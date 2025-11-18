EMPLEO
Trabajo remoto en Colombia: vacantes activas para diferentes perfiles
¡Postúlese aquí de manera gratuita!
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El trabajo remoto continúa ganando terreno en Colombia y hoy varias compañías están buscando talento en modalidades 100 % virtuales, ideales para quienes buscan flexibilidad y mejores oportunidades sin importar la ciudad donde se encuentren.
Además, cada vez más empresas internacionales están contratando desde el país, lo que ha abierto la puerta a salarios más competitivos y a la posibilidad de trabajar con equipos globales. Esto ha impulsado la demanda de perfiles especializados, pero también de cargos operativos y administrativos que pueden desempeñarse completamente en línea.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como tecnología, traducción, interpretación, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.
Especialista en HCM success factors – Remoto
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.
Responsabilidades:
- Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.
- Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.
- Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.
- Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.
- Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.
- Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.
- Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.
- Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.
- Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.
- Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.
- Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.
Interprete bilingüe en vivo
Empresa: Solvo Global
Salario: 2.900.000
Esta es una oportunidad para obtener mayor experiencia en un mundo más global y de compartir con nuevos compañeros.
Responsabilidades:
- Servir como interprete para diferentes tipos de personas en términos de voz, acento y personalidades.
- Proveer a las diferentes partes una clara y precisa traducción.
- Dar una correcta traducción a las preguntas, respuestas, aclaraciones, argumentos, explicaciones y todo tipo de comunicación verbal para los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia como intérprete de al menos 3 meses.
- Inglés C1 o superior. Nivel conversacional.
- Experiencia en manejo de llamadas y toma de notas en tiempo real.
- Gran capacidad a la hora de traducir y proveer información clara a las partes en la traducción.
Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto
Empresa: Prada Talent Group
Salario: 2.100.000 a 2.300.000
Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.
Responsabilidades:
- Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.
- Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.
- Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.
- Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.
Requerimientos:
- Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.
- Experiencia en roles administrativos multifuncionales.
- Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.
- Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.
Auxiliar administrativo remoto
Empresa: Autonomic
Salario: 1.423.500
Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.