralegales equivalentes a 95 días adicionales de salario al año y acceso a cerca de 80 beneficios en educación, vivienda, salud, turismo y auxilios familiares.

Agente educativo(a) educador(a) especial

Salario: $ 2.677.362

Comfama busca un(a) licenciado(a) o profesional en educación especial con estudios adicionales en atención integral a la primera infancia, para liderar procesos de acompañamiento y seguimiento del desarrollo infantil, garantizando la implementación de prácticas pedagógicas inclusivas.

Funciones principales

Observar, documentar y retroalimentar avances de niños y niñas.

Participar en la cualificación de familias.

Diseñar estrategias innovadoras para la atención integral.

Garantizar la accesibilidad y adecuación de los procesos educativos a necesidades individuales.

Requisitos

Licenciatura o profesional en educación especial, con estudios adicionales en atención integral a la primera infancia.

Experiencia mínima de un año en atención a familias, niños, niñas o comunidades.

Conocimientos en seguimiento del desarrollo infantil según ámbitos de aprendizaje.

Inglés deseable.

Condiciones