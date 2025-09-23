Trabajo para promotores de marca con horarios flexibles

Empleo
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector comercial sigue generando oportunidades para quienes buscan un empleo dinámico y con opciones de crecimiento. En esta ocasión, varias compañías están contratando promotores de marca, un perfil clave para dar visibilidad a productos y servicios, atraer clientes y fortalecer la presencia en el mercado.
¿Por qué aplicar a estas vacantes?
Una de las principales ventajas de estas vacantes es la flexibilidad horaria, lo que permite compatibilizar el trabajo con estudios, proyectos personales o responsabilidades familiares. Además, los promotores de marca suelen recibir capacitaciones constantes que fortalecen sus habilidades en servicio al cliente, ventas y comunicación efectiva.
A través de Semana Empleos podrá acceder a estas ofertas y descubrir decenas de oportunidades similares en todo el país. La plataforma cuenta con más de 110.000 vacantes activas en diferentes sectores, todas con procesos de postulación sencillos y directos.
A continuación, presentamos algunas de las opciones más destacadas. Al final de cada una encontrará el enlace para aplicar.
Promotor/a comercial Bogotá
Salario: $ 1.435.000 a $ 3.000.000
En Job&talent en este momento, estamos en búsqueda de Asesor/a Comercial para Centros Comerciales o Almacenes de Cadena
Funciones:
- Ofrecer el portafolio de productos financieros
- Planificar y cumplir las cuotas de ventas establecidas.
Formación académica: bachiller, técnico/a y tecnólogo/a.
Experiencia: mínimo 6 meses en ventas, preventa y cumplimiento de indicadores comerciales, con abordaje en frío. Se ofrece un ambiente laboral desafiante y oportunidades de crecimiento profesional.
Salario: $1.423.500 + subsidio de transporte + auxilio de movilidad + comisiones sin techo.
Horario: rotativo con turnos, apertura y/o cierre de punto de venta (franja horaria 7 a.m. a 9 p.m.).
Jornada laboral: lunes a sábado + 2 domingos al mes.
Promotor / Ventas / Impulsador / Asesor
Salario: $ 1.700.000 a $ 3.800.000
Se busca promotor/a de ventas en Bogotá, para atención de clientes en puntos de venta (almacenes Éxito), asesorándolos en el proceso de financiación de celulares.
El cargo es clave en la experiencia del cliente y en el cumplimiento de metas comerciales.
Requisitos:
Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas comerciales.
Un año de experiencia en ventas presenciales (retail ideal).
Buena actitud, orientación al cliente y excelente presentación.
- Ubicación: Bogotá – Almacenes Éxito.
- Horario: lunes a sábado de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Disponibilidad: dos domingos al mes.
- Modalidad: presencial.
Se ofrece:
- Salario básico de $ 1.700.000 + prestaciones de ley + subsidio de transporte.
- Ingresos promedio de $2.500.000 o más.
- Comisiones sin techo. Ambiente laboral favorable.
- Posibilidad de pasar a planta con la compañía.
Promotor/a de ventas fines de semana
Salario a convenir
Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.
Requisitos:
- Nivel académico: Bachiller.
- Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.
Salario:
Fin de semana (sábados, domingos y festivos): $382.000 + auxilio de transporte + comisiones. Salario promedio $800.000
Horarios:
- Fines de semana: sábados, domingos y festivos de 6 a 8 horas, apertura, intermedio o cierre.
- Funciones:
- Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o Tienda Falabella).
Promotor de ventas/ Captación en frío / Bogotá solo Zona Norte
La compañía busca promotor de ventas intangibles en Bogotá, zona norte.
Requisitos:
- Nivel académico: bachiller, con examen Icfes presentado (por requisitos de estudio de seguridad).
- Experiencia: mínimo seis meses como asesor comercial, con experiencia comprobable en abordaje en frío presencial.
Condiciones:
- Salario base de $1.433.500.
- Prestaciones de ley.
- Auxilio de movilización de $200.000.
- Comisiones promedio entre $400.000 y $700.000.
- Recargos adicionales.
- Promedio mensual estimado: $2.333.500.
- Contrato: Obra o labor.
Horario:
Domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 8 horas rotativos (apertura, intermedio y cierre).
Beneficios:
- Comisiones: por su motivación extra para ir por más.
- Oportunidad de Relacionamiento: conecte con muchas personas y expanda su red de contactos.
- Posibilidad de Ingreso Directo a la Compañía: demuestre su talento y podría unirse a la empresa de forma indefinida.
- Crecimiento Interno: plan carrera para usted.