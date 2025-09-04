Suscribirse

Trabajo remoto en Colombia: postúlese gratis y 100% virtual

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

4 de septiembre de 2025, 3:53 p. m.
El teletrabajo es una opción para que migrantes, si cumplen con ciertas condiciones, puedan desempeñarse en el extranjero.
El teletrabajo se ha consolidado como una de las alternativas más atractivas en el mercado laboral, permitiendo a los profesionales ejercer sus funciones desde cualquier lugar con conexión a internet. Esta modalidad no solo facilita la conciliación entre la vida personal y profesional, sino que también abre la posibilidad de acceder a ofertas laborales sin las limitaciones de la ubicación geográfica.

En Colombia, actualmente existen múltiples vacantes bajo esta modalidad 100 % virtual, dirigidas a perfiles de diversas áreas como tecnología, servicio al cliente, marketing digital, finanzas, entre otras.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles. Si desea conocer todas las oportunidades y postularse sin costo, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas que más se ajusten a sus aspiraciones.

Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.
Desarrollador full stack python - Angular (Senior) - Freelance remoto

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol requiere una sólida experiencia en diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software, trabajando de manera colaborativa con un equipo remoto.

Responsabilidades:

  • Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones frontend y backend.
  • Diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software.
  • Colaboración con equipo remoto para cumplir objetivos del proyecto.
  • Participación en revisiones de código y mejora continua de procesos.
  • Garantizar la calidad y el rendimiento de las aplicaciones.

Requerimientos:

  • Más de 6 años de experiencia en desarrollo full stack.
  • Formación Profesional certificada en programación o área relacionada.
  • Disponibilidad para trabajar de manera remota.
  • Conocimiento avanzado de Angular (v14 en adelante) y Ionic (v5 en adelante).
  • Dominio de Javascript / Typescript y Python + Django / Django REST Framework.
  • Experiencia en uso de PostgreSQL (v15 en adelante) y microservicios.
  • Familiaridad con Azure, DevOps GitHub o Bitbucket para gestión de proyectos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Agendador(a) Bilingüe - Trabajo Remoto

Empresa: Solvo Global

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol remoto es perfecto para aquellos con experiencia en servicio al cliente y habilidades de comunicación excepcionales. Como coordinador de agendas, será el vínculo clave entre nuestros clientes y el equipo interno, asegurando que todo fluya sin problemas.

Responsabilidades:

  • Gestionar y coordinar la agenda de citas, optimizando el tiempo y cumpliendo compromisos.
  • Comunicarse con clientes para confirmar, reprogramar o cancelar citas manteniendo altos estándares de servicio.
  • Resolver dudas o consultas básicas de los clientes dirigiéndolas al departamento correspondiente.
  • Mantener registros precisos y actualizados de interacciones en el sistema.
  • Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de agendamiento.

Requerimientos:

  • 6 meses a 1 año de experiencia en roles de agendamiento o servicio al cliente.
  • Nivel de inglés B2+ en conversación y escritura.
  • Habilidades excepcionales de organización y atención al detalle.
  • Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y telefónica.
  • Capacidad para trabajar de forma autónoma y cumplir plazos.
  • Acceso a internet estable y espacio de trabajo adecuado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: ¿Busca trabajo estable? Estas ofertas son para usted

Community manager

Empresa: Recurso Humano Positivo S.AS.

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.

Responsabilidades:

  • Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.
  • Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.
  • Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.
  • Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.
  • Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.
  • Manejar protocolos de crisis digital.
  • Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

  • Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.
  • Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.
  • Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).
  • Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.
  • Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesor de inglés - Medio tiempo o tiempo completo

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como docente de inglés, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.

Responsabilidades:

  • Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.
  • Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.
  • Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.
  • Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.

Requerimientos:

  • Residir en cualquier parte de Colombia (Se validan extranjeros).
  • Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o Nativo.
  • Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.
  • Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.
  • Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

