Trabajo remoto en Colombia: conozca las vacantes activas hoy

El empleo remoto se ha consolidado como una de las modalidades más atractivas en el país, ya que permite mayor flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y la posibilidad de acceder a oportunidades laborales en distintas ciudades sin necesidad de mudarse.

Actualmente, diferentes empresas están en la búsqueda de profesionales para desempeñarse de manera remota en áreas como tecnología, servicio al cliente, mercadeo digital, diseño, administración y más. Estas vacantes ofrecen estabilidad y la opción de crecer laboralmente desde cualquier lugar de Colombia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Analista de facturación de transporte y logística

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 2.000.000

Tipo de contrato: Temporal

¿Tiene experiencia en facturación de transporte terrestre o procesos aduaneros? Esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Revisar y auditar facturas de transporte terrestre y servicios logísticos.

Validar tarifas, tiempos, pesos y cobros según lo pactado con proveedores.

Identificar y reportar errores, sobrecostos o cobros duplicados.

Elaborar reportes mensuales de control de gastos.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en comercio internacional, administración o carreras afines.

Experiencia mínima de 2 años en facturación de servicios de transporte terrestre o aduanas.

Habilidad para revisar documentación, validar tarifas, detectar inconsistencias y elaborar reportes de seguimiento.

Manejo de herramientas ofimáticas y enfoque en optimización de costos.

Científico de datos

Empresa: EFROUTING TECH S.A.S

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

La misión del cargo es liderar el desarrollo e implementación de soluciones de optimización, analítica avanzada y visualización de datos que soporten la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

Responsabilidades:

Diseñar y liderar modelos de optimización, predicción y analítica aplicados a problemas complejos del negocio.

Desarrollar e implementar estándares de visualización de datos que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma.

Coordinar con equipos de ingeniería, producto y datos para llevar modelos desde prototipo hasta producción.

Establecer metodologías de prototipado rápido para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva.

Documentar y estandarizar procesos técnicos para asegurar replicabilidad y consistencia en toda la organización.

Liderar un equipo multidisciplinario (data scientists, devs, analistas) hacia la entrega de soluciones escalables y de alto impacto.

Requerimientos:

Dominio de herramientas: Python, frameworks de optimización (OR-Tools, Gurobi, CPLEX), librerías de ML/IA, y herramientas de visualización (Streamlit, Dash, Power BI, etc.).

Capacidad de comunicar hallazgos técnicos a audiencias no técnicas.

Experiencia liderando equipos o proyectos de analítica/IA en empresas de software o SaaS.

Onboarding Specialist

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le encanta aprender, organizar, comunicarse con claridad y trabajar con múltiples cuentas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Ser el experto contable que lidera el onboarding de nuevos clientes.

Recopilar toda la documentación necesaria del cliente.

Convertir clientes de contabilidad en base de efectivo a base de acumulación, si es necesario.

Configurar el plan de cuentas y el proceso completo de cierre mensual (usando nuestras plantillas y herramientas).

Establecer la plantilla de reportes mensuales.

Comunicarte con los clientes para resolver dudas y asegurar una transición fluida.

Implementar nuestro playbook contable y entregar el cliente al bookkeeper para mantenimiento continuo.

Requerimientos:

QuickBooks Online: Dominio absoluto. Debe ser un verdadero experto.

QuickBooks Desktop y Xero: Deseable conocimiento para extraer datos y migrarlos a QBO.

Excelente comunicación escrita en inglés (enviar solicitudes de información a clientes).

Gestión de proyectos sobresaliente: manejar múltiples clientes de forma eficiente.

Profesor de inglés - Medio tiempo o tiempo completo

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como docente de inglés, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.

Responsabilidades:

Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.

Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.

Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.

Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.

Requerimientos

Residir en cualquier parte de Colombia (Se validan extranjeros).

Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o Nativo.

Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.

Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.

Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.