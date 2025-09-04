Trabajo remoto en Colombia: postúlese gratis y 100% virtual

El teletrabajo se ha consolidado como una de las alternativas más atractivas en el mercado laboral, permitiendo a los profesionales ejercer sus funciones desde cualquier lugar con conexión a internet. Esta modalidad no solo facilita la conciliación entre la vida personal y profesional, sino que también abre la posibilidad de acceder a ofertas laborales sin las limitaciones de la ubicación geográfica.

En Colombia, actualmente existen múltiples vacantes bajo esta modalidad 100 % virtual, dirigidas a perfiles de diversas áreas como tecnología, servicio al cliente, marketing digital, finanzas, entre otras.

Desarrollador full stack python - Angular (Senior) - Freelance remoto

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol requiere una sólida experiencia en diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software, trabajando de manera colaborativa con un equipo remoto.

Responsabilidades:

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones frontend y backend.

Diseño, codificación, pruebas y despliegue de soluciones de software.

Colaboración con equipo remoto para cumplir objetivos del proyecto.

Participación en revisiones de código y mejora continua de procesos.

Garantizar la calidad y el rendimiento de las aplicaciones.

Requerimientos:

Más de 6 años de experiencia en desarrollo full stack.

Formación Profesional certificada en programación o área relacionada.

Disponibilidad para trabajar de manera remota.

Conocimiento avanzado de Angular (v14 en adelante) y Ionic (v5 en adelante).

Dominio de Javascript / Typescript y Python + Django / Django REST Framework.

Experiencia en uso de PostgreSQL (v15 en adelante) y microservicios.

Familiaridad con Azure, DevOps GitHub o Bitbucket para gestión de proyectos.

Agendador(a) Bilingüe - Trabajo Remoto

Empresa: Solvo Global

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol remoto es perfecto para aquellos con experiencia en servicio al cliente y habilidades de comunicación excepcionales. Como coordinador de agendas, será el vínculo clave entre nuestros clientes y el equipo interno, asegurando que todo fluya sin problemas.

Responsabilidades:

Gestionar y coordinar la agenda de citas, optimizando el tiempo y cumpliendo compromisos.

Comunicarse con clientes para confirmar, reprogramar o cancelar citas manteniendo altos estándares de servicio.

Resolver dudas o consultas básicas de los clientes dirigiéndolas al departamento correspondiente.

Mantener registros precisos y actualizados de interacciones en el sistema.

Colaborar con el equipo para mejorar el proceso de agendamiento.

Requerimientos:

6 meses a 1 año de experiencia en roles de agendamiento o servicio al cliente.

Nivel de inglés B2+ en conversación y escritura.

Habilidades excepcionales de organización y atención al detalle.

Excelentes habilidades de comunicación interpersonal y telefónica.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y cumplir plazos.

Acceso a internet estable y espacio de trabajo adecuado.

Community manager

Empresa: Recurso Humano Positivo S.AS.

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que quiera trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de las cuentas corporativas.

Responsabilidades:

Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.

Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.

Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.

Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.

Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.

Manejar protocolos de crisis digital.

Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.

Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de Community Manager.

Experiencia en agencias de publicidad / digitales (requisito clave).

Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.

Residencia en: Cali (ideal) Bogotá o Medellín.

Profesor de inglés - Medio tiempo o tiempo completo

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como docente de inglés, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.

Responsabilidades:

Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.

Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.

Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.

Impartir lecciones para diferentes países de LATAM.

Requerimientos:

Residir en cualquier parte de Colombia (Se validan extranjeros).

Dominio avanzado del idioma inglés B2, C1 o Nativo.

Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.

Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.

Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.