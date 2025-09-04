EMPLEO
Trabajo remoto en Colombia: postúlese gratis y 100% virtual
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
El teletrabajo se ha consolidado como una de las alternativas más atractivas en el mercado laboral, permitiendo a los profesionales ejercer sus funciones desde cualquier lugar con conexión a internet. Esta modalidad no solo facilita la conciliación entre la vida personal y profesional, sino que también abre la posibilidad de acceder a ofertas laborales sin las limitaciones de la ubicación geográfica.
En Colombia, actualmente existen múltiples vacantes bajo esta modalidad 100 % virtual, dirigidas a perfiles de diversas áreas como tecnología, servicio al cliente, marketing digital, finanzas, entre otras.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles. Si desea conocer todas las oportunidades y postularse sin costo, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas que más se ajusten a sus aspiraciones.
Desarrollador full stack python - Angular (Senior) - Freelance remoto
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
Este rol requiere una sólida experiencia en diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software, trabajando de manera colaborativa con un equipo remoto.
Responsabilidades:
- Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones frontend y backend.
- Diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software.
- Colaboración con equipo remoto para cumplir objetivos del proyecto.
- Participación en revisiones de código y mejora continua de procesos.
- Garantizar la calidad y el rendimiento de las aplicaciones.
Requerimientos:
- Más de 6 años de experiencia en desarrollo full stack.
- Formación Profesional certificada en programación o área relacionada.
- Disponibilidad para trabajar de manera remota.
- Conocimiento avanzado de Angular (v14 en adelante) y Ionic (v5 en adelante).
- Dominio de Javascript / Typescript y Python + Django / Django REST Framework.
- Experiencia en uso de PostgreSQL (v15 en adelante) y microservicios.
- Familiaridad con Azure, DevOps GitHub o Bitbucket para gestión de proyectos.
Agendador(a) Bilingüe - Trabajo Remoto
Empresa: Solvo Global
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol remoto es perfecto para aquellos con experiencia en servicio al cliente y habilidades de comunicación excepcionales. Como coordinador de agendas, será el vínculo clave entre nuestros clientes y el equipo interno, asegurando que todo fluya sin problemas.
Responsabilidades:
- Gestionar y coordinar la agenda de citas, optimizando el tiempo y cumpliendo compromisos.
- Comunicarse con clientes para confirmar, reprogramar o cancelar citas manteniendo altos estándares de servicio.
- Resolver dudas o consultas básicas de los clientes dirigiéndolas al departamento correspondiente.
- Mantener registros precisos y actualizados de interacciones en el sistema.
- Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de agendamiento.
Requerimientos:
- 6 meses a 1 año de experiencia en roles de agendamiento o servicio al cliente.
- Nivel de inglés B2+ en conversación y escritura.
- Habilidades excepcionales de organización y atención al detalle.
- Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y telefónica.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y cumplir plazos.
- Acceso a internet estable y espacio de trabajo adecuado.
Community manager
Empresa: Recurso Humano Positivo S.AS.
Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.
Responsabilidades:
- Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.
- Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.
- Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.
- Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.
- Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.
- Manejar protocolos de crisis digital.
- Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.
Requerimientos:
- Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.
- Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.
- Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).
- Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.
- Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.
Profesor de inglés - Medio tiempo o tiempo completo
Empresa: Berlitz
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como docente de inglés, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.
Responsabilidades:
- Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.
- Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.
- Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.
- Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.
Requerimientos:
- Residir en cualquier parte de Colombia (Se validan extranjeros).
- Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o Nativo.
- Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.
- Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.
- Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.
