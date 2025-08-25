Trabajo remoto en Colombia: conozca las ofertas activas esta semana

El trabajo remoto sigue consolidándose como una de las modalidades más valoradas en Colombia, ofreciendo a los profesionales la posibilidad de equilibrar su vida personal y laboral sin sacrificar productividad. Esta característica permite ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos y reducir el estrés, mientras que las empresas se benefician de equipos más motivados y flexibles.

Es por eso, que si está buscando nuevas oportunidades, esta es una excelente opción para quienes desean organizar su jornada con mayor autonomía y acceder a empleos en diferentes ciudades sin necesidad de trasladarse.

Aquí le presentamos algunas de las ofertas disponibles; puede conocer más y aplicar sin costo haciendo clic aquí.

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Getty Images

Community manager

Empresa: Recurso Humano Positivo S.AS.

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.

Responsabilidades:

Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.

Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.

Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.

Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.

Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.

Manejar protocolos de crisis digital.

Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.

Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.

Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).

Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.

Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.

Profesor de inglés - Medio tiempo o tiempo completo

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como docente de inglés, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.

Responsabilidades:

Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.

Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.

Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.

Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.

Requerimientos

Residir en cualquier parte de Colombia (Se validan extranjeros).

Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o Nativo.

Disponibilidad para trabajar en modalidad100% remota.

Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.

Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.

Agendador bilingüe

Empresa: Solvo Global

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol remoto es perfecto para aquellos con experiencia en servicio al cliente y habilidades de comunicación excepcionales.

Responsabilidades:

Gestionar y coordinar la agenda de citas optimizando el tiempo y cumpliendo compromisos.

Comunicarse con clientes para confirmar reprogramar o cancelar citas manteniendo altos estándares de servicio.

Resolver dudas o consultas básicas de los clientes dirigiéndolas al departamento correspondiente.

Mantener registros precisos y actualizados de interacciones en el sistema.

Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de agendamiento.

Requerimientos:

6 meses a 1 año de experiencia en roles de agendamiento o servicio al cliente.

Nivel de inglés B2+ en conversación y escritura.

Habilidades excepcionales de organización y atención al detalle.

Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y telefónica.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y cumplir plazos.

Acceso a internet estable y espacio de trabajo adecuado.