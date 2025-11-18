Suscribirse

Trabajo remoto en Colombia: vacantes activas para diferentes perfiles

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

18 de noviembre de 2025, 10:10 p. m.
Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.
El trabajo remoto continúa ganando terreno en Colombia y hoy varias compañías están buscando talento en modalidades 100 % virtuales, ideales para quienes buscan flexibilidad y mejores oportunidades sin importar la ciudad donde se encuentren.

Además, cada vez más empresas internacionales están contratando desde el país, lo que ha abierto la puerta a salarios más competitivos y a la posibilidad de trabajar con equipos globales. Esto ha impulsado la demanda de perfiles especializados, pero también de cargos operativos y administrativos que pueden desempeñarse completamente en línea.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como tecnología, traducción, interpretación, administración, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

El trabajo remoto es una excelente opción para quienes disfrutan del tiempo en casa.
Especialista en HCM success factors – Remoto

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

  • Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.
  • Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.
  • Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.
  • Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.
  • Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.
  • Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.
  • Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.
  • Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.
  • Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.
  • Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.
  • Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.

Interprete bilingüe en vivo

Empresa: Solvo Global

Salario: 2.900.000

Esta es una oportunidad para obtener mayor experiencia en un mundo más global y de compartir con nuevos compañeros.

Responsabilidades:

  • Servir como interprete para diferentes tipos de personas en términos de voz, acento y personalidades.
  • Proveer a las diferentes partes una clara y precisa traducción.
  • Dar una correcta traducción a las preguntas, respuestas, aclaraciones, argumentos, explicaciones y todo tipo de comunicación verbal para los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia como intérprete de al menos 3 meses.
  • Inglés C1 o superior. Nivel conversacional.
  • Experiencia en manejo de llamadas y toma de notas en tiempo real.
  • Gran capacidad a la hora de traducir y proveer información clara a las partes en la traducción.

Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto

Empresa: Prada Talent Group

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas.

Responsabilidades:

  • Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.
  • Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.
  • Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.
  • Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

  • Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.
  • Experiencia en roles administrativos multifuncionales.
  • Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.
  • Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

  • Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
  • Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
  • Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
  • Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
  • Realizar trámites ante la cámara de comercio.
  • Elaborar facturación electrónica de la organización.
  • Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

  • Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
  • Conocimiento sólido en nómina y novedades.
  • Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
  • Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
  • Excelente organización y gestión documental.
  • Buena redacción y escritura para comunicación interna.
  • Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

