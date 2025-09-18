Empleo
Trabajo para temporada: reconocidas empresas abren vacantes en Bogotá
El trabajo que busca está más cerca de lo que imagina.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Con la llegada de la temporada alta, aumenta la necesidad de personal en distintos sectores, lo que representa una oportunidad clave para quienes buscan ingresos adicionales o la posibilidad de vincularse a un empleo formal. En Bogotá, varias compañías reconocidas están abriendo vacantes temporales que permiten adquirir experiencia, ampliar la hoja de vida y, en algunos casos, proyectarse hacia una contratación estable.
A continuación, encontrará algunas de las ofertas activas en la capital. Si desea consultar todas las vacantes y aplicar sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos.
Vendedor temporada navidad 8 horas
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
Como asesor comercial, guiará a los clientes en sus proyectos, ofreciendo asesoría completa sobre productos y servicios.
Responsabilidades:
- Proporcionar asesoría completa sobre productos y servicios a los clientes.
- Manejar adecuadamente los diferentes canales de venta disponibles.
- Mantener una presentación impecable de las áreas a cargo.
- Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas establecidos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Habilidad para usar herramientas digitales.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Actitud proactiva y orientada al cliente.
Auxiliar de cocina por temporada
Empresa: Grupo Soluciones Horizonte
Salario: $ 1.496.000
Tipo de contrato: Temporal
Grupo Soluciones Horizonte está buscando a un asistente de cocina con experiencia reciente de al menos 6 meses en la preparación de alimentos en cocina caliente o fría.
Responsabilidades:
- Preparar alimentos en cocina caliente y fría conforme a las instrucciones del chef.
- Manejar utensilios de cocina como cuchillos, tablas de picar, freidoras y planchas.
- Mantener la limpieza y el orden en el área de trabajo.
- Apoyar en la recepción y almacenamiento de suministros.
- Cumplir con las normas de seguridad e higiene en la cocina.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de 6 meses en cocina profesional.
- Conocimiento en manejo de cuchillos y otros utensilios de cocina.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Residencia en Bogotá preferentemente en Engativá.
Auxiliar de bodega temporada
Empresa: Summar
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Temporal
Summar busca un asistente de bodega comprometido, con experiencia en inventarios y atención al cliente, para garantizar la eficiencia en la operación del almacén.
Responsabilidades:
- Realizar inventarios periódicos y precisos.
- Surtir y organizar mercancía en la bodega.
- Atender a los clientes con cortesía y eficacia.
- Colaborar en la logística de entrada y salida de productos.
- Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.
Requerimientos:
- Bachiller Técnico o Tecnólogo en áreas afines.
- Experiencia mínima de un año en inventarios y almacenes.
- Capacidad para trabajar domingos y festivos.
- Habilidades en atención al cliente.
- Residencia en o cerca de la zona norte de Bogotá.
Cajero temporada
Empresa: Studio F
Salario: $ 1.550.000
Tipo de contrato: Temporal
¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Supervisar el funcionamiento general.
- Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.
- Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.
- Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.
Requerimientos:
- 3 meses de experiencia como cajero
- Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.
- Experiencia en manejo de caja sistematizada.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.