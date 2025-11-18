Trabajo remoto en Colombia: vacantes activas para diferentes perfiles

El trabajo remoto continúa ganando terreno en Colombia y hoy varias compañías están buscando talento en modalidades 100 % virtuales, ideales para quienes buscan flexibilidad y mejores oportunidades sin importar la ciudad donde se encuentren.

Además, cada vez más empresas internacionales están contratando desde el país, lo que ha abierto la puerta a salarios más competitivos y a la posibilidad de trabajar con equipos globales. Esto ha impulsado la demanda de perfiles especializados, pero también de cargos operativos y administrativos que pueden desempeñarse completamente en línea.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como tecnología, traducción, interpretación, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Especialista en HCM success factors – Remoto

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.

Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.

Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.

Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.

Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.

Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.

Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.

Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.

Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.

Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.

Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.

Interprete bilingüe en vivo

Empresa: Solvo Global

Salario: 2.900.000

Esta es una oportunidad para obtener mayor experiencia en un mundo más global y de compartir con nuevos compañeros.

Responsabilidades:

Servir como interprete para diferentes tipos de personas en términos de voz, acento y personalidades.

Proveer a las diferentes partes una clara y precisa traducción.

Dar una correcta traducción a las preguntas, respuestas, aclaraciones, argumentos, explicaciones y todo tipo de comunicación verbal para los clientes.

Requerimientos:

Experiencia como intérprete de al menos 3 meses.

Inglés C1 o superior. Nivel conversacional.

Experiencia en manejo de llamadas y toma de notas en tiempo real.

Gran capacidad a la hora de traducir y proveer información clara a las partes en la traducción.

Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto

Empresa: Prada Talent Group

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.

Responsabilidades:

Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.

Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.

Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.

Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.

Experiencia en roles administrativos multifuncionales.

Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.

Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.