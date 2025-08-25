Empleo
Trabajo remoto en Colombia: conozca las ofertas activas esta semana
Postulaciones abiertas sin costo.
El trabajo remoto sigue consolidándose como una de las modalidades más valoradas en Colombia, ofreciendo a los profesionales la posibilidad de equilibrar su vida personal y laboral sin sacrificar productividad. Esta característica permite ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos y reducir el estrés, mientras que las empresas se benefician de equipos más motivados y flexibles.
Es por eso, que si está buscando nuevas oportunidades, esta es una excelente opción para quienes desean organizar su jornada con mayor autonomía y acceder a empleos en diferentes ciudades sin necesidad de trasladarse.
Community manager
Empresa: Recurso Humano Positivo S.AS.
Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.
Responsabilidades:
- Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.
- Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.
- Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.
- Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.
- Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.
- Manejar protocolos de crisis digital.
- Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.
Requerimientos:
- Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.
- Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.
- Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).
- Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.
- Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.
Profesor de inglés - Medio tiempo o tiempo completo
Empresa: Berlitz
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como docente de inglés, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.
Responsabilidades:
- Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.
- Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.
- Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.
- Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.
Requerimientos
- Residir en cualquier parte de Colombia (Se validan extranjeros).
- Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o Nativo.
- Disponibilidad para trabajar en modalidad100% remota.
- Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.
- Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.
Agendador bilingüe
Empresa: Solvo Global
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol remoto es perfecto para aquellos con experiencia en servicio al cliente y habilidades de comunicación excepcionales.
Responsabilidades:
- Gestionar y coordinar la agenda de citas optimizando el tiempo y cumpliendo compromisos.
- Comunicarse con clientes para confirmar reprogramar o cancelar citas manteniendo altos estándares de servicio.
- Resolver dudas o consultas básicas de los clientes dirigiéndolas al departamento correspondiente.
- Mantener registros precisos y actualizados de interacciones en el sistema.
- Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de agendamiento.
Requerimientos:
- 6 meses a 1 año de experiencia en roles de agendamiento o servicio al cliente.
- Nivel de inglés B2+ en conversación y escritura.
- Habilidades excepcionales de organización y atención al detalle.
- Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y telefónica.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y cumplir plazos.
- Acceso a internet estable y espacio de trabajo adecuado.
