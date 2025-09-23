Suscribirse

Trabajo para promotores de marca con horarios flexibles

El sector comercial sigue generando oportunidades para quienes buscan un empleo dinámico y con opciones de crecimiento. En esta ocasión, varias compañías están contratando promotores de marca, un perfil clave para dar visibilidad a productos y servicios, atraer clientes y fortalecer la presencia en el mercado.

¿Por qué aplicar a estas vacantes?

Una de las principales ventajas de estas vacantes es la flexibilidad horaria, lo que permite compatibilizar el trabajo con estudios, proyectos personales o responsabilidades familiares. Además, los promotores de marca suelen recibir capacitaciones constantes que fortalecen sus habilidades en servicio al cliente, ventas y comunicación efectiva.

A través de Semana Empleos podrá acceder a estas ofertas y descubrir decenas de oportunidades similares en todo el país. La plataforma cuenta con más de 110.000 vacantes activas en diferentes sectores, todas con procesos de postulación sencillos y directos.

A continuación, presentamos algunas de las opciones más destacadas. Al final de cada una encontrará el enlace para aplicar.

Promotor/a comercial Bogotá

Salario: $ 1.435.000 a $ 3.000.000

En Job&talent en este momento, estamos en búsqueda de Asesor/a Comercial para Centros Comerciales o Almacenes de Cadena

Funciones:

  • Ofrecer el portafolio de productos financieros
  • Planificar y cumplir las cuotas de ventas establecidas.

Formación académica: bachiller, técnico/a y tecnólogo/a.

Experiencia: mínimo 6 meses en ventas, preventa y cumplimiento de indicadores comerciales, con abordaje en frío. Se ofrece un ambiente laboral desafiante y oportunidades de crecimiento profesional.

Salario: $1.423.500 + subsidio de transporte + auxilio de movilidad + comisiones sin techo.

Horario: rotativo con turnos, apertura y/o cierre de punto de venta (franja horaria 7 a.m. a 9 p.m.).

Jornada laboral: lunes a sábado + 2 domingos al mes.

Promotor / Ventas / Impulsador / Asesor

Salario: $ 1.700.000 a $ 3.800.000

Se busca promotor/a de ventas en Bogotá, para atención de clientes en puntos de venta (almacenes Éxito), asesorándolos en el proceso de financiación de celulares.

El cargo es clave en la experiencia del cliente y en el cumplimiento de metas comerciales.

Requisitos:

Bachiller, técnico o tecnólogo en áreas comerciales.

Un año de experiencia en ventas presenciales (retail ideal).

Buena actitud, orientación al cliente y excelente presentación.

  • Ubicación: Bogotá – Almacenes Éxito.
  • Horario: lunes a sábado de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
  • Disponibilidad: dos domingos al mes.
  • Modalidad: presencial.

Se ofrece:

  • Salario básico de $ 1.700.000 + prestaciones de ley + subsidio de transporte.
  • Ingresos promedio de $2.500.000 o más.
  • Comisiones sin techo. Ambiente laboral favorable.
  • Posibilidad de pasar a planta con la compañía.

Promotor/a de ventas fines de semana

Salario a convenir

Multinacional Falabella – Banco Falabella busca asesor comercial.

Requisitos:

  • Nivel académico: Bachiller.
  • Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario:

Fin de semana (sábados, domingos y festivos): $382.000 + auxilio de transporte + comisiones. Salario promedio $800.000

Horarios:

  • Fines de semana: sábados, domingos y festivos de 6 a 8 horas, apertura, intermedio o cierre.
  • Funciones:
  • Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o Tienda Falabella).

Promotor de ventas/ Captación en frío / Bogotá solo Zona Norte

La compañía busca promotor de ventas intangibles en Bogotá, zona norte.

Requisitos:

  • Nivel académico: bachiller, con examen Icfes presentado (por requisitos de estudio de seguridad).
  • Experiencia: mínimo seis meses como asesor comercial, con experiencia comprobable en abordaje en frío presencial.

Condiciones:

  • Salario base de $1.433.500.
  • Prestaciones de ley.
  • Auxilio de movilización de $200.000.
  • Comisiones promedio entre $400.000 y $700.000.
  • Recargos adicionales.
  • Promedio mensual estimado: $2.333.500.
  • Contrato: Obra o labor.

Horario:

Domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos de 8 horas rotativos (apertura, intermedio y cierre).

Beneficios:

  • Comisiones: por su motivación extra para ir por más.
  • Oportunidad de Relacionamiento: conecte con muchas personas y expanda su red de contactos.
  • Posibilidad de Ingreso Directo a la Compañía: demuestre su talento y podría unirse a la empresa de forma indefinida.
  • Crecimiento Interno: plan carrera para usted.

