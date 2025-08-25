Suscribirse

Trabajo remoto en Colombia: conozca las ofertas activas esta semana

Postulaciones abiertas sin costo.

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

25 de agosto de 2025, 8:18 p. m.
El teletrabajo ha eliminado las restricciones geográficas que solían limitar la contratación de personal.
El trabajo remoto sigue consolidándose como una de las modalidades más valoradas en Colombia, ofreciendo a los profesionales la posibilidad de equilibrar su vida personal y laboral sin sacrificar productividad. Esta característica permite ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos y reducir el estrés, mientras que las empresas se benefician de equipos más motivados y flexibles.

Es por eso, que si está buscando nuevas oportunidades, esta es una excelente opción para quienes desean organizar su jornada con mayor autonomía y acceder a empleos en diferentes ciudades sin necesidad de trasladarse.

Aquí le presentamos algunas de las ofertas disponibles; puede conocer más y aplicar sin costo haciendo clic aquí.

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images

Community manager

Empresa: Recurso Humano Positivo S.AS.

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.

Responsabilidades:

  • Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.
  • Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.
  • Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.
  • Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.
  • Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.
  • Manejar protocolos de crisis digital.
  • Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

  • Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.
  • Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.
  • Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).
  • Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.
  • Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.

¡Postúlese aquí!

Profesor de inglés - Medio tiempo o tiempo completo

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como docente de inglés, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.

Responsabilidades:

  • Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.
  • Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.
  • Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.
  • Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.

Requerimientos

  • Residir en cualquier parte de Colombia (Se validan extranjeros).
  • Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o Nativo.
  • Disponibilidad para trabajar en modalidad100% remota.
  • Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.
  • Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.

¡Postúlese aquí!

Agendador bilingüe

Empresa: Solvo Global

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol remoto es perfecto para aquellos con experiencia en servicio al cliente y habilidades de comunicación excepcionales.

Responsabilidades:

  • Gestionar y coordinar la agenda de citas optimizando el tiempo y cumpliendo compromisos.
  • Comunicarse con clientes para confirmar reprogramar o cancelar citas manteniendo altos estándares de servicio.
  • Resolver dudas o consultas básicas de los clientes dirigiéndolas al departamento correspondiente.
  • Mantener registros precisos y actualizados de interacciones en el sistema.
  • Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de agendamiento.

Requerimientos:

  • 6 meses a 1 año de experiencia en roles de agendamiento o servicio al cliente.
  • Nivel de inglés B2+ en conversación y escritura.
  • Habilidades excepcionales de organización y atención al detalle.
  • Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y telefónica.
  • Capacidad para trabajar de forma autónoma y cumplir plazos.
  • Acceso a internet estable y espacio de trabajo adecuado.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

